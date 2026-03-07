Muere Bernardo Baquedano, fundador del Centro Democrático y Social (CDS) en Aragón

El político altoaragonés, Bernardo Baquedado, figura fundamental de la transición española en Aragón, ha fallecido este sábado en Zaragoza a los 79 años.

Vinculado inicialmente a la Unión de Centro Democrático (UCD), Baquedano desempeñó un papel organizativo fundamental como presidente provincial de la formación en Huesca, trabajando en la consolidación de las estructuras democráticas locales y en la defensa de los intereses de su provincia en un momento de profunda transformación territorial.

Tras la crisis institucional del partido centrista a principios de los años ochenta, Baquedano mantuvo su lealtad política a la figura de Adolfo Suárez, convirtiéndose en uno de los pilares para el nacimiento del Centro Democrático y Social (CDS) en la comunidad autónoma. Bajo su dirección, la formación desempeñó una función cooperante permitiendo la gobernabilidad en diversas instituciones y promoviendo una visión moderada y progresista del regionalismo, siendo diputado en las Cortes de Aragón durante la segunda legislatura.

Su labor no se limitó a la gestión orgánica del partido, sino que se extendió a la defensa activa del Estatuto de Autonomía de Aragón encabezando marcha en defensa de la cesión de competencias. De hecho, llegó a ser consejero del Gobierno de Aragón en la época preautonómica. A través de su participación en la política aragonesa, Baquedano abogó por el desarrollo de infraestructuras clave y por una política hidráulica consensuada

Su último cargo político antes de abandonar la vida pública fue ejercer como director del Servicio Provincial de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón en Huesca en el año 2004. El funeral e celebrará este domingo 08 de marzo a las 17.00 horas en la Real y Parroquial Basílica de San Lorenzo en la capital altoaragonesa.

Noticias relacionadas

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha trasladado su pésame a la familia. "Ha fallecido Bernardo Baquedano, presidente del Centro Democrático y Social (CDS) en Aragón y uno de sus fundadores en nuestra comunidad. Exdiputado autonómico y destacado político en los años de la Transición. Todo mi cariño para su familia y amigos. Descanse en paz", ha escrito.