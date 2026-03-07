Juan, un niño de 3 años que sufre una enfermedad rara: "La única manera que tiene de comunicarse es mover los ojos"

Leucodistrofia Metacromática. Tantas letras y tan largas dos palabras que se han convertido en el eje central de la vida de Juan. Y de su familia. El menor va a cumplir cuatro años y hace uno que le diagnosticaron esta enfermedad rara que hace que «poco a poco se vaya apagando». «Se va deteriorando a nivel motor, a nivel de órganos... A todos los niveles», comparte Brenda Salvador. Es la madre del niño y explica que los síntomas avanzan muy rápido y «es muy evidente el empeoramiento». Cuenta que existe un tratamiento, pero este solo se puede aplicar antes de que la persona desarrolle la patología, y como la prueba del talón no la incluye, a Juan no se la detectaron a tiempo y desde los 3 años está en la unidad de cuidados paliativos del hospital Materno-Infantil de Zaragoza. Para cambiar esta situación ha iniciado, de la mano de ELA España, una recogida de firmas en Masvisibles.com.

«Empezamos a sospechar en la revisión de los 12 meses con el pediatra», cuenta Brenda. Juan no caminaba y apenas hablaba. «No cumplía los hitos que se marcan, y es lo típico que puede parecer que tiene algo de retraso en el desarrollo», indica. Entonces empezaron las pruebas médicas y las consultas con los especialistas, que se duraron todo un año y que el niño comenzó a hacerse en Castellón (Valencia) hasta que se mudó a Zaragoza.

«Llegamos al hospital Miguel Servet y no tuvo nada que ver. Sin desmerecer el trabajo de Castellón, por supuesto, pero aquí hay un hospital solo para los niños (el Materno-Infantil) y eso ya es una gran diferencia. Tienen los medios, el tiempo, los profesionales… Lo cambia todo», defiende Brenda. Una neuropediatra dio con la tecla que necesitaban. En algún momento de su carrera había conocido algo sobre la Leucodistrofia Metacromática y mandó a los padres de Juan hacerse unas pruebas que confirmaron que tenían las variantes genéticas para que el niño desarrollara esta enfermedad rara.

Juan tenía un desarrollo cognitivo adecuado, pero las piernas le fallaban. «Yo pensaba que, como mucho, iba a tener que ir en silla de ruedas, que iba a tener una discapacidad y no pasaría nada», relata la madre. Fue entonces cuando aparecieron todas esas letras y esas dos palabras tan largas. Cuenta Brenda que le reunieron en la consulta junto a su pareja para explicarles la situación. «No sabíamos ni cómo se mencionaba el nombre. Nos dicen que esto es así y que ahora ya no se puede aplicar el tratamiento. Fue un jarro de agua fría porque no lo esperábamos. Teníamos esperanza», expresa.

Y todo cambió. Brenda comenzó a investigar «por aquí y por allá» sobre esta enfermedad rara que tampoco les resultaba familiar a los profesionales sanitarios al tratarse de una patología rara. Según indica, hay más personas que sufren distintos tipos de leucodistrofias, pero su hijo es el único menor de Aragón que padece la Metacromática. Al tiempo conocieron otros casos y llegaron a la asociación ELA España, con la que comenzaron una andadura al tiempo que criaban a sus otros dos hijos, uno mayor y otra menor que Juan. «Dentro de la Leucodistrofia Metacromática hay varios factores y el deterioro no es para todos igual, y por mucho que te cuenten otras mamás, cada niño es diferente», indica. Y añade: «En el caso de Juan, todo va muy deprisa».

La situación del menor ha cambiado drásticamente en el último año. Brenda cuenta que el pasado mayo Juan tenía que ir en silla pero se mantenía sentado y erguido, mientras que «ahora mismo no se mueve nada». «La única forma que tiene para comunicarse es mover, a veces, los ojitos y, cuando algo le gusta, esbozar una media sonrisa. Cuando algo no le gusta no tiene fuerzas para llorar o quejarse, y a nivel de deterioro de los órganos, por ejemplo, no tiene fuerzas ni para hacer cacas», detalla. Lleva botón gástrico porque tiene disfagia y no puede tragar bien.

Y sufre. «He perdido la cuenta de todos los jarabes y pastillas que toma, pero todo es para paliar el dolor. El simple hecho de cogerlo en brazos le duele», expresa Brenda. El camino es más llevadero gracias al apoyo de la Unidad de Cuidados Paliativos del hospital Materno-Infantil del Miguel Servet, en el que hay unas profesionales que son para Brenda «ángeles de la guarda». «Nos ayudan y acompañan en todo este proceso. Sin ellas no podríamos continuar», asegura. Las llaman desde casa cuando algo no va bien, y han estado a su lado en los ingresos u operaciones hospitalarias que ha requerido el menor.

Juan está matriculado en el colegio de Educación Especial Ángel Rivière de Zaragoza, un logro alcanzado por Brenda también después de que una intensa lucha. «Le habían asignado un centro ordinario con un auxiliar, pero su enfermedad es degenerativa. Yo dije, esto no puede ser, porque no sé en cuánto tiempo va a llegar el deterioro, pero sé que va a llegar», comparte. Al mes, el niño empeoró mucho y Brenda consiguió el cambio. Y, aunque Juan no puede acudir todas las semanas a clase, cuando lo hace está feliz. «Con lo poquito que él puede mostrar y expresar se nota que le da la vida estar allí. Tiene fisioterapia y un equipo de profesionales que le pueden ayudar en lo poco que puede hacer. Es calidad de vida», subraya su madre, que asegura que esta escuela es «una maravilla».

En estos últimos meses Juan ha sufrido problemas respiratorios como neumonías o broncoespasmos que le han hecho estar «muy apurado» durante el invierno. Además, tiene agendada una cita con Oftalmología. «Tenemos la sospecha de que no ve, porque se quedará ciego también», señala Brenda. Habla con certeza y, sobre todo, con cariño, de su hijo de casi cuatro años al que cuida las 24 horas del día. «No me he podido reincorporar al trabajo. Yo llevo todo lo de Juan y también mi marido cuando está en casa. Él trabaja sin parar y nuestro hijo mayor, que va hacer 18 años, también ayuda muchísimo y es fundamental en casa», explica. Tratan de «hacer piña».

Esa piña familiar es también la que ahora lucha por alcanzar las 500.000 firmas en la plataforma Masvisibles.com (a través de clave digital o solicitando la hoja de firmas, que es gratuita) para que se cree un cribado neonatal universal que incluya enfermedades como la que sufre Juan. Es la forma que tienen de que la petición popular llegue al Congreso de los Diputados y que todos los niños puedan ser diagnosticados a tiempo y no sufran. «Hay tratamiento, lo hay. Pero si no se detecta a tiempo, no se puede aplicar. Es tan simple como eso. Ahora es ya demasiado tiempo para Juan, pero queremos que se incluya y que sea para todo el mundo», defiende Brenda, cada vez más familiarizada con la Leucodistrofia Metacromática. Pero siguen siendo demasiadas letras. Dos palabras demasiado largas.