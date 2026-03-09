La falta de reumatólogos tensiona la sanidad pública de Aragón: necesita casi un 95% más para cubrir su déficit

La situación es "insostenible" a nivel nacional. Y sobre todo en Aragón. Un reciente informe de la Sociedad Española de Reumatología (SER) alerta de que España sufre un déficit de especialistas para atender a los pacientes de enfermedades reumáticas (trastornos que afectan al aparato locomotor), que en este momento afectan a más de 11 millones de personas. El documento tilda de "alarmante" la situación de la comunidad aragonesa en 2025, cuando un solo reumatólogo podía atender a 67.000 usuarios, muy por debajo de la ratio recomendada de un profesional por cada 35.000 habitantes.

Marisol Moreno, presidenta de la Sociedad Aragonesa de Reumatología (SAR), lo corrobora. Según la información que le han compartido desde la entidad nacional, Aragón solo cuenta con 20 reumatólogos de los 38 que necesita en los hospitales públicos, por lo que requeriría, al menos, 18 profesionales más. "Sería necesario aumentar la plantilla cerca de un 95%", afirma. A nivel estatal, el análisis La Reumatología en el sector público en España de la SER cifra en 400 el déficit de especialistas para garantizar una atención adecuada y equitativa a los pacientes de enfermedades reumáticas, ya que en 2025 el sistema público contaba con 994 para atender a más de 49 millones de habitantes.

El estudio, elaborado con los datos de 184 hospitales públicos, señala a la aragonesa como la comunidad con mayor déficit de reumatólogos en 2025 al contar con 1,48 especialistas por 100.000 habitantes. La recomendación mínima es de 2,85 por cada 100.000. Es decir, que el año pasado la autonomía funcionaba con la mitad de los profesionales sugeridos, aunque Moreno asegura que arrastra esta situación "desde hace muchos años". Muy similares son las cifras de Andalucía, que con una media de 1,49 profesionales por 100.000 habitantes es la segunda peor posicionada.

Barbastro como "punto negro"

El documento revela además que es una de las comunidades que registra "plazas negras", que describe como aquellas en las que no hay especialistas de Reumatología a pesar de tener vacantes. Según el estudio de la SER, este escenario se dio en 2025 en el hospital de Barbastro. Desde el Departamento de Sanidad de la DGA informaron de que esta situación se habría paliado en octubre con la contratación de un reumatólogo.

Además de las "negras", el informe apunta también a Aragón como una de las autonomías con "plazas rojas", que se dan en los hospitales que en 2025 tenían más de una vacante o un solo puesto que estaba sin cubrir y más de 75.000 habitantes por reumatólogo. Este término también incluye a los centros hospitalarios que contaban con todas sus plazas ocupadas pero más de 150.000 habitantes por especialista. El documento se refiere al hospital San Jorge de Huesca y al de Alcañiz como dos de los que sufren esta situación, además de a otros de fuera de la comunidad aragonesa.

Moreno incide en que "hay hospitales en los que faltan profesionales desde hace ya tiempo". La presidenta de la SAR desgrana la situación: "Algunos que antes tenían dos reumatólogos, como el de Barbastro, han estado muchos años sin ninguno. Ahora hay uno pero tampoco se sabe hasta cuándo estará. En Huesca había dos compañeros y ahora solo hay uno, y en los de Zaragoza tenemos una plantilla muy ajustada".

Retrasos en el diagnóstico

Moreno expone que la falta de reumatólogos se traduce en una pérdida de calidad de vida para los pacientes, que recuerda que son "cada vez más, ya que la población está envejecida, y crónicos, por lo que no se les puede dar el alta". "Son enfermedades que requieren un seguimiento continuo, como la Artritis Inflamatorias o el Lupus. Tienen posibles efectos secundarios y hay que llevarlas muy de cerca", sostiene.

La especialista explica que, "al no ser suficientes profesionales, las primeras consultas se retrasan, y estas son clave porque, cuanto más tarde se ve a los usuarios, más daños articulares irreversibles". Moreno detalla que "ello implica bajas laborales, pérdida de autonomía y discapacidad". Además, también se "demoran" las atenciones y revisiones a aquellas personas que ya están diagnosticadas.

La presidenta de la SAR asegura que los reumatólogos de Aragón tratan de aprovechar los recursos con los que cuentan porque están "comprometidos con los pacientes". "Son crónicos y los conocemos de toda la vida, e incluso tenemos algunos niños que los seguimos durante todas las etapas", señala. Pero reclama "refuerzos". "Lo necesitamos", expresa. Por los usuarios y también por los propios profesionales. "Intentamos ver a quienes tienen que ser vistos sí o sí. Los incluimos por encima de nuestras agendas, porque somos reumatólogos por ellos, pero llega un momento en el que ese sobreesfuerzo se traduce en un agotamiento, y lo que necesitamos es dar lo mejor de nosotros mismos", remarca.

Un sistema tensionado

Por eso, Moreno insiste en que "llega un momento que solo por voluntad no funcionan las cosas" y aboga por soluciones ya. La profesional desarrolla que hace años las plantillas estaban envejecidas y se llevó a cabo un "recambio de profesionales" que "no se hizo bien". El informe evidencia un escenario que tilda de "alarmante". "Se ha intentado suplir el déficit con un aumento del número de residentes, pero para eso se necesitan años", indica Moreno.

La propia SER alerta de que la falta de reumatólogos que sufría el país en 2025 se agravará "de forma inevitable" en los próximos años si no se adoptan medidas urgentes. De hecho, prevé que en los próximos cinco años se jubilarán 162 especialistas de los 994 que trabajan en España, lo que representa un 16% de la plantilla actual.

La consecuencia de esta situación es que, con el perfil actual del paciente, que como describe Moreno es "crónico" y "envejecido", por lo que registra más comorbilidades, la demanda asistencial de Reumatología irá a más en las próximas décadas pero no el número de profesionales. De esta forma crecerá la presión sobre unos servicios que, según advierte la SER en el informe, "ya están al límite de su capacidad". "No se puede estirar tanto la cuerda. Lo que hay que hacer es dotar de recursos humanos", defiende Moreno, que recuerda: "Somos los que somos y los pacientes necesitan el tiempo que necesitan. No nos podemos triplicar".

Noticias relacionadas

Desde la SER hacen "un llamamiento urgente" a las autoridades sanitarias para abordar este problema, que es "estructural", con medidas concretas. Entre ellas plantean aumentar el número de plazas de especialistas en Reumatología, estabilizar las plantillas existentes y reducir la elevada tasa de interinidad, implementar incentivos específicos para cubrir plazas en áreas deficitarias, planificar de forma estratégica el relevo generacional y garantizar que se haga una distribución equitativa de los recursos en todo el territorio.