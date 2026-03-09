Con apenas una reducción de 28 personas en el último mes, la lista de espera quirúrgica en Aragón se sitúa en 5.453 pacientes a finales de febrero. El dato deja a Traumatología con 1.677 personas pendientes de una operación desde hace más de seis meses; a Otorrinolaringología con 816; a Urología con 589; y a Neurocirugía con 584, siendo estas las especialidades más problemáticas.

Las listas en Aragón llevan desde octubre fluctuando entre los 5.500 y los 5.600 pacientes en situación de espera. A pesar de ello, desde la consejería insisten que durante 2026 "casi el 70 % de las intervenciones se han realizado antes de los 180 días" y el 40,1% en menos de 90 días.

En comparación con febrero de 2025, se registra un descenso de 19,15%, mientras que desde el inicio del plan de dinamización de la actividad quirúrgica, puesto en marcha en enero de 2025, la lista de espera se ha reducido en 2.073 pacientes, lo que representa un descenso del 27,54 %. Este plan de choque incluye medidas como la homogeneización de criterios clínicos, la agilización de la entrada en quirófano, la mejora del rendimiento quirúrgico, el aumento del suelo quirúrgico disponible y la colaboración interhospitalaria.

Por provincias, Zaragoza concentra 4.752 pacientes en lista de espera quirúrgica de más de 180 días, el 87,1% del total, seguida de Teruel con 467 pacientes, el 8,6%, y Huesca con 234, el 4,3%.

Noticias relacionadas

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón y el Servicio Aragonés de Salud valora "de forma positiva" la evolución de la lista de espera quirúrgica.