Lleno casi total en los embalses aragoneses tras las lluvias de las últimas semanas: ya están al 84% de su capacidad

Las lluvias de los últimos meses anticipan una buena campaña de riegos tras haber llenado los pantanos hasta registros inéditos en los últimos años. La reserva de agua embalsada en la cuenca del Ebro es de 6.579 hectómetros cúbicos, el 84% de su capacidad total, a fecha 9 de marzo de 2026, en el mismo nivel que hace una semana, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En estas fechas, la reserva de 2025 era algo inferoiro recogiendo únicamente 6.245 hectómetros cúbicos de agua, el 80% de su capacidad. El promedio de los últimos cinco años, de 2021 a 2025, ha sido de 5.555 hectómetros cúbicos dejandpo los registros en el 71% de la capacidad total de los pantanos de la cuenca. La cifra actual contrasta con el mínimo de los últimos cinco años, que se registró en 2023 cuando únicamnete se guardaban 4.593 hectómetros cúbicos. Esto suponía el 59% de la capacidad total.

Así, en el campo se celebra la situación derivada de un final del invierno significativamente húmedo. En la actualidad, se supera la reserva promedio de los últimos cinco años y está por encima de la cifra del año pasado.

La reserva actual de los embalses de la margen derecha es de 514 hectómetros cúbicos, el 76% de la capacidad máxima, lo que supone cuatro puntos más que hace una semana, después de las generosas lluvias de los últimos días. La reserva en esta misma fecha en 2025 era de 491 hectómetros cúbicos, el 72%.

El promedio de los últimos cinco años ha sido de 542 hectómetros cúbicos --el 80%-- y el mínimo en ese periodo se dio en 2024 con 339 hectómetros cúbicos, lo que representó el 50 por ciento de capacidad total. La energía hidroeléctrica potencial en esta fecha es de 3.379 gigavatios hora (GWh), lo que representa un 74% de la capacidad máxima de la cuenca.

Los embalses en territorio aragonés que han experimentado un mayor incremento en su volumen durante la última semana son Caspe, Santolea y Canelles. Al 100% se encuentran según el informe de la CHE las presas de Montearagón y Santolea con una capacidad total de 52,3 hm³ y 17,7 hm³ respectivamente.