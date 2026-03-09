La gran 'remojada' en Aragón por la borrasca Regina: varios municipios acumularon en tres días más de la mitad de la lluvia caída durante toda la primavera pasada

Aragón no acostumbra a registrar grandes acumulados de lluvia, salvo cuando hacen acto de presencia los chaparrones propios de las tormentas. Es esa característica la que hace casi extraño encadenar semanas enteras pasadas por agua, tal y como ha pasado durante el invierno, o que una borrasca, en este caso Regina, deje más de la mitad de lluvia caída en una estación entera.

Eso es precisamente lo que ha pasado este último fin de semana en la comunidad, con varios municipios que, durante gran parte del fin de semana, no han visto otra cosa que un cielo gris que por momentos no paraba de jarrear. Es el caso, por ejemplo, del Maestrazgo, donde Mosqueruela fue el caso más significativo de una descarga de agua que llegó hasta los 106 litros por metro cuadrado entre el jueves y el sábado.

En términos absolutos fue el segundo punto de Aragón que más agua registró entre el 5 y el 7 de marzo, aunque en términos comparativos no fue el más representativo de lo que trajo este último temporal. Esta localidad de Teruel está acostumbrada, por así decirlo, a precipitaciones más abundantes en su particular saldo total.

Media primavera en solo tres días

Un caso similar ocurrió en Valderrobres, en el Bajo Aragón, que bordeó los 100 litros por metro cuadrado en tres días (91'8 litros), pero al ponerlo en contexto del acumulado total durante la primavera, el impacto queda algo mitigado, sin menospreciar el fenómeno. Comparando las cifras de la semana pasada con la primavera de 2025, que fue "muy húmeda" según el análisis de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esos más de 90 litros caídos han representado casi el 40% del total caído en la primavera pasada. En el caso de Mosqueruela, ese porcentaje cae ligeramente al 32%.

Localidades como Zaragoza -en la estación de Valdespartera-, Fonfría (Teruel) o Castellote (Teruel) también registraron cifras considerables de precipitaciones, con 73'2, 79'6 y 82'2 litros respectivamente que, en cambio, en ese marco comparado supusieron a cifras próximas a la mitad de todo lo precipitado en la pasada primavera.

Mucho más sorprendentes fueron los registros de otros cuatro municipios. En la provincia de Zaragoza, Tarazona fue el punto de Aragón donde más agua cayó con 113 litros, que equivale al 65% de lo que llovió durante la pasada primavera. Un porcentaje similar a Calanda (70 litros), Montalbán (84'8 litros).

Noticias relacionadas

Fue Andorra donde vieron llover de manera considerable. Los 65 litros caídos de jueves a sábado, más de la mitad durante el viernes 6, equivale al 70% de todo lo que llovió entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2025.