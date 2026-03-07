Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
David NavarroForestaliaHugo PinillaNatalia ChuecaCrecida HuervaCarnicería Recio
instagramlinkedin

La Universidad de Zaragoza acoge la presentación del libro sobre el factor relacional en la era digital

Los autores Carmen Marta-Lazo y José Antonio Gabelas Barroso protagonizarán la presentación de la obra el martes 10 de marzo en el Paraninfo

Edificio Paraninfo, sede del Rectorado de la Universidad de Zaragoza.

Edificio Paraninfo, sede del Rectorado de la Universidad de Zaragoza. / ÁNGEL DE CASTRO

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La presentación del libro Relational Factor as the Central Axis for Relational-Information and Communication Technologies (Cambridge Scholars Publishing), escrito por la investigadora principal del Grupo de Investigación en Comunicación e Información Digital (GICID), Carmen Marta-Lazo, y el coordinador de la línea de educomunicación en el GICID, José Antonio Gabelas Barroso, tendrá lugar en la Sala Josefa Amar y Borbón del Paraninfo el próximo martes 10 de marzo, a las 19:00 horas.

Esta publicación propone situar el factor relacional como eje central para comprender el impacto de las tecnologías digitales en la sociedad contemporánea. El factor relacional es un concepto de la educomunicación que explica que la comunicación y el aprendizaje no dependen solo de la información y de la tecnología, sino también de las relaciones que se crean entre las personas.

El ejemplar plantea un enfoque interdisciplinar que conecta la neurociencia —desde los descubrimientos de Santiago Ramón y Cajal sobre la neurona— con los desafíos actuales de la inteligencia artificial y la comunicación digital. A partir de esta base, los autores defienden la necesidad de impulsar un humanismo digital que sitúe las relaciones humanas, la ética y la educación mediática en el centro del desarrollo tecnológico.

La investigación analiza también la evolución de las tradicionales Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) hacia las Tecnologías Relacionales de la Información y la Comunicación (TRIC), un modelo propio que integra dimensiones cognitivas, emocionales y sociales para promover un uso más crítico y responsable de los entornos digitales.

Noticias relacionadas

En la presentación participarán, además de los autores, la directora del Instituto de Patrimonio y Humanidades, Concha Lomba; el vicerrector de Innovación, Transferencia y Formación Permanente, Manuel González Bedia; y la prologuista del libro y exdirectiva de Google y Meta, María Fernández Guajardo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Ibercaja Estadio del Real Zaragoza, un caso de estudio que llega al Johan Cruyff Institute de Barcelona: 'Supone un cambio de paradigma en España
  2. Cuánta lluvia ha caído esta noche en Zaragoza: una tromba de agua despierta a más de uno de madrugada
  3. Paso decisivo para la construcción del puente que unirá Valdefierro y el Distrito Sur por el Canal Imperial: costará 3,5 millones de euros
  4. Vall Companys tendrá que pagar 11 millones por 675 falsos autónomos en el matadero de Ejea de los Caballeros
  5. El dueño de un famoso restaurante Zaragoza, sobre las bajas médicas de los empleados: 'Respeto las que son reales
  6. Muere a los 51 años Joaquín Palacín, presidente de Chunta Aragonesista
  7. El antiguo Faustino de Zaragoza reabrirá sus puertas de la mano de un grupo hostelero altoaragonés
  8. San Mateo de Gállego celebra el nuevo centro de datos de Amazon: 'La ganancia es múltiple, nos soluciona un problema enorme

Muere Bernardo Baquedano, fundador del Centro Democrático y Social (CDS) en Aragón

Muere Bernardo Baquedano, fundador del Centro Democrático y Social (CDS) en Aragón

La Guardia Civil define al exdirector del Inaga como la "figura central" de la "presión" para facilitar la expansión de Forestalia

La Guardia Civil define al exdirector del Inaga como la "figura central" de la "presión" para facilitar la expansión de Forestalia

El director de El País, Jan Martínez Ahrens, conversará con Ignacio Escolar en la clausura del XXVII Congreso de Periodismo de Huesca

El director de El País, Jan Martínez Ahrens, conversará con Ignacio Escolar en la clausura del XXVII Congreso de Periodismo de Huesca

Denuncian el mal estado de la carretera que de un pueblo de Aragón: "Está deshecha, totalmente levantada. Da miedo"

Así pudo ser La casa del Ebro: estas fueron las opciones descartadas para la sede de la CHE en Zaragoza

La Universidad de Zaragoza acoge la presentación del libro sobre el factor relacional en la era digital

La Universidad de Zaragoza acoge la presentación del libro sobre el factor relacional en la era digital

Corre junto a tu perro en Utebo y contribuye a una buena causa ayudando a su protectora: deporte, diversión y solidaridad

Corre junto a tu perro en Utebo y contribuye a una buena causa ayudando a su protectora: deporte, diversión y solidaridad

Representantes de todos los partidos e instituciones aragonesas despiden a Joaquín Palacín en Aínsa

Representantes de todos los partidos e instituciones aragonesas despiden a Joaquín Palacín en Aínsa
Tracking Pixel Contents