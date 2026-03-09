La lista de espera quirúrgica en Aragón se sitúa en 5.453 pacientes
En el último mes apenas se ha dado un descenso de personas
Con apenas una reducción de 28 personas en el último mes, la lista de espera quirúrgica en Aragón se sitúa en 5.453 pacientes a finales de febrero. El dato deja a Traumatología con 1.677 personas pendientes de una operación desde hace más de seis meses; a Otorrinolaringología con 816; a Urología con 589; y a Neurocirugía con 584, siendo estas las especialidades más problemáticas.
Las listas en Aragón llevan desde octubre fluctuando entre los 5.500 y los 5.600 pacientes en situación de espera. A pesar de ello, desde la consejería insisten que durante 2026 "casi el 70 % de las intervenciones se han realizado antes de los 180 días" y el 40,1% en menos de 90 días.
En comparación con febrero de 2025, se registra un descenso de 19,15%, mientras que desde el inicio del plan de dinamización de la actividad quirúrgica, puesto en marcha en enero de 2025, la lista de espera se ha reducido en 2.073 pacientes, lo que representa un descenso del 27,54 %. Este plan de choque incluye medidas como la homogeneización de criterios clínicos, la agilización de la entrada en quirófano, la mejora del rendimiento quirúrgico, el aumento del suelo quirúrgico disponible y la colaboración interhospitalaria.
Por provincias, Zaragoza concentra 4.752 pacientes en lista de espera quirúrgica de más de 180 días, el 87,1% del total, seguida de Teruel con 467 pacientes, el 8,6%, y Huesca con 234, el 4,3%.
El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón y el Servicio Aragonés de Salud valora "de forma positiva" la evolución de la lista de espera quirúrgica.
- El Ibercaja Estadio del Real Zaragoza, un caso de estudio que llega al Johan Cruyff Institute de Barcelona: 'Supone un cambio de paradigma en España
- El 'otro' colegio de Natalia Chueca, un centro educativo concertado, católico y emblema de Zaragoza: 'Profesores implicados y formados
- Cuánta lluvia ha caído esta noche en Zaragoza: una tromba de agua despierta a más de uno de madrugada
- Figari, el restaurante de Zaragoza donde probar calamares y guisos al estilo italiano: 'Se pueden hacer otras cosas que no sean pasta y pizza
- Nacho Rubio, el bombero de Zaragoza que saltó de la portada del calendario a los escenarios como 'stripper': 'Me encontraba con gente a la que conocía
- El antiguo Faustino de Zaragoza reabrirá sus puertas de la mano de un grupo hostelero altoaragonés
- El chef de un restaurante de Zaragoza carga contra los que se quejan del precio de los menús: 'La gente no sabe lo que cuestan las cosas
- Una carnicería con más de 120 años de historia abre su propia hamburguesería en un pueblo de Zaragoza: 'Nos gusta mucho el barro