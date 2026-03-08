Crónica política I Un primer ‘round’ de estudio
La constitución de las Cortes y el nombramiento de María Navarro como presidenta de la Cámara autonómica no resuelve dudas sobre la relación de PP y Vox
Sostenida la respiración, suspiro final, la diputada popular María Navarro era la nueva presidenta de las Cortes. El pasado martes, PP y Vox llegaron sin acuerdo a una sesión constitutiva del Parlamento autonómico que presentó a las nuevas caras de la política aragonesa y ejemplificó, o más bien escondió, el pacto que en algún momento tendrán que rubricar la derecha y la ultraderecha para que el Pignatelli vuelva a tener Gobierno en su interior. Arriesgó Jorge Azcón, que se involucró a pleno rendimiento en el proceso de la Mesa de las Cortes, y reflexionó Alejandro Nolasco, a la espera de nuevas órdenes desde la dirección de Santiago Abascal para «apretar» al PP en la nueva negociación.
Tan cerca se vio que el PSOE, con Fernando Sabés como presidenciable, podía quedarse con la batuta de La Aljafería que no fue hasta la abstención número 15 cuando se empezó a ver la luz. Los catorce de Vox ya habían roto los esquemas previos al no presentar candidatos. Nolasco se frotaba las manos, charlaba con sus compañeros (ahora trece) de bancada y explicaba a algunos de los novatos en el grupo parlamentario de Vox parte de la jugada. Los catorce de la ultraderecha votaron en blanco y los votos sin nombre 15 y 16 los pusieron los dos diputados de Teruel Existe. Tomás Guitarte y Pilar Buj se ratificaron en su decisión en la segunda votación y María Navarro recibió los aplausos del hemiciclo. En la izquierda se empezaban a lamer las heridas y a culpar a Existe de hacer lo que casi siempre hace: respetar a la lista más votada en cuestiones de representación.
No acertó a explicarlo luego ante los medios de comunicación Tomás Guitarte. Recayó en «la política de bloques», que no atrae a la gente de los bloques (casi toda, en una sociedad tan polarizada), y sí tachó de «juego de trileros» el movimiento del bipartidismo. Todo para no mostrar lo evidente: que gobierna con el PP en la DPT y queda un año y pico de legislatura y que el PSOE ha hecho de todo, menos cariño, por Teruel Existe. Recientemente, una denuncia contra su mujer (la política no es personal, pero es personal) y cero margen de actuación desde que la España Vaciada llegó a las instituciones aragonesas. Admiten en ambos sectores, en Existe y en el PSOE, que la relación ha mejorado desde que Pilar Alegría lidera a los socialistas. No hay fuego ya, pero las brasas calientan aún.
Terminó el trámite con PP y PSOE quedándose los cinco puestos de la Mesa. Vox dijo que «no quería sillones» y Santiago Abascal llegó a hablar de «poltronas» al referirse a la segunda máxima autoridad política de la comunidad y al puesto que su compañera Marta Fernández ocupó hasta el martes pasado. El PP, con la abstención, pudo lanzar un mensaje de «no ceder» a las peticiones de la ultraderecha y volver a la negociación con la mirada puesta en «el cambio de políticas» que tanto pide la ultraderecha.
No hay fecha estimada para la investidura de Azcón. Sí suena el 23 de abril como límite autoimpuesto por las fuerzas, para no llegar al Día de Aragón con un Gobierno en funciones. Desde esta semana, el líder del PP y la cúpula de Vox vuelven a hablar «con discreción y sin filtraciones» sobre la formación del nuevo Ejecutivo autonómico. Comienza el combate de verdad, después del primer round de tanteo.
