"Quiero que los políticos demostremos capacidad para llegar a acuerdos"

¿Cómo está llevando estos primeros días en el cargo?

Bueno, pues aterrizando. Con mucha ilusión y muchas ganas, sobre todo de poner en marcha cuanto antes el proceso de investidura del futuro presidente de Aragón.

¿Qué espera sacar de la ronda de contactos con el resto de grupos parlamentarios?

Bueno, pues yo creo que no pasaron ni 24 horas cuando ya convoqué a todas las formaciones políticas que constituyen el Parlamento aragonés, porque yo creo que las instituciones hay que gobernarlas siempre con responsabilidad y lo primero que teníamos que hacer era una ronda de contactos con todas las formaciones políticas. Hoy -por el viernes- hemos tenido con Izquierda Unida. Espero una propuesta de un candidato a presidente del Gobierno de Aragón, que tenga la mayoría de votos para poder formar cuanto antes un Gobierno de Aragón y poder garantizar a la ciudadanía aragonesa que se pondrá a trabajar el Gobierno lo antes posible para darles solución a sus problemas.

Habló en su primer discurso de no frenar, de continuar con el buen ritmo de la anterior legislatura. ¿Le apremia a la hora de convocar a ese futuro candidato a la presidencia?

No, no es que no me apremie, es que es la obligación esta ronda de contactos que nos marca el reglamento de las Cortes de Aragón. Si elegimos un candidato cuanto antes, habrá un Gobierno cuanto antes y, por tanto, para el poder legislativo que es esta casa, pues también nos viene bien para comenzar a trabajarlo antes posible.

¿Le sorprendió la votación en la sesión constitutiva?

El día 3 de marzo se constituyó la Mesa de las Cortes, una mesa que negoció el propio presidente Azcón y tuvo el honor de proponerme a mí como candidata a presidir las Cortes de Aragón entenderá. Lo dije en mi discurso de investidura que para una diputada de esta casa, ser presidenta de las Cortes de Aragón es el máximo honor que se puede tener. ¿Me sorprendió? La política es sorpresa constante, pero lo que yo le puedo decir es que voy a asumir esta labor con máxima responsabilidad, con humildad y sobre todo con absoluta pluralidad con el resto de formaciones políticas. Tengo muy claro y muy interiorizado lo que es la Presidencia de esta institución, una de las más antiguas de nuestra comunidad autónoma, que tiene unos valores muy arraigados de respeto, de diálogo, de ser capaz de aglutinar todas las sensibilidades políticas. El objetivo común tiene que ser siempre que el interés general de Aragón y de los aragoneses esté por encima de cualquier diferencia y yo le aseguro que a ello me voy a implicar en cuerpo y alma.

¿Cuándo supo que iba a ser usted la candidata del Partido Popular a presidir las Cortes?

Pues lo supe el mismo día por la mañana.

María Navarro, durante un momento de la entrevista con este diario. / JOSEMA MOLINA

¿Confiaba al entrar en la sesión en que iba a presidir la mesa?

Yo siempre he confiado en el partido político en el que he militado y estoy militando durante muchísimos años. Soy una persona que he estado siempre a disposición del Partido Popular. Y, por tanto, como le digo, para mí fue un honor y una gratitud que se pensase en mí para presidir esta institución y estaré siempre donde el partido y el proyecto común del Partido Popular aquí en Aragón me necesite. Han entendido que ahora tenía que afrontar esta responsabilidad y desde luego saben que lo hago con la máxima ilusión, con la máxima disposición y con el máximo trabajo.

Decía que Jorge Azcón ha estado en la negociación. ¿Sabía usted que iba a ser gracias a la abstención de Vox y Teruel Existe?

Lo que le aseguro es que Jorge Azcón ha negociado la Mesa de las Cortes y lo que han hecho el resto de formaciones políticas... yo soy muy respetuosa con la libertad de todos los partidos políticos y, por tanto, tanto la abstención de Teruel Existe y la abstención de Vox, ellos sabrán por qué lo han hecho. Yo la agradezco, porque gracias a esa abstención hoy soy presidenta de las Cortes.

Usted sonó para ser candidata del PP a la alcaldía de Zaragoza tras Jorge Azcón, también sonó después como posible consejera del Gobierno de Aragón. ¿Cómo se toma este paso al frente?

