Las menores de 30 años suman la mitad de las atenciones en los Centros de Atención a Víctimas de Violencia Sexual de Aragón

Más de la mitad de las mujeres atendidas en el año 2025 en los Centros de Atención a Víctimas de Violencia Sexual (Caivis) en Zaragoza y Teruel tenían menos de 30 años, según los datos facilitados por el Instituto Aragonés de la Mujer. De los 260 casos atendidos en los centros abiertos hace un año en las tres capitales provinciales, 50 se correspondían con casos de menores de edad, pero más del 55% afectaban a jóvenes de entre 18 y 30 años en dos de las tres provincias aragonesas. Según estos datos, la población joven aglutina el principal volumen de agresiones registrado en estos centros de atención a las víctimas impulsados por el Gobierno de Aragón y que abrieron sus puertas hace poco más de un año.

Las cifras hacen referencia al ejercicio de 2025 al completo, con notables diferencias por provincias por el volumen de casos atendidos, pero con una tendencia compartida que refleja la importancia del peso de la juventud entre quienes piden ayuda en estas oficinas.

En el caso de Teruel, de las 46 atenciones registradas, 26 correspondían a mujeres o niños menores de 30 años. Es decir, el 56,5% del total. En el caso de la oficina de Zaragoza, que es la que mayor número de atenciones realizóal cubrir, también, a un mayor volumen de población, son más del 55% las atenciones a personas menores de 30 años. En concreto, de los 174 casos asistidos en este centro ubicado en el número 18 de la calle Manifestación, 96 de ellas fueron denunciadas por personas menores de 30 años. En el caso del centro Caivis en Huesca, es el único que no ha trasladado los datos por edad. Pero en este caso, de los 40 usuarios atendidos en 2025, cinco fueron menores, es decir, el 12,5%.

Así, las cifras totales hablan de que estos centros aglutinaron 260 casos, de los que 50 se correspondían con menos de 18 años(19,2%) y 122 a mujeres menores de 30 años, el 46,9% del total, teniendo en cuenta que aquí no se incluyen los datos de Huesca, ya que no están disponibles por edades.

Cuando la responsable del Instituto Aragonés de la Mujer avanzó estos datos de forma provisional a principios de 2026, ya puso el foco en el peso que tenían las atenciones a jóvenes en estos centros. Además, según expresó María Antoñanzas, directora en funciones del IAM, más del 60% de las víctimas, mujeres y menores, atendidas en Zaragoza fueron agredidas en su entorno más cercano: familiar, laboral, educativo o social. «En muchos casos son menores que tienen que venir acompañados de un adulto a denunciar situaciones de violencia sexual y, lamentablemente y en contra del imaginario colectivo, la mayoría de esas agresiones se producen en el entorno más cercano de la víctima», señaló también la vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, de cuya área depende el IAM.

Asimismo, de los datos recopilados por el Instituto Aragonés de la Mujer se desprende también que el perfil de los agresores «suele coincidir con el de las víctimas», por lo que el principal porcentaje se corresponde con «agresores menores de 30 años». «Nos han sorprendido los datos de agresión sexual en la infancia, que es un porcentaje muy alto el que se atiende, y los menores y jóvenes es el porcentaje más alto de atenciones en las tres provincias», expresó Antoñanzas.

Además de la asistencia directa a víctimas, en los Caivis se organizaron en 2025 un total de 171 acciones de sensibilización y formación en las que participaron más de 2.600 personas