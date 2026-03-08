El feminismo recorre Teruel para luchar por la igualdad de género en el 8M: "Siempre juntas, sororas y combativas"
Cientos de personas se han manifestado en el Día Internacional de la Mujer en una marcha en la que se ha recordado a todas las que han impulsado conquistas sociales y legales en materia de derechos
Cientos de personas han recorrido las calles de Teruel este 8M, Día Internacional de la Mujer, para reivindicar avances en igualdad de género y recordar que, aunque se han producido avances en las últimas décadas, todavía queda camino por recorrer para garantizar su cumplimiento y ampliar derechos para las mujeres. "Siempre juntas, sororas y combativas", rezaban algunas pancartas.
Así lo han apuntado desde la Coordinadora de Organizaciones Feministas y la Columna Feminista de Teruel, las dos entidades convocantes que han movilizado a cerca de 600 personas en la ciudad para defender los derechos de las mujeres. En marcha se ha recordado también a todas las que han impulsado conquistas sociales y legales en materia de derechos.
Así, la portavoz de la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel, Sonia García, ha defendido que el 8 de marzo no es una jornada de celebración, sino un día de memoria y reivindicación. Por esto, las convocantes han denunciado que algunas mujeres deben desplazarse fuera de Aragón para poder ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y han criticado que se den situaciones de presión a las puertas de centros en los que se realizan estos procedimientos. También han mencionado la falta de profesionales médicos.
Asimismo, el manifiesto también ha reclamado reforzar la sanidad pública y mejorar la educación afectivo-sexual en los centros educativos con formación específica para el profesorado.
