La 'otra' Tarazona: el pueblo de dos provincias con una plaza mayor única en toda España

Tarazona es uno de los destinos elegidos por los zaragozanos en cada puente festivo por su patrimonio monumental y su cercanía con la capital aragonesa. La localidad turiasonense es una de las más bonitas de todo Aragón y puede competir con Albarracín, Alquézar o Sos del Rey Católico por llevarse el máximo reconocimiento.

La Catedral de Santa María de la Huerta es el emblema más conocido de todo Tarazona y su interior es una visita obligatoria. Y es que esta catedral está considerada como una de las mejores catedrales hispánicas del gótico. Cualquier turista también debe conocer la original plaza de toros octogonal, la fachada renacentista del Ayuntamiento, la judería y darte un paseo a orillas del Queiles para contemplar las casas colgadas.

Catedral de Tarazona / Jorge Fuembuena

Por otro lado, el Cipotegato, que se celebra cada 27 de agosto, es una de las festividades que debes disfrutar al menos una vez en la vida. Cabe recordar que Tarazona también se ha dado a conocer en toda España en los últimos años gracias a las hazañas de su equipo de fútbol, que ha logrado asentarse en Primera Federación con uno de los presupuestos más ajustados del fútbol nacional.

Lo que muchos aragoneses desconocen es que existe 'otra' Tarazona bastante lejos de la comunidad, que provocó una disputa entre dos provincias y que cuenta con una plaza mayor única en toda España. Tarazona de la Mancha es una localidad de más de 6.000 habitantes situada en la provincia de Albacete que comparte nombre con la conocida Tarazona aragonesa.

Plaza mayor de Tarazona de la Mancha / CASTILLA LA MANCHA

A pesar de su tamaño, el pueblo albaceteño ha logrado mantener viva su historia con el campo y las costumbres como grandes protagonistas. Tarazona de la Mancha se encuentra en la llanura manchega rodeada de campos de cultivo, viñedos y horizontes abiertos. Durante toda su historia, la economía se ha centrado en la agricultura. El municipio tiene calles amplias y una plaza central mayor con una estructura similar a otras de España como Madrid o Salamanca. La Plaza Mayor de Tarazona de la Mancha cuenta con balconaje corrido de madera, baluartes y esquinas con arcos de sillería.

Un carnaval especial

Otros elementos arquitectónicos que bien merecen una visita en el pueblo albaceteño son la iglesia de San Bartolomé, eje espiritual, y las casas hidalgas, con portadas de cantería de un barroco contenido, la ermita de San Roque con pinturas policromas o la ermita de estilo barroco. El carnaval es uno de la de las celebraciones más características de este punto de La Mancha. Declarado Fiesta de Interés Turístico Regional, las 'mascarutas' de Tarazona de la Mancha, atavío tradicional con una gran tela que cubre el cuerpo, cajas de cartón en la cabeza y máscaras de tela en la cara, hacen de esta experiencia algo único.

Pregón del carnaval en Tarazona de la Mancha / TARAZONA DE LA MANCHA

La historia de Tarazona de la Mancha se remonta al paleolítico y neolítico y también se han encontrado en los alrededores restos prehistóricos, romanos y visigodos. Como casi toda la Península, la localidad fue invavida por los musulmanes hasta que fue recuperada por Alfonso VIII en 1184. Tarazona perteneció a Alarcón y Villanueva de la Jara durante muchos años hasta que Felipe II le otorgó el privilegio de villazgo.

Noticias relacionadas

Los líos con el territorio en la localidad no cesaron con el paso de los siglos mientras el número de habitantes crecía. La nueva organización provincial tras la Guerra de la Independencia obligó a Tarazona de la Mancha a pertenecer a la provincia de Albacete y no a la de Cuenca. Ya en la guerra civil, el aeródromo de la localidad se convirtió en base de las Brigadas Internacionales cobrándose muchas vidas humanas.