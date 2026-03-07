Estos son los cuatro perfiles de jóvenes respecto a su posición con el feminismo

El informe del Consejo de la Juventud de España identifica cuatro grandes grupos entre los que se podría dividir a la población joven española en función de su posicionamiento respecto a la igualdad de género:

Los 'igualitarios' que no se ven feministas

Este perfil es el más numeroso y representa al 42,1% de la población joven de entre 15 y 29 años. Se identifica claramente con posturas favorables a la igualdad de género, sin autoidentificarse como feministas. Según el estudio, «muestran un alto grado de acuerdo con que las mujeres suelen sentir miedo al volver a casa solas por la noche, con que debe sancionarse a las empresas que discriminan a mujeres por tener hijos y con que la violencia de género es uno de los principales problemas sociales». Sin embargo, «mantienen mayor distancia con los derechos de las personas LGBTQI+, el libre cambio de sexo o el uso del lenguaje inclusivo».

Las feministas 'de libro' y defensoras LGTBQI+

Es el segundo perfil más numeroso y representa al 34,6% de la población joven residente en España. Es el perfil con mayor grado de acuerdo hacia diferentes posiciones relacionadas con la igualdad de género y la diversidad sexual. Son, mayoritariamente mujeres (3 de cada 4) de entre 25 y 29 años (4 de cada 10), aunque este perfil es el mayoritario entre todos los grupos de edad de las mujeres jóvenes.

Además, casi la mitad (49,2%) ha completado estudios universitarios, una diferencia de más de diez puntos respecto al conjunto de la población joven, y el 16% son bisexuales.

Chicos 'tradicionales' y contrarios a la igualdad

El perfil tradicional representa al 17,2% de los jóvenes, es el tercer grupo más numeroso, y se caracteriza por mantener «una postura más conservadora respecto a la igualdad de género y la diversidad sexual». La mayoría son chicos jóvenes (8 de cada 10 son hombres y el 40% tiene entre 15 y 19 años) y se autodefinen de derechas.

Los jóvenes de este perfil suelen mostrar un mayor acuerdo con afirmaciones relacionadas con la discriminación de género, pero se muestran reticentes ante cuestiones como que la violencia de género es uno de los problemas sociales más importantes.

Los 'distantes', esos chicos de centro

El perfil más minoritario entre los jóvenes, que solo representa al 6,1% del total de la población joven, se caracteriza, según el estudio, por mostrar «opiniones y actitudes poco claras hacia los diferentes aspectos sobre igualdad de género y diversidad sexual». En este caso, la mayoría son hombres (7 de cada 10) y la mayor parte, en torno al 40% de los integrantes de este perfil, tienen entre 15 y 19 años.

Respecto a su ubicación ideológica, el grupo más numeroso (más del 32%) se ubica en el centro ideológico. Y respecto a su condición sexual, más de 9 de cada 10 se consideran heterosexuales.