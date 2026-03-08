El hospital Clínico de Zaragoza estrena las visitas guiadas al paritorio para embarazadas....¡y una de ellas se pone de parto!

Sorpresa inesperada y con final feliz la que se vivió el pasado 26 de febrero en el hospital Clínico Universitario de Zaragoza. Ese día por la tarde se estrenaba el programa de visitas guiadas al área de partos, dirigido a mujeres embarazadas y a sus acompañantes. La actividad comenzó con un grupo de 12 gestantes, que fueron citadas en Consultas Externas para iniciar el recorrido por el centro de la mano de los profesionales del Servicio de Obstetricia y Ginecología.

Todo transcurría con normalidad hasta que, casualidades de la vida, una de las participantes en esta primera sesión rompió aguas durante la visita y quedó ingresada en la planta de hospitalización porque se había puesto de parto. Dio a luz, horas después, en el mismo paritorio que había visitado junto a otras mujeres, poniendo el broche perfecto para el estreno de esta iniciativa del Clínico.

Las visitas guiadas se desarrollará inicialmente con carácter mensual El proyecto ha sido elaborado por un grupo de ginecólogos y matronas del centro, liderado por la jefa de Sección de Medicina Materno Fetal, la doctora Purificación Mateo Alcalá, con el objetivo de mejorar la experiencia de las mujeres durante el proceso del parto y reducir la incertidumbre asociada a este momento.

El recorrido incluye el area de Urgencias obstétricas, planta de hospitalización, salas de dilatación y paritorios. Durante la visita se explica de forma detallada el circuito asistencial que seguirá la mujer desde su ingreso por parto hasta el alta hospitalaria. Además, se proyecta un vídeo informativo y se resuelven dudas de forma personalizada.

El área de paritorios del hospital Clínico de Zaragoza. / GOBIERNO DE ARAGÓN

La información sobre esta actividad se facilita a través de las matronas de Atención Primaria y en las consultas de Obstetricia del hospital. Las interesadas reciben un folleto informativo con un código QR y un número de teléfono para solicitar cita.

Este tipo de iniciativas se asocia a una disminución de la ansiedad previa al parto y a una mejora en la percepción de la calidad asistencial por parte de las gestantes. Conocer previamente el entorno, el equipo profesional que interviene y las fases del proceso facilita una vivencia más segura y reduce el miedo asociado al desconocimiento.

El Servicio de Obstetricia y Ginecología prevé ampliar progresivamente el programa en función de la demanda y la evaluación de esta fase inicial. Con esta actuación, el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa refuerza su compromiso con una atención al parto centrada en la mujer, basada en la información, el acompañamiento y la mejora continua de la calidad asistencial.