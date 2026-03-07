Representantes de todos los partidos e instituciones aragonesas despiden a Joaquín Palacín en Aínsa

La iglesia de Aínsa ha acogido este sábado el funeral por el presidente de CHA, Joaquín Palacín, fallecido este jueves tras un año de lucha contra el cáncer. Muchos amigos, familiares y representantes políticos han acompañado a la familia en una dura jornada de duelo tras la muerte de un dirigente que deja un legado político enfocado en el fomento del territorio aragonés y el consenso institucional.

En la capital sobrarbense se han congregado representantes de todos los partidos políticos aragoneses y miembros de todas las instituciones, tanto autonómicas como comarcales. Desde la formación han agradecido "el cariño" recibido desde que se conoció la noticia.

Como se ha destacado en el funeral, el fallecimiento de Palacín a los 51 años ha supuesto una importante pérdida para el conjunto de la sociedad y de la política en Aragón. Su dedicación al servicio público, su compromiso con la defensa de los derechos sociales, con el aragonesismo y su entrega a las instituciones fueron rasgos que marcaron toda su trayectoria.

Palacín, nacido en Monzón pero residente en Aínsa desde hace varios años, llegó a la presidencia de CHA en 2020. En este tiempo siempre mantuvo una línea dialogante, dispuesto a la cooperación, llamando a la dignificación de Aragón desde los valores de la izquierda. También desempeñó su labor en el Gobierno de Aragón entre los años 2015 y 2019 cuando desempeñó funciones de director general de Ordenación del Territorio, dependiente de la consejería de Vertebración del Territorio.

Tras su muerte se han sucedido las muestras de dolor desde todas las orientaciones políticas destacando su capacidad para tejer acuerdos sin olvidar sus raíces aragonesistas. "Teníamos, mantenemos y aspiramos a conseguir un objetivo: construir el Aragón que soñamos, el que nos merecemos, el mejor Aragón posible. Una sociedad de hombres y mujeres libres e iguales", aseguraba.