El feminismo recorre Teruel para luchar por la igualdad de género en el 8M: "Siempre juntas, sororas y combativas"

Cientos de personas se han manifestado en el Día Internacional de la Mujer en una marcha en la que se ha recordado a todas las que han impulsado conquistas sociales y legales en materia de derechos

Cientos de personas recorren Teruel para defender los derechos de la mujer en el 8M.

Cientos de personas recorren Teruel para defender los derechos de la mujer en el 8M. / EFE / Antonio García

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Cientos de personas han recorrido las calles de Teruel este 8M, Día Internacional de la Mujer, para reivindicar avances en igualdad de género y recordar que, aunque se han producido avances en las últimas décadas, todavía queda camino por recorrer para garantizar su cumplimiento y ampliar derechos para las mujeres. "Siempre juntas, sororas y combativas", rezaban algunas pancartas.

Así lo han apuntado desde la Coordinadora de Organizaciones Feministas y la Columna Feminista de Teruel, las dos entidades convocantes que han movilizado a cerca de 600 personas en la ciudad para defender los derechos de las mujeres. En marcha se ha recordado también a todas las que han impulsado conquistas sociales y legales en materia de derechos.

Así, la portavoz de la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel, Sonia García, ha defendido que el 8 de marzo no es una jornada de celebración, sino un día de memoria y reivindicación. Por esto, las convocantes han denunciado que algunas mujeres deben desplazarse fuera de Aragón para poder ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y han criticado que se den situaciones de presión a las puertas de centros en los que se realizan estos procedimientos. También han mencionado la falta de profesionales médicos.

Asimismo, el manifiesto también ha reclamado reforzar la sanidad pública y mejorar la educación afectivo-sexual en los centros educativos con formación específica para el profesorado.

