La lluvia deja un dato histórico en Zaragoza: más agua en tres días que en todo el invierno pasado

La lluvia seguirá marcando la actualidad en Aragón durante los próximos días. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a una semana todavía inestable, con nuevas precipitaciones en distintos puntos de la comunidad y con la mirada ya puesta en un próximo fin de semana que podría venir de nuevo complicado. En Zaragoza, la predicción a siete días mantiene el ambiente nuboso y la posibilidad de nuevos episodios de lluvia, por lo que el paraguas seguirá siendo imprescindible.

Aunque el episodio no se espera tan virulento como el que ha dejado la borrasca Regina durante la Cincomarzada, el balance de los últimos días ha sido muy llamativo. En solo tres jornadas, de jueves a sábado, ha llovido en muchos puntos de Aragón más que en buena parte del pasado invierno. La situación obligó incluso a suspender actos festivos en Zaragoza y dejó imágenes de calles anegadas, barrancos crecidos y una vigilancia constante sobre varios cauces.

En la capital aragonesa, el agua cayó con fuerza desde la madrugada del viernes, con una auténtica tromba que dejó cerca de 30 litros por metro cuadrado en apenas tres horas. La lluvia apenas dio un respiro durante unas horas antes de volver a aparecer. La intensidad del episodio llevó a activar la alerta amarilla y a acumular en Zaragoza hasta 73 litros en 72 horas, una cifra que da idea de la magnitud del temporal.

Un hombre se cubre de la lluvia con un paraguas en Zaragoza / Josema Molina

Para entender lo excepcional del episodio basta comparar. Durante el otoño meteorológico se recogieron cerca de 100 milímetros en la estación del Aeropuerto, mientras que en el invierno pasado apenas se superaron los 35 litros entre diciembre y febrero. Es decir, en este puente de la Cincomarzada ha llegado a llover en Zaragoza el doble que en todo el invierno anterior, según los datos recogidos por Aemet.

Uno de los puntos que más preocupación genera sigue siendo el río Huerva. El Ayuntamiento de Zaragoza mantiene activos los operativos municipales de vigilancia dentro del Plan de Emergencia Municipal de Protección Civil (PEMUZ) ante la crecida del cauce. La evolución del río sigue bajo observación y el dispositivo municipal podría prolongarse todavía durante varios días, en función de cómo evolucionen las lluvias y el caudal.

LAURA TRIVES

Pero Zaragoza no ha sido ni mucho menos la zona donde más agua ha caído. El entorno del Moncayo ha vivido también un episodio muy intenso, con Tarazona como uno de los grandes focos de precipitación. En la localidad turiasonense se han recogido hasta 112,4 litros desde el jueves, mientras los vecinos seguían con preocupación la subida del Queiles y las incidencias provocadas por el temporal.

La provincia de Teruel tampoco se ha librado del paso de Regina. En la Ibérica incluso se han acumulado hasta cinco centímetros de nieve, y municipios como Fonfría han superado los 104 litros en 72 horas. A ello se suma un descenso de temperaturas y una cota de nieve que se ha movido entre los 1.200 y los 1.700 metros, dibujando un panorama plenamente invernal en pleno arranque de marzo.

Los próximos días

De cara a los próximos días, Aragón continuará con intervalos nubosos, chubascos dispersos y un ambiente fresco. La previsión de Aemet para Zaragoza mantiene la inestabilidad durante la semana, mientras que en el Pirineo podrían reactivarse las precipitaciones a partir de la tarde. Además, volverán las heladas en zonas del sistema Ibérico y del Pirineo, en una semana que confirma que el temporal todavía no ha dicho su última palabra.