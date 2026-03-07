El pueblo medieval de Aragón que es la puerta de entrada a la 'Muralla China' de España: fue el hogar de los condes de la Ribagorza

Hay rincones de Aragón que quizás no sean tan conocidos, pero que son historia viva de un pasado singular. Es el caso de un pequeño pueblo de la comarca de la Ribagorza, donde, mucho antes de que la Corona de Aragón marcara los pasos de la historia medieval y moderna de Europa, fue uno de los pequeños núcleos que comenzaron a atestiguar lo que estaría por venir.

Este enclave estratégico es Benabarre. Hoy tiene algo más de un millar de habitantes, pero ostenta la consideración de ser la capital histórica y cultural de la comarca de la Ribagorza gracias a su papel en la historia de ese Aragón de caballeros y trovadores. No en vano, el condado de la Ribagorza fue uno de los tres, de origen carolingio, que conformaron el Reino de Aragón (junto al condado homónimo y el de Sobrarbe), que a través de guerras expansionistas y estrategias matrimoniales se convertiría en Corona.

De orígenes musulmanes, decisión de Ibn Awar o Ben Awar en torno a finales del siglo X, según algunos autores, no fue hasta el año 1062 cuando Benabarre pasó a manos cristianas tras ser conquistada por Ramiro I de Aragón -considerado como el primer rey de Aragón-, convirtiéndose en un punto defensivo estratégico como frontera de dos mundos: el musulmán de al-Andalus y el cristiano del incipiente Reino de Aragón. De esos años data el imponente castillo que se erige sobre la localidad, que tenía un papel como guardián frente al enemigo.

Residencia de condes

La villa tuvo un papel determinante en la zona cuando Jaime II decidió otorgar el título de conde de Ribagorza a su hijo Pedro de Aragón en 1322, este restauró el condado y localizó su centro de poder aquí, haciendo de Benabarre la capital cultural y residencia de los condes de la Ribagorza en adelante, aunque, en la práctica, no residieran de manera continua.

Fue a partir de entonces cuando en Benabarre se establecieron los órganos administrativos de condados por encima de otros núcleos como Isábena o Graus, comenzando así una larga etapa de prosperidad que fue decayendo a finales del siglo XVI.

El año clave fue 1591. En el marco de las conocidas como Alteraciones de Aragón, Benabarre se convirtió en uno de los focos centrales de las revueltas contra la autoridad real por lo que, cuando Felipe II logró imponer su orden y mando, las consecuencias se sucedieron: decapitación del Justicia de Aragón, Juan de Lanuza, represión y detención de los partidarios del duque de Villahermosa, uno de los instigadores de la sublevación aragonesa, y el punto y final a la etapa condal de la Ribagorza, incorporándolos a la Corona y, por tanto, perdiendo gran parte de sus derechos.

Ese fue el ocaso de la influencia de Benabarre que, no obstante, continuaría siendo la capital administrativa de la zona hasta la Guerra de la Independencia, cuando las tropas de Napoleón le asignaron ese papel a Graus.

Patrimonio y puerta de entrada de la 'Muralla China' española

El principal atractivo patrimonial es el castillo de los condes de Ribagorza, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2011, que ha sido golpeado por diferentes avatares bélicos que nos han privado de tener hoy en día mayores vestigios originales.

Los restos del castillo son en realidad la superposición de tres recintos fortificados, dos iglesias y una cisterna. Entre sus usos constatar el de un campanario, un cementerio, huertos, albergue para pobres, torre de vigilancia aérea y monumento. Pasó a ser propiedad municipal en 1922 y en los años 90 se acometieron diferentes intervenciones para reconstruir torres y muros.

Castillo de Benabarre / Ayto de Benabarre

Otros atractivos del municipio oscense es recorrer su bello casco histórico, que rodea la colina del castillo, que es todo un viaje al pasado. Por ejemplo con la calle de Vicente Piniés, con una plaza que es núcleo vital de la villa. O la plaza de las Escuelas Pías, donde se encuentra la que fuera una de las primeras escuelas de San José de Calasanz; la plaza de la iglesia, donde se levanta la parroquial del siglo XIX o la iglesia gótica de Santa María

Pero Benabarre es también la puerta de entrada a la conocida como la Muralla China española (Roques de la Vila o muralla de Finestres), ubicada a 30 kilómetros en dirección hacia la frontera con Lérida. Se trata de una impresionante formación geológica natural formada por dos hileras paralelas de estratos calizos verticales que han sido esculpidas durante millones de años por la erosión del terreno.

Muralla de Finestres / Aragón Turismo

Este paraje se ha convertido en una atracción para los amantes de la naturaleza y del senderismo por su entorno envidiable, junto al pantano de Canelles y el pueblo abandonado de Finestres, y que recuerda mucho a la Gran Muralla iniciada por la Dinastía Qin.