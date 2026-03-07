Los registros de la borrasca Regina en Aragón: la tromba de agua deja más de 50 litros en Zaragoza y 84 en Tarazona

La borrasca Regina ha dejado en gran parte de Aragón hasta 24 horas sin parar de llover. Las fuertes precipitaciones se han cebado con la provincia de Zaragoza y Teruel en la jornada más lluviosa del 2026 hasta el momento. El temporal, que ya había obligado a suspender la Cincomarzada en Zaragoza el pasado jueves, va a seguir presente en la comunidad al menos hasta el lunes según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Las fuertes precipitaciones comenzaron el propio viernes de madrugada dejando casi 30 litros en tres horas en Zaragoza. Tal fue la tromba de agua que cayó en gran parte de la capital aragonesa que muchos se levantaron de la cama de un salto al escuchar el sonido de la lluvia contra los tejados, ventanas y persianas. Según los datos de la AEMET, la borrasca Regina dejó un total de 50 mm en 24 horas en Zaragoza donde solamente paró de llover a media tarde.

Cabe recordar que el propio organismo meteorológico mantuvo activa durante todo el día la alerta amarilla por lluvia en gran parte de la provincia de Zaragoza. La zona donde más llovió fue sin duda en los alrededores del Moncayo. Los datos de la estación de Tarazona confirman que fue el punto de Aragón donde más agua cayó en 24 horas: 84 mm. Según otras fuentes como Meteo Aragón, los niveles pudieron ser todavía superiores en localidades como Cosuenda o Litago donde se rondarían los 100 mm en 24 horas.

Crecidas en los ríos

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha alertado acerca de que las últimas precipitaciones han provocado crecidas de distinta consideración en la mayor parte de los ríos de la margen derecha de la cuenca, aunque en general de carácter ordinario.

Durante las últimas 24 horas se han registrado precipitaciones moderadas y persistentes en amplias zonas de esta vertiente, con acumulados superiores a 30 litros por metro cuadrado y registros que han superado incluso los 100 litros por metro cuadrado en el entorno del Moncayo.

Estas lluvias han provocado que se superara el umbral amarillo de nivel en algunos ríos como el Leza, el Alhama y el Huerva. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Zaragoza ha activado este sábado la fase de alerta y el nivel amarillo del Plan de Emergencia Municipal de Protección Civil (PEMUZ) por riadas en el río Huerva tras superar los 21 metros cúbicos por segundo. Desde el consistorio se recomienda a la ciudadanía que no se acerque a las orillas del Huerva y que extreme las precauciones y respete las señalizaciones colocadas.

Mucha lluvia y nieve en Teruel

El Bajo Aragón también fue una de las comarcas aragonesas donde más llovió este viernes. En Caspe se recogieron 38,4 mm y en Calanda 42,6 mm. Mientras la provincia de Huesca se libraba de las consecuencias directas de la borrasca Regina en pleno puente de la Cincomarzada, la lluvia se convirtió en protagonista en toda la provinciad e Teruel. Fonfría (53), Montalbán (52,6), Mosqueruela (55,4), Castellote (50,6) fueron los pueblos donde más llovió este viernes.

La DPT ha informado que debido a las lluvias desde el Servicio de Vías y Obras han salido a limpiar varias carreteras por desprendimientos leves, en el municipio de Rafales y La Portellada, la TE-V-8215 a Berge. Actualmente se están haciendo labores en la zona del Matarraña.

Además, las precipitaciones inundaron el badén de Vinaceite. Por ello la carretera TE-V-1703 se encuentra cortada. Se establece un paso alternativo por TE-V-1703 a Azaila por la N-211 de Azaila a hasta la carretera A-1037 hasta Beliche.

Intervención de la DPT por las lluvias / DPT

Además, la Aemet mantiene activa la alerta amarilla en Gúdar y Maestrazgo por nevadas. Y es que la cota de nieve ya ha bajado hasta los 1.400-1.600 metros a 1.200-1.400 con probable acumulación mayor que 5 centímetros por encima de los 1.400 en la Ibérica turolense. Zonas como Valdelinares ya han amanecido cubiertas de blanco este sábado.