Abascal pide al PP que "respete a sus electores" para entablar "negociaciones serias" en Aragón, Extremadura y Castilla y León

Ni pasos adelante, ni novedades en el frente. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha echado el freno de mano en su comparecencia ante los medios sin preguntas desde Gredos (Ávila), donde el partido de extrema derecha ha reunido a sus principales cargos en España, incluido el portavoz en Aragón, Alejandro Nolasco, y al Comité Ejecutivo Nacional, para marcar posiciones en esta segunda semana de campaña electoral en Castilla y León.

Abascal se ha limitado a atacar al PP y al PSOE y ha pedido a los de Alberto Núñez Feijóo que "respeten a los electores de Vox" para poner "entablar unas negociaciones serias", dando por hecho que lo hablado hasta ahora no entraba en ese terreno. Eso sí, el presidente de Vox no ha diferenciado de la situación de las tres comunidades autónomas pendientes de formar Gobierno, Extremadura, Aragón y Castilla y León, y sí que ha pedido "tiempo" para negociar esas "políticas concretas con presupuestos" que permitan desarrollar la hoja de ruta de su partido político.

Así, en esta comparecencia de preguntas, Abascal no ha establecido diferencias entre la situación en Extremadura, después de la primera investidura fallida de la candidata popular, María Guardiola; o en Aragón, donde hace una semana se constituyeron las Cortes de Aragón con la popular María Navarro como presidenta, gracias a las abstenciones de Vox y Teruel Existe. No ha habido referencias concretas al diálogo con Jorge Azcón en Aragón que pudiera desatascar las negociaciones para su hipotética reelección como presidente del Gobierno aragonés.

El líder del partido de la extrema derecha ha vuelto a reclamar al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que retire sus palabras en las que acusaba a Vox de querer que los inmigrantes se ahoguen en el mar. "No solo es una acusación contra Vox, son infamias", ha criticado Abascal, que ha asegurado que es "de género tonto" hacer esas manifestaciones "y después pedir los votos de Vox".

"El señor Feijóo se equivocó convocando elecciones, porque prohibió a sus presidentes regionales llegar a acuerdos con Vox, como en Valencia, y los electores han dicho que quieren el doble de Vox. Así que vamos a ser doblemente exigentes" con las negociaciones, ha avisado Abascal.

En Aragón, continúa la ronda de contactos iniciada por la presidenta de las Cortes, María Navarro, para proponer un candidato a presidente del Gobierno de Aragón. Este martes será el turno de Chunta Aragonesista, y el miércoles, de Vox. Los contactos se mantendrán hasta este viernes, último día de la campaña electoral en Castilla y León.

Noticias relacionadas

Así, previsiblemente, cualquier propuesta por su parte sobre el candidato a la investidura no llegará hasta el lunes, 16 de marzo, cuando ya se conozca el equilibrio de fuerzas entre PP y Vox en Castilla y León y se cierre este primer tramo de convocatorias electorales que comenzó con Extremadura el pasado 21 de diciembre y en las que la extrema derecha ha ido recortando distancias con el PP en todas las citas electorales.