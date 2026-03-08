Open Day ESIC Aragón 2026: conoce los nuevos grados universitarios en Zaragoza

Aragón se está preparando para dar un salto tecnológico que ya se nota en las empresas. Las compañías buscan perfiles capaces de entender la tecnología, pero también de gestionarla, interpretarla y convertirla en valor. Y esa mezcla —negocio, datos, estrategia y visión de mercado— es justo la que está marcando las decisiones de muchos estudiantes que ahora se preguntan qué estudiar y con qué enfoque.

Para resolver dudas de primera mano, ESIC Aragón, centro adscrito a ESIC University, celebra un Open Day el 17 de marzo de 2026 en su sede de Vía Ibérica de Zaragoza. La sesión permitirá conocer la nueva oferta de grados universitarios de ESIC Aragón a partir de septiembre de 2026, su metodología y cómo se orienta la formación hacia la empleabilidad.

El día de puertas abiertas llega, además, en un momento de novedades pues ESIC Aragón acaba de presentar su nueva oferta universitaria:

Grado en Marketing, con nuevo plan de estudios

con nuevo plan de estudios Grado en ADE

Grado en Datos y Analítica de Negocio

Además de dos dobles titulaciones:

ADE y Marketing

Marketing y Datos

Se trata en todos los casos de unos itinerarios pensados para formar a los profesionales que el nuevo mercado aragonés va a necesitar. En palabras de Antonio Sangó, director de ESIC Aragón, estos grados “responden, de forma directa y anticipada, a la nueva demanda de talento cualificado que se necesita en Aragón”. En este sentido, afirma que en septiembre comenzará una etapa “muy ilusionante y retadora” con la llegada de estos nuevos títulos.

¿Por qué asistir al Open Day? Conocer la oferta formativa : Grado en Marketing, Grado en ADE, Grado en Datos y Analítica de Negocio y las dobles titulaciones.

: Grado en Marketing, Grado en ADE, Grado en Datos y Analítica de Negocio y las dobles titulaciones. Conocer el proceso de admisión y servicios de ESIC University : se explicará el proceso de admisión, precios, becas y ayudas al estudio, experiencias internacionales y empleabilidad.

: se explicará el proceso de admisión, precios, becas y ayudas al estudio, experiencias internacionales y empleabilidad. Experiencia de estudiantes actuales: el encuentro contará con la presencia de directores de titulación, estudiantes y alumni de ESIC University, que contarán su experiencia de primera mano.

Los nuevos grados de ESIC Aragón: qué perfil forma cada uno

Los nuevos grados universitarios de ESIC Aragón no serían lo mismo si no contaran con la dirección de “tres profesionales que combinan un gran currículum, con rigor académico y su experiencia personal”, explica Sangó. Estos profesionales son María Gómez Campillo, Carlos López Abadías y Guillermo Pascual, de quienes el director de ESIC Aragón destaca “su conocimiento del mercado empresarial y aragonés y la reputación que les precede”.

ESIC Aragón, centro adscrito a ESIC University, celebra un Open Day el 17 de marzo de 2026 en su sede de Vía Ibérica de Zaragoza. / Esic Aragón

Grado en Marketing con nuevo plan de estudios: Marketing conectado con negocio, tecnología, datos y realidad empresarial

Para la directora del Grado en Marketing, María Gómez Campillo, el nuevo plan de estudios “sigue contando con las asignaturas clave, pero introduce un componente mucho más digital”. Con esto se busca que los alumnos “estudien las últimas novedades tanto del área de Marketing como de gestión empresarial”.

El nuevo currículo llega con el objetivo de suplir la “falta de habilidades verticales - uso de programas específicos a nivel digital como Google o tiendas online – y habilidades transversales - presentaciones en público, trabajo en equipo, autoconocimiento y liderazgo-“.

Otro de los aspectos que la directora pone en valor es la integración de los datos y la tecnología, ya que resultan “cruciales para ser mucho más conocedores de cómo funciona el mercado, los clientes y los productos”. “Y todo esto nos lleva a tomar decisiones en la parte estratégica de una manera mucho más acertada y exitosa”, precisa Campillo.

