BonÀrea abrirá 20 nuevas tiendas con Aragón como uno de sus principales ejes
El grupo leridano, con una importante presencia en la comunidad, alcanzará así los 630 establecimientos por todo el país
BonÀrea Agrupa, grupo agroalimentario con sede en Guissona (Lleida) de integración vertical completa, sin intermediarios, prevé una cuarentena de aperturas a lo largo del año 2026, 20 inauguraciones y 19 traslados y ampliaciones de locales ya existentes, con las que superará las 630. Según ha informado este lunes la compañía en un comunicado, esta expansión permitirá sumar aproximadamente 7.000 metros cuadrados de nueva superficie a su red de establecimientos.
La estrategia de expansión territorial de BonÀrea continúa teniendo como eje central Cataluña y Aragón, comunidades que lideraron las aperturas del ejercicio anterior, aunque el plan para este 2026 sigue la línea marcada en los últimos años y se prevé aumentar la presencia también en el resto del Estado, con el foco puesto en territorios como la Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.
La compañía estudia también ubicaciones estratégicas en Castilla-La Mancha, destacando poblaciones como Brihuega (Guadalajara); o en La Rioja, con localidades como Rincón de Soto.
Poblaciones rurales
BonÀrea ya cuenta con 200 tiendas en poblaciones rurales, una cifra que representa una tercera parte del total de su red de establecimientos. A pesar de buscar ubicaciones estratégicas en grandes ciudades, el grupo mantiene su apuesta por establecerse en municipios de menor dimensión y, durante el último año, la empresa abrió seis tiendas en localidades de menos de 4.000 habitantes y 14 en zonas de menos de 10.000 habitantes como Bujaraloz y Pedrola (Zaragoza) o Castellterçol (Barcelona).
"Nuestro plan de aperturas para el 2026 responde a la voluntad de acercar el modelo bonÀrea, basado en el ciclo completo sin intermediarios, a nuevos hogares de todo el territorio", señala la directora de tiendas de bonÀrea, Teresa Alsina.
"No solo buscamos consolidarnos en áreas urbanas y nuevas provincias -agrega-, sino que mantenemos intacto nuestro compromiso fundacional con el mundo rural, garantizando acceso a alimentación de calidad, generando empleo local y dinamizando la economía en municipios de todos los tamaños".
En 2025 el grupo sumó 37 aperturas con 15 inauguraciones, 10 traslados, 10 ampliaciones y 2 reformas. Según la compañía, durante el 2025, el 81 % de las ventas por importe correspondieron a productos de la marca propia bonÀrea, logrando un volumen superior a los 371 millones de kilos vendidos a través de más de 110 millones de tiques de compra en las tiendas.
