El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, sobre el estado de las pinturas de Sijena para su retorno: "Confío en los técnicos. Si creen que los murales pueden sufrir algún daño, lo dirán"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha remitido al criterio de los técnicos del patronato del Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC) para evaluar cuál es la mejora manera de cumplir la sentencia que obliga a devolver a sus legítimos propietarios las pinturas murales de Sijena. "Yo confío mucho en los técnicos. Si los técnicos creen que las pinturas pueden sufrir algún daño, seguro que nos lo dirán", ha asegurado antes de defender como "excelente" la tarea de preservación de los murales llevada a cabo por el MNAC ante las acusaciones "desde algunos sectores del Partido Popular de Aragón".

Urtasun considera que "es una cuestión que corresponde al patronato del MNAC, del cual nosotros formamos parte y ahora lo que se ha hecho es encargar a los técnicos, también a los nuestros que participan en este ejercicio, que evalúen de qué manera es mejor para cumplir la sentencia", ha explicado el ministro, que ha querido ser "respetuoso" con la labor de los técnicos. "Tenemos que dejarles trabajar. Hay una sentencia, hay unos técnicos que están ejecutando lo que les ha pedido el patronato del MNAC y ahora son ellos los que han de decir lo que se ha de hacer", ha declarado en una entrevista en 'La2Cat' recogida por Europa Press.

Preguntado por si le gustaría que las pinturas murales se quedasen en su ubicación actual, Urtasun se ha limitado a responder: "Yo ahora lo que creo es que tenemos una sentencia y que los técnicos nos digan para dónde tenemos que tirar. Yo con eso he de ser respetuoso".

Urtasun acude este lunes, junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a la presentación de la ampliación del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), el cual prevé pasar de los casi 50.000 metros cuadrados a los 70.000 con una inversión de más de 112 millones de euros. Ha explicado que se prevé que esté lista para el centenario de la Exposición Universal de 1929.