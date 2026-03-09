Estas son las 500 mujeres de Aragón más destacadas de la historia: la Universidad de Zaragoza crea una base de datos para reivindicar su labor

El Instituto de Patrimonio y Humanidades (IPH) de la Universidad de Zaragoza ha presentado este lunes la base de datos “Mujeres en Aragón, 1800-1970. Ciencias Humanas y Sociales” (MAR), cuyo objetivo es reivindicar la actividad profesional en Aragón de 500 mujeres durante una época en la que tuvieron que sortear múltiples obstáculos para ejercer.

Para ello, han seleccionado 17 perfiles profesionales diversos dentro del ámbito de las ciencias humanas y sociales. Para conseguir la información han revisado tanto fuentes documentales, periódicos y revistas de la época como también una extensa bibliografía. El resultado es una base de datos que se ha ido gestando durante 3 años y medio y que recoge los perfiles de casi 500 mujeres que desempeñaron su trabajo en territorio aragonés.

La rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, ha calificado el proyecto de “absolutamente necesario” y ha destacado la riqueza de conocimiento que va a generar sobre unas mujeres que en el ámbito jurídico y de las humanidades “han prestado mucho”. “Si nos cuesta ahora, en el año 2025, se pueden imaginar lo que podría costar que estas mujeres fuesen lo suficientemente relevantes para tener un sitio en la historia hace un siglo”, ha afirmado la rectora.

La directora del IPH y del proyecto MAR, Concha Lomba, ha explicado en rueda de prensa que el tiempo escogido, es decir, entre 1800 y 1970, se debe a la “cierta emancipación de las mujeres” que ya se daba en ese período.

Lomba ha destacado a dos mujeres que, además de estar dentro de la base de datos, participaban en la presentación del proyecto, enmarcada en la celebración del 8M: Pilar Casado y Carmen Morte. La doctora Casado es profesora de una “importante” generación de prehistoriadores, arqueólogos e historiadores, que tras 12 años de enseñanza en la Universidad de Zaragoza se trasladó a América a seguir formándose y seguir desarrollando su vida profesional. Una profesional que, según ha asegurado Lomba, “nunca se olvidó de Zaragoza”.

Por su parte, Morte, doctora, profesora de Historia del Arte y experta en la época renacentista, se ha consolidado como una profesional de renombre a la que, según ha explicado la directora, “llaman del Museo del Prado y del Louvre cuando hay que asegurarse que una obra sea auténtica o no”.

Estos dos nombres, y 498 más, están disponibles en abierto en la base de datos mujeresaragonesas.unizar.es, en las que se recogen las contribuciones profesionales de las protagonistas con el fin de poner la información a disposición de la sociedad y de la comunidad científica, ha explicado la directora del proyecto.

La directora del proyecto, Concha Lomba, ha explicado que el trabajo continúa abierto: “Sabemos que todavía hay más mujeres y necesitamos continuar trabajando en este camino, a través de diversas publicaciones que aborden los distintos perfiles profesionales”.

La base de datos estará abierta a la consulta pública a partir del día 9 de marzo en mujeresaragonesas.unizar.es