La marea feminista viste de morado Zaragoza en el 8M: "Que las jóvenes recuerden que la historia retrocede y defiendan lo que tienen"

Y Zaragoza se volvió a vestir de morado. Como cada 8M, Día Internacional de la Mujer, la marea feminista ha vuelto a marchar por las calles de la capital aragonesa para reivindicar que aún queda camino por recorrer en materia de igualdad de género, una realidad que "todavía está muy lejana" a juicio de manifestantes como Petra. "En estos tiempos corremos peligro de retroceder a años atrás. Aquí vamos a estar, en la calle, para hacer frente a eso. El 8 de marzo y cada día de la semana, del mes y del año", ha subrayado.

Por ese miedo al "retroceso", momentos antes de que tres mujeres leyeran un manifiesto y la marea feminista comenzara su marcha desde la glorieta Sasera de Zaragoza, Petra ha querido lanzar un mensaje a las jóvenes: "No os paréis, no os creáis lo que dicen quienes han invadido las instituciones porque con ellos no vamos a ninguna parte, sino a retroceder en derechos".

"Que se sumen y se movilicen", ha clamado Montse, a la que se han sumado las palabras de su compañera Carmen. "Que (las jóvenes) no se crean que lo conseguido está para siempre, que (recuerden) que la historia avanza y retrocede, que no es un avance lineal y defiendan lo que tienen", ha compartido. Juntas han salido a defender sus derechos y juntas se han acordado de todas las mujeres que sufren la desigualdad en sus países pero no pueden alzar la voz. Más, en un momento de conflicto internacional. "Las guerras afectan sobre todo a las mujeres y a las niñas porque destruyen lo que hemos construido con tanto esfuerzo", ha sostenido Montse. Ambas forman parte de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad.

"Las mujeres constructoras de paz han trabajado siempre a favor de nuestros derechos y a favor de un mundo mejor para todos, un mundo sin guerras", ha expuesto Carmen, que ha afirmado que ahora se vive "una situación de destrucción de todo lo que se consiguió, de la gobernanza global, del derecho internacional". "Por eso, este año que había que salir con mayor motivo a manifestarnos", ha subrayado. También Petra se ha acordado de las silenciadas por sus regímenes políticos. "Tenemos que ser la vanguardia de la lucha, no solo de la mujer occidental, sino de las del mundo entero", ha remarcado.