Yo toda mi vida política he actuado igual, con coherencia y con entrega absoluta en todo aquello que se me ha pedido. Y es verdad que yo a Jorge Azcón le debo mucho de mi carrera política y a todas las personas que en mi vida han confiado en mí, yo les procuro siempre una lealtad absoluta. Jorge Azcón me conoce, ha trabajado conmigo y trabajamos en el Ayuntamiento gobernando una ciudad en minoría, con un Gobierno con Ciudadanos con Vox. Le recuerdo que en el Ayuntamiento de Zaragoza estábamos ocho concejales del Partido Popular, seis concejales de Ciudadanos, por tanto, un gobierno de 14 en minoría, y dos concejales de Vox que estaban en la oposición. Con Jorge Azcón como alcalde y en ese momento que yo era su número dos y llevaba la cartera de Presidencia, Hacienda Interior y las dos portavocías, logramos sacar adelante los cuatro presupuestos, cuatro ordenanzas y un ayuntamiento al que dimos la vuelta en materia económica. Con Jorge Azcón he trabajado siempre muy a gusto, le debo mucho de mi carrera política y creo que ha confiado siempre en mí, siempre. Yo estaré a lo que me diga el proyecto político del PP de Aragón, que preside hoy Azcón.

¿Cómo se tomaría que se le pidiera que la Presidencia de las Cortes pase a Vox, en el marco de las conversaciones para formar Gobierno?

Hoy soy presidenta de las Cortes, tengo un encargo ilusionante y apasionante, que es poder llevar una investidura lo mejor que sepa y créanme con el menor ruido posible, con el máximo trabajo y siempre pensando en Aragón. Yo ahora mismo estoy centrada en eso. Lo demás se verá.

¿Qué perfil le quiere imprimir a la Presidencia de las Cortes?

Soy muy respetuosa con todos mis predecesores. Creo que lo puse en el propio libro de honor, el primer día que vine aquí a este despacho y tuve el honor de firmar en el libro: sin los anteriores presidentes de las Cortes de Aragón esta casa no sería lo mismo y por tanto absoluto respeto a todo el trabajo de mis predecesores. Pero desde luego yo sí que quiero encaminar mi labor en esta casa como una labor de consenso, de respeto, de un Aragón hacia delante, que progrese, que podamos ser capaces de demostrar a los ciudadanos que los políticos somos capaces de llegar a acuerdos para implementar políticas que les benefician en el día a día. Yo creo que la política está hoy en día extremadamente polarizada y me gustaría hacer un trabajo sin ruido, pero sobre todo pensando en el interés de Aragón, con respeto y respetando la pluralidad de todas las formaciones políticas que representan en esta casa.

¿Le dio algún consejo Marta Fernández en el traspaso de poderes?

Medio mucho ánimo y mucha fuerza y me deseo todos los éxitos.

Esta última legislatura ha recibido muchas críticas por la polarización que ahora mismo mencionaba. ¿Se pone como reto volver a poner algo de calma en el día a día de la cámara?

Bueno, yo creo que cada uno tenemos nuestro perfil político y nuestra forma de hacer la política. Yo tengo la suerte de que vengo con experiencia de atrás y que he podido presidir en el Ayuntamiento de Zaragoza muchas comisiones y yo tengo un estilo que no pienso cambiar, intentaré implementar también en esta casa y desde luego es que el respeto esté por encima de todo. También es escuchar a todo el mundo, piense lo que piense, y ser capaces de llegar a ser generosos en la búsqueda de consensos. Es lo que los ciudadanos nos piden, hay un hartazgo en la sociedad con la política. En lo que esté en mi mano, haré todo lo posible porque esta casa quede representada como la casa de la palabra y del respeto, y en la que se puedan debatir diferentes opiniones con absoluta naturalidad.

¿Va a ser capaz de hacerlo? En estos últimos años incluso el insulto o los enfrentamientos casi personales han llegado a estar en la Cámara.

Depende de cada uno. He de decir que en esta casa la inmensa mayoría, por no decir la totalidad, de los diputados son gente trabajadora, con voluntad de mirar hacia delante. Creo que sí podremos tener unas sesiones plenarias tranquilas y desde luego en las que nos respetemos unos a otros. Solo faltaría.

La Mesa de las Cortes tiene representantes de solo dos de los seis partidos que componen el hemiciclo. ¿Se puede representar de esta manera bien el sentir de la Cámara?

