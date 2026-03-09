Un grupo automovilístico italiano abrirá en Zaragoza su primer centro de operaciones en España

La multinacional Tiberina Group ha elegido Zaragoza para iniciar su actividad en España. La compañía, que es proveedor metálico de primer nivel para fabricantes de automóviles, instalará su primer centro de operaciones en el polígono Plaza, donde ha alquilado una nave de 5.000 metros cuadrados promovida por la inmobiliaria logística Panattoni Iberia.

El espacio alquilado por la compañía italiana forma parte del parque logístico levantado por Panattoni sobre una parcela de 42.000 metros cuadrados. El edificio cuenta con 5.000 metros cuadrados de superficie, 270 metros cuadrados de oficinas, 11 metros de altura libre, 15 muelles de carga y descarga y una rampa de acceso a nivel. Además, el complejo dispone de seis puntos de recarga para vehículos eléctricos y una instalación fotovoltaica de 100 kW destinada a mejorar la eficiencia energética del almacén.

Un proveedor automovilístico de primer nivel

Tiberina es una multinacional italiana especializada en la fabricación de componentes metálicos para la industria del automóvil, donde actúa como proveedor de primer nivel --lo que en el sector se denomina Tier-1-- para grandes fabricantes. Este tipo de proveedores suministran directamente piezas y conjuntos a las marcas automovilísticas y forman parte de la primera línea de la cadena de suministro del sector.

El grupo cuenta con varias plantas industriales en Europa y América y trabaja para distintos fabricantes internacionales de vehículos. La implantación en Zaragoza supone su primera base operativa en España, desde la que prevé atender a clientes del sector en la península. Su implantación refuerza así el posicionamiento de Aragón como uno de los principales enclaves industriales del automóvil en España.

En un comunicado difundido por el promotor logístico, el consejero delegado y presidente de Tiberina Group, Orlando Caldari, ha señalado que “estamos honrados de comenzar esta nueva aventura en España". "Panattoni, que nos ha brindado su apoyo en otras regiones del mundo, es un socio de confianza que colabora con nosotros desde hace años para mejorar la huella del grupo”, ha subrayado.

Un nuevo desarrollo logístico en Plaza

El centro donde se instalará Tiberina forma parte de Panattoni Park Zaragoza III, el tercer proyecto desarrollado por el promotor logístico en la Plataforma Logística de Zaragoza. El complejo incluye dos edificios: uno de 21.700 metros cuadrados y otro de 5.000 metros cuadrados. Este último destinado a la actividad de la compañía automovilística.

El parque ha sido diseñado bajo la estrategia de sostenibilidad Go Earthwise With Panattoni y cuenta con certificación Breeam nivel Very Good, que acredita estándares de construcción sostenible y eficiencia energética.

Por su parte, el director general y socio de Panattoni Iberia, Gustavo Cardozo, ha destacado que se trata de un proyecto "especialmente relevante para nosotros al tratarse del mayor desarrollo de los tres que hemos llevado a cabo hasta la fecha en Zaragoza”.

Cardozo subrayó además que la capital aragonesa “constituye un enclave estratégico de primer nivel para nuestro sector gracias a su ubicación privilegiada, la calidad de sus infraestructuras y la intensa actividad logística e industrial que concentra”.