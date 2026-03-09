Aragón pide al Ministerio de Agricultura ampliar la vacunación frente a la dermatosis nodular contagiosa

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la ampliación de la vacunación frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) a todas las explotaciones ganaderas de la provincia de Huesca, así como las explotaciones situadas en las Oficinas Comarcales Agrarias (OCAs) de Sos del Rey Católico, Ejea de los Caballeros y Tauste, en la provincia de Zaragoza.

Esto supondría la inmunización de un total de 171.951 cabezas de ganado, además de las ya incluidas en las fases anteriores. Por oficinas comarcales, en Binefar hay 36.766 animales; en Fraga, 46.992 animales; en Grañen, 21.620 animales; en Monzón, 43.957 animales; en Sariñena, 6.814 animales; en Ejea de los Caballeros: 4.115 animales; en Sos del Rey Católico, 4.802 animales y en Tauste, 6.885 animales.

Este incremento se sumaría al radio inicial de inmunización de 50 kilómetros que ya se está aplicando tras la detección de los focos de dos explotaciones de Borrastre, en Fiscal. En ese perímetro kilométrico ya han comenzado las vacunaciones en las explotaciones pertenecientes a las OCAs de Ayerbe, Huesca y Barbastro, donde está previsto inmunizar alrededor de 17.300 cabezas de ganado.

De ser aceptada la solicitud y junto a las zonas ya vacunadas, el número de cabezas inmunizadas superaría las 318.000, más del 70% del total de la cabaña bovina de la comunidad.

La directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria del Gobierno de Aragón, Aitziber Lanza, ha explicado que el objetivo es adelantarse a cualquier posible expansión de la enfermedad. "Nuestra prioridad es proteger la cabaña ganadera aragonesa y actuar con la máxima prevención. Por eso hemos solicitado ampliar el radio de vacunación para cubrir toda la provincia de Huesca y reforzar también las zonas limítrofes de Zaragoza". Lanza ha subrayado que la medida responde a un criterio estrictamente sanitario y de anticipación. "Cuanto antes actuemos y mayor sea el perímetro protegido, más garantías tendremos de contener la enfermedad y dar seguridad a los ganaderos".

Además, la directora general ha querido reconocer el trabajo tanto al ministerio por su estrecha colaboración a la hora de atajar la enfermedad, como a los servicios veterinarios oficiales y libres, que están desarrollando un intenso operativo sobre el terreno "con profesionalidad, rapidez y total disposición están realizando un trabajo fundamental para atajar esta enfermedad y proteger a nuestro sector primario".

El Departamento de Agricultura y Ganadería sigue coordinando las actuaciones con el Ministerio y con el sector ganadero para contener la enfermedad y garantizar la sanidad animal, una prioridad clave para la estabilidad y competitividad de la ganadería aragonesa.