Huelga en Majorel Zaragoza contra el ERE: “Cuando el despido se convierte en costumbre, el riesgo es colectivo”

Los sindicatos han convocado huelga este martes, 10 de marzo, en el centro de Majorel SP Solutions en Zaragoza en protesta por el expediente de regulación de empleo (ERE) abierto por la compañía en España, que amenaza con dejar en la calle a 30 trabajadores de esta oficina, así como denunciar lo que consideran una política continuada de recortes desde la integración de la empresa en el grupo Teleperformance.

La movilización, impulsada por CGT, UGT y CCOO con el apoyo de OSTA y SOA, incluirá una concentración a las 12.30 horas frente al edificio del Trovador, donde se ubica la plataforma de la compañía en la capital aragonesa.

El paro se produce en pleno proceso de negociación del despido colectivo anunciado por la empresa, que plantea 329 extinciones de contrato a nivel nacional. Además de a la plantilla zaragozana, el ERE afecta a otras cuatro plataformas de telemárketing: Salamanca (169), Barcelona (67), Jerez (48), Madrid (15). De ellas, 195 corresponderían a agentes y 134 a personal de estructura y staff, según los datos facilitados a los sindicatos.

“Seis ERES en dos años y medio”

El comité de empresa sostiene que la huelga pretende frenar una dinámica de ajustes que consideran estructural desde la compra de Majorel por parte de Teleperformance. En ese periodo se han ejecutado seis expedientes de regulación de empleo en el conjunto del grupo, con cerca de un millar de puestos de trabajo perdidos, según recuerdan los sindicatos.

En Zaragoza, los recortes se han concentrado especialmente en personal de staff —administración, planificación, IT o reporting— y en la estructura de producción, que incluye coordinadores, formadores, supervisores o jefes de servicio.

Para el comité, estos recortes tienen consecuencias directas en el funcionamiento diario de la empresa. La reducción de equipos de apoyo y mandos intermedios, aseguran, está trasladando la presión organizativa a la base de la plantilla.

Incidencias que se eternizan

Los sindicatos denuncian que la reducción de personal en los departamentos de soporte está provocando retrasos en gestiones básicas de los trabajadores. Incidencias en nómina, cambios de turno o trámites internos pueden tardar semanas o incluso meses en resolverse.

Además, parte de estos procesos se han centralizado fuera de España, lo que dificulta la resolución directa de problemas que antes se gestionaban desde Zaragoza. “Ahora todo se gestiona desde Colombia o desde otras plataformas del grupo”, señalan desde el comité. Esta reorganización, advierten, está generando más carga de trabajo, mayor desorganización y una creciente frustración entre la plantilla.

Un aviso para toda la plantilla

Los convocantes subrayan que la protesta no responde únicamente al expediente actual. La huelga, sostienen, busca alertar sobre una dinámica de recortes que, a su juicio, podría extenderse a otros colectivos en el futuro.

“Hoy son puestos de staff y mandos intermedios. Mañana puede ser cualquiera”, advierte el comité de empresa en un comunicado dirigido a los trabajadores. En ese mismo texto resumen el sentido de la convocatoria con una advertencia: “Cuando el despido se convierte en costumbre, el riesgo es colectivo”.

El paro coincide con el calendario de reuniones del periodo de consultas del ERE, un proceso en el que comité y empresa negocian las condiciones y el alcance definitivo del ajuste.