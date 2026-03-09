Teruel Existe pide la dimisión del secretario de Estado Hugo Morán por el escándalo de Forestalia

El portavoz de Teruel Existe en las Cortes de Aragón asegura que las investigaciones de la Guardia Civil están mostrando la "punta del iceberg" del caso Forestalia y ha reclamado la asunción de "responsabilidades políticas" por el presunto caso de corrupción "más grave de la democracia en Aragón". A Tomás Guitarte se le ha sumado hoy la voz del diputado de Vox Juan Vidal, que ha denunciado el "silencio atronador del bipartidismo en este caso".

Desde Teruel Existe, Guitarte ha recordado que fue una denuncia del movimiento ciudadano Teruel Existe la que inició la oposición al cluster Maestrazgo y puso sobre la mesa la constatación de que los procedimientos no se están realizando correctamente.

"En cualquier país de Europa esto habría significado ya la dimision de los Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el responsable de mantener a Eugenio Domínguez. Hay muchas más respobabilidades y eso solo es la punta del iceberg", ha declarado Guitarte.

"Si algo había claro desde el principio es que en el caso conmcreto del cluster del Maestrazgo, nadie en su sano sentido del juicio se habría planteado este proyecto si no hubiese tenido la garantía de un respaldo polítco: había connivencia del promotor con el poder político y eso se ha desmotrado", ha considerado Guitarte, que ha recordado que el Cluster Maestrazgo lo tuvo que aprobar el Consejo de Ministros.

Además, ha considerado que "tiene todo el sentido la paralización del cluster Maestrazgo y están en duda todas las autorizaciones que consiguió Forestalia por el mismo procedimiento en el Ministerio. Y también en los informes positivos que consiguió en el Inaga al menos en las dos legislaturas de Lambán", ha declarado.

En este sentido, ha pedido abiertamente la dimisión de Morán, pero también ha dicho que las "responsabilidades políticas van más allá", señalando en concreto a la exvicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto demográfico, Teresa Ribera, "y del Consejo de Ministros que aprobó el cluster, donde estaba Pilar Alegría como ministra y que probablemente no era consciente de lo que estaba haciendo porque ni sabe lo que es el Maestrazgo", ha criticado.

Respecto a las responsabilidades en Aragón, Guitarte ha recordado que con el cambio de Gobierno, "muchos de aquellos responsables ya no están en puestos de responsabilidad política, pero creemos que se debe volver a repetir la comisión de investigación de las Cortes porque eso no fue más que un paripé pactado entre el PP, el PSOE y el PAR, sin profundizar en los temas".

Además, también ha mirado al actual gobierno del PP, y ha recordado que "esta empresa, acusada de prácticas fraudulentas, tiene el beneplácito del Gobierno actual, y por eso pedimos que todos los proyectos de Forestalia se reevalúen". "Exigimos que el Gobierno actual no caiga en los mismos errores", ha recalcado Guitarte.

Y ha denunciado que continúa la "permisividad" en el Inaga, con el 96% de los proyectos presentados, aprobados favorablemente.

También ha apuntado a CHA, durante su etapa en los dos Ejecutivos liderados por el socialista Javier Lambán: "debería haberse hecho una ordenación del territorio: CHA no hizo nada por ordenar, asumió con servilismo las políticas del señor Lambán y entendemos que lo que se comprometió a hacer el PP lo tiene que hacer: ordenar el territorio de forma que proteja nuestros paisajes". "Debe quedar claro que tienen que estar fuera (de la expansión de las renovables) el Pirineo, el Matarraña, el Maestrazgo, el Moncayo... Todo eso no se puede vender al primer especulador que pasa por ahí", ha reclamado Guitarte.

Vox denuncia el "silencio atronador" de los partidos

Por su parte, el diputado de Vox Juan Vidal -portavoz de Medio Ambiente de la pasada legislatura- ha denunciado el "silencio atronador de la mayoría de los partidos". "Nadie asume responsabilidades políticas y creemos que los partidos sí que tendrían que hacer una revisión interna y asumir responsabilidades desde el punto de vista político, más allá de la parte judicial", ha reclamado.

En concreto, Vidal ha considerado que la comisión de investigación de las renovables en las Cortes "sí que sirvió" para aportar información que le permitió a su partido denunciar el cluster Maestrazgo a finales de 2024, casi dos años después de la denuncia de Teruel Existe.

Noticias relacionadas

"La investigación judicial sigue su curso, pero ya hubo inspecciones a estas emrpesas en diciembre y tampoco entonces el bipartidismo dijo nada. A pesar de haber estado colaborando con Forestalia desde hace muchos años", ha denunciado Vidal.