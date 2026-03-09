Teruel Existe votará "no" a la investidura de Azcón haya o no pacto del PP y Vox

Teruel Existe votará en contra de cualquier fórmula para investir al popular Jorge Azcón en una reelección como presidente de la comunidad autónoma. Así lo ha dicho su portavoz en las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, que ha asegurado que no votarán a favor de ningún gobierno que "contenga políticas de Vox", aunque Vox esté "dentro, fuera, o como mediopensionista". El líder de Teruel Existe ha recordado que, en 2023, su formación política ya votó en contra de la investidura de Azcón, que salió adelante por el acuerdo del PP y Vox.

Preguntado en varias ocasiones por su posición si hubiera o no acuerdo con Vox, o una posibilidad de un Gobierno en solitario del PP gracias a la abstención de Vox, o incluso la posibilidad de un gobierno en minoría entre el PP y Teruel Existe, Guitarte ha declinado todas las variables porque, en todas, ha asegurado, "se depende de las políticas de Vox, que es lo que nosotros queremos evitar".

Y ha hablado, directamente, de sus líneas rojas: "Todo lo que tiene que ver con la ideología de género, la inmigración y políticas que se pregonan y luego sabemos que son inviables: piden cosas que no son ni competencia autonómica...", ha dicho.

"Vox va en contra de la autonomía, nosotros somos sumamente autonomistas, reclamamos que haya una descentralización hacia las comarcas y municipios, todo lo contrario de lo que pregona Vox. Por no hablar del trasvase del Ebro, que en Aragón no sobra ni una sola gota de agua. Si todo eso se traduce en políticas del próximo gobierno, sería imposible remotamente considerarlas", ha incidido Guitarte.