Asimismo, la formación integra el estudio de empresas en diversos sectores de forma que los alumnos “aprenden diferentes maneras de hacer las cosas, tanto a nivel de gestión como de marketing”.

Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE): gestión, estrategia, liderazgo y toma de decisiones con visión empresarial

Carlos López Abadías, director del Grado en ADE, destaca que esta “es una carrera implantada desde hace décadas en el sistema universitario internacional”, pero ESIC Aragón añade a este grado dos factores que marcan la diferencia: “el estudio en profundidad de la transformación digital de las organizaciones empresariales y los sofisticados modelos de inversión que actualmente operan en el mercado”.

Abadías explica que “el directivo no nace, se hace” por lo que los alumnos de ADE en ESIC Aragón “convivirán en el aula con docentes que, además de impartir clase, también desarrollan su actividad profesional como ejecutivos o emprendedores”.

De esta forma, el aula se convierte en un entorno corporativo con “casos reales, prácticas de empresa, ejemplos actualizados en economía digital y una apuesta clara, que los cuatro años de carrera sean cuatro años de entrenamiento”.

Con la práctica y la teoría sobre la mesa, los graduados de ADE en ESIC Aragón contarán con “las competencias y habilidades necesarias para dirigir áreas funcionales de empresa, liderar proyectos, formar parte de grandes consultoras/auditoras y/o especializarse en áreas vinculadas al M&A y el Private Equity, la innovación, el emprendimiento o la gestión de carteras de activos, entre otras”.

Grado en Datos y Analítica de Negocio: “Los centros de datos son el motor de Aragón, pero desde ESIC University formamos a los pilotos que sabrán dirigirlos”

El director del Grado en Datos y Analítica de Negocio, Guillermo Pascual, señala que en ESIC University no forman “únicamente a programadores o matemáticos; forman perfiles híbridos que entienden la tecnología, pero cuya verdadera vocación es la toma de decisiones empresariales estratégicas”. De esta forma se consigue que “el alumno no sólo sepa extraer la información, sino que sepa qué hacer con ella para transformar una organización”.

Para Pascual convertir datos en valor significa “dejar de trabajar por intuición para empezar a trabajar con certezas en todas las áreas de la compañía”. Así ESIC Aragón tiene la capacidad de “dotar a cualquier responsable de área de la capacidad de traducir un algoritmo complejo en una ventaja competitiva real para su compañía”.

Para asegurar que este conocimiento es actual, ESIC cuenta “con un claustro de profesionales en activo de compañías referentes de Aragón”. Esta conexión es tan estrecha que “el 30% de los estudiantes en prácticas pasan directamente a contrato laboral en la misma empresa donde se forman”.

Claustro de Profesores del Grado en Marketing de Esic Aragón / Esic Aragón

Aragón será más tecnológico y necesitará perfiles como los llamados "traductores de datos". “Las empresas ya no necesitan sólo programadores para mantener sistemas; buscan analistas y gestores que sepan convertir esa potencia tecnológica en decisiones que mejoren el margen de beneficio”, explica el director.

Aprender cómo se trabaja

Formación basada en empresa y business case .

. Contacto con el tejido empresarial y problemas reales.

Orientación a competencias: estrategia, comunicación, análisis, liderazgo, toma de decisiones.

Ventajas claras 95% de empleabilidad el primer año .

. Carrera internacional (enfoque global, visión de mercado).

(enfoque global, visión de mercado). Aprendizaje práctico (empresa y casos).

(empresa y casos). Programas alineados con el nuevo Aragón tecnológico.

Open Day, infórmate para decidir tu futuro

El Open Day de ESIC Aragón el próximo 17 de marzo es una gran oportunidad para mirar más allá del nombre de un grado y entender cómo se aprende y para qué se aprende.

Si estás en ese momento de dudas —entre Marketing, ADE o Datos—, verlo de cerca ayuda a aterrizar ideas, comparar opciones y encajar qué perfil quieres construir.

La cita es en ESIC Aragón (Vía Ibérica 28-34, Zaragoza), de 18:00 a 19:30.