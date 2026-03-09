Marc Giró saca pecho de su vínculo con Aragón: marido de Fraga, primas en Zaragoza y ganas de irse al campo; “¡Visca Aragó!”

Marc Giró está dando mucho que hablar tras su paso, la semana pasada, por 'El Hormiguero' y su comentada entrevista con Pablo Motos, en la que lanzó varios dardos al presentador y salió abiertamente en defensa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Hiláis muy fino con él y muy poco con la ultraderecha”, reprochó.

Su paso por el programa de Antena 3 coincide con su desembarco en La Sexta con 'Cara al Show', el nuevo formato con el que Atresmedia quiere apuntalar su apuesta por el entretenimiento y la actualidad en clave irónica y consagrar al periodista como uno de los rostros más populares del panorama audiovisual español.

En plena ola de atención mediática, Giró ha dejado también otro titular con sabor aragonés al desvelar la conexión personal que le une con la comunidad. Lo hizo en la alfombra roja de los Premios Iris de la Academia de Televisión, celebrados el pasado 16 de febrero en el Teatro Real de Madrid, donde fue reconocido como mejor presentador de entretenimiento.

La conexión aragonesa de Marc Giró

Allí, ante las cámaras de Aragón TV, el comunicador catalán mantuvo una conversación con los reporteros de la televisión autonómica, que acudió al evento con 'El Campo es nuestro', espacio que recibió el premio a Mejor Programa Autonómico de la Academia de Televisión.

La sorpresa llegó cuando Giró reveló sus vínculos con la comunidad. “Mi marido es de Fraga”, soltó, antes de enviar también un saludo a sus primas de Zaragoza: “Me lo paso pipa con ellas. ¡Me encanta Zaragoza!”.

Pero la conversación no se quedó ahí. Giró también confesó que le encantaría ir de invitado a 'El campo es nuestro', docurreality de agricultores y ganaderos que se emite cada tarde, después de los informativos del mediodía, en la televisión autonómica.

“Te pones el mono de trabajo y vamos a sacar patatas”, le propusieron los reporteros. A lo que él, con su habitual estilo desenfadado, respondió con humor: “Solo de pensarlo me pongo cachondo”. Sin pelos en la lengua, Giró pidió que la invitación no cayera en saco roto y se despidió con un “¡Visca Aragó!”.

Nuevo fichaje estrella en La Sexta

El periodista catalán Marc Giró se ha convertido en uno de los rostros más populares de la televisión en España en estos dos últimos años. Su lanzamiento al estrellato llegó con su fichaje por RTVE para presentar Late Xou, un programa que comenzó emitiéndose en La 2 y, tras su buena acogida, dio el salto a La 1.

Hace unos meses, Atresmedia anunció su incorporación para liderar un nuevo espacio en La Sexta, un programa de entretenimiento y humor en el que Marc Giró combina monólogo, entrevistas y colaboradores para abordar la actualidad con ironía y un tono desenfadado y crítico.

Noticias relacionadas

Entre los nombres de esta nueva etapa figuran periodistas como Aimar Bretos, que da el salto a la televisión desde los micrófonos de la Cadena SER.