Las limpiadoras de edificios y locales de Zaragoza volverán a las calles por el bloqueo de su convenio

Las trabajadoras del sector de limpieza de edificios y locales volverán a salir a las calles en Zaragoza para protestar por el bloqueo de la negociación de su convenio colectivo. CCOO, UGT y OSTA han convocado un calendario de movilizaciones que comenzará este martes, 10 de marzo, con concentración en el centro de la ciudad de la capital aragonesa --a las 11.30 horas, en la plaza España--.

Los sindicatos denuncian que, apenas tres meses después de la finalización del último convenio y del inicio de las negociaciones para su renovación, las patronales del sector ASPEL y ASOAL mantienen una postura que impide avanzar hacia un acuerdo que dignifique las condiciones laborales y salariales del sector.

La limpieza de edificios y locales da empleo a unas 10.000 personas en la provincia de Zaragoza, en su mayoría mujeres con contratos a tiempo parcial. Los salarios del sector han quedado prácticamente equiparados al Salario Mínimo Interprofesional, una situación que refleja la precariedad que soporta buena parte de la plantilla, según sostienen las organizaciones sindicales.

Rechazo a absorber las subidas del SMI

CCOO, UGT y OSTA rechazan además la intención de las patronales de absorber en el convenio las futuras subidas del SMI, al considerar que esta medida neutralizaría su impacto sobre los sueldos más bajos. También critican que las organizaciones empresariales insistan en vincular la negociación al denominado absentismo y planteen recortes en los complementos de incapacidad temporal.

A juicio de los sindicatos, esta propuesta supondría castigar a las trabajadoras enfermas y favorecer que muchas personas se vean obligadas a acudir a sus puestos de trabajo sin estar en condiciones, en lugar de abordar las causas reales de las bajas mediante políticas eficaces de prevención y salud laboral.

Ante esta situación, las centrales sindicales reclaman un "convenio digno", con salarios justos y sin medidas que estigmaticen a las personas trabajadoras del sector.

La concentración de protesta tendrá lugar a las 11.30 horas en la plaza de España, frente a las puertas de la Diputación Provincial de Zaragoza.