También es ese el papel de la presidenta de las Cortes. Lo primero que he hecho como presidenta ha sido llamar a todas las formaciones políticas, antes de convocar ninguna mesa o de hacer cualquier otra cosa. Ahí se ve el talante de cada uno. He priorizado la ronda de contactos con todos los portavoces, indistintamente de si forman parte o no de la mesa, y por eso me he puesto a disposición de todos y de cada uno de ellos.

¿Cómo va a ser la relación con los partidos minoritarios?

La misma que con el resto de formaciones. Transparencia y disposición absolutas. Las Cortes son una institución que representan la pluralidad del pueblo. Lo dije en mi discurso de investidura: tenemos que defender a todos los aragoneses sin excepción, piensen lo que piensen. Es la obligación y mi relación con las formaciones políticas va a ser con todas la misma.

¿Su reunión con Vox puede facilitar el futuro Gobierno que parece que van a componer PP y Vox?

Hay que separar. Esto es el poder legislativo y el acuerdo global, que se está llevando por parte del presidente Azcón, es para el ejecutivo y habrá que llegar a un acuerdo. No obstante, yo por supuesto que me reuniré con Vox en esta próxima semana y con absoluta naturalidad, igual que con el resto de partidos políticos. Pero el acuerdo global no se va a hacer en las Cortes de Aragón, pero la el acuerdo global no se va a hacer en las Cortes de Aragón, obviamente, sino que se lleva en otras instituciones y con otros protagonistas.

¿Esa reunión no será más que un primer contacto con el portavoz de Vox?

Un primer contacto, contar los próximos pasos a dar y, desde luego, si Vox tiene algo que decirme, estaré absolutamente abierta. Pero aquí estamos en la ronda para presentar un candidato a la investidura.

¿Tiene alguna fecha estimada para la investidura?

Lo que puedo decir ahora es que terminamos la ronda de contactos el día 13, con la reunión con el Partido Popular. Luego es verdad que yo no tengo plazo para convocar el pleno, no hay un plazo reglamentario. Pero sí tenemos hasta el 3 de mayo como plazo para formar el Gobierno y, por tanto, ese impás habrá que convocar el pleno de investidura. Acabamos el día 13, presentaremos las propuestas de candidatos y una vez el candidato tenga los apoyos para poder convocar el pleno, convocaré el pleno. Quédese con esas fechas, hasta el 3 de mayo.

¿El 23 de abril, día de Aragón, pone algo de presión en el calendario?

Bueno, del 23 de abril ya se habla mucho. Pero bueno, le mentiría. No le puedo decir la fecha, solo le digo que tenemos hasta el 3 de mayo, que es la fecha de formación de Gobierno.

¿Qué papel quiere darle a La Aljafería?

Creo que los anteriores presidentes han hecho cosas extraordinarias. Desde conciertos hasta la exposición de Goya, que es una maravilla, es un acierto. Lo hizo la anterior presidente y me parece un acierto. Por supuesto que hay que abrir este palacio a la ciudadanía, todavía más si cabe. En mi cabeza tengo poder abrirlo con actividades culturales, incrementar el número de visitas... Es un palacio que debemos dar a conocer, tenemos que enseñar esta joya a toda la ciudadanía, también a la de fuera, porque La Aljafería tiene que convertirse en un referente de nuestra comunidad autónoma.

¿Cree que la ciudadanía está lo suficientemente cerca de La Aljafería como ese reclamo turístico o cultural?

Yo creo que se han hecho muchas cosas, pero se pueden hacer más y desde luego haremos más cosas para que pueda ser un reclamo de primer orden.

¿Qué futuro le queda a esa exposición de Goya en La Aljafería?

Todas las instituciones tienen que hacer algo con Goya. Ha funcionado muy bien y yo creo que el Gobierno de Aragón ha dado un paso abismal en la figura de Goya. Solo hay que ver la programación que se ha hecho por parte del Gobierno de Aragón, también el Ayuntamiento de Zaragoza. Es un lujo que vayamos de la mano todas las instituciones. Un mensaje claro: estas Cortes de Aragón van a estar abiertas para colaborar con todas las instituciones en todo aquello que beneficie a figuras tan emblemáticas para esta comunidad como Goya. Pongo este ejemplo, pero hay que abrirlo a todo lo demás.