Solo 93 personas en todo Aragón recibieron ayudas para la compra de vivienda protegida en 2024

Un informe elaborado por la Cámara de Cuentas de Aragón que analiza la situación de la vivienda pública en la comunidad autónoma ha detectado que la línea de ayudas abierta por el Ejecutivo de Jorge Azcón en 2024 para fomentar la compra de viviendas protegidas no llegó, ni siquiera, a un centenar de personas en todo Aragón.

Así lo constata el ente fiscalizador en el estudio Promoción y gestión de la vivienda protegida en la Comunidad Autónoma de Aragón, ejercicios 2023 y 2024, donde analiza el funcionamiento de las distintas políticas de vivienda en Aragón, dependientes del Ejecutivo aragonés y también del Ministerio de Vivienda en la comunidad autónoma. Entre otras cuestiones, el informe denuncia también la ausencia de un registro oficial del parque público de vivienda protegida en Aragón, lo que limita la transparencia y el acceso a la información, según el propio informe.

Respecto a las ayudas previstas dentro del Plan de Vivienda de Aragón impulsado desde el Departamento de Vivienda que dirige ahora en funciones el consejero Octavio López, y en concreto respecto a la convocatoria de subvenciones de 2024 dirigidas a los compradores de viviendas protegidas en la comunidad, la Cámara de Cuentas alerta de la escasa ejecución del plan.

Así, de una partida que contaba con un crédito inicial de 3.000.000 euros, apenas se otorgaron 970.000 €. Según señala el informe, "la tramitación y concesión de las ayudas cumple con la normativa aplicable y no presenta incidencias significativas". Y aunque inicialmente "se concedieron ayudas a 170 beneficiarios, por un importe de 2.563.000 euros", solo llegaron a materializarse 93. Es decir, finalmente se utilizó menos de un tercio del presupuesto previsto.

Según explican desde la Cámara de Cuentas, "uno de los requisitos exigidos para la justificación era la presentación de la escritura pública de compraventa o adjudicación que acreditase la transmisión del pleno dominio de la vivienda protegida objeto de la ayuda y en la que constara que la adquisición de la vivienda ha sido objeto de una subvención". Y esa escritura debía hacerse "dentro del mismo ejercicio presupuestario en el que se concediera la subvención". Si no, se perdería la subvención. "Y ello supuso que en 2024 los beneficiarios que recibieron el abono de la subvención fueron solo 93 y el gasto reconocido ha sido de 970.000 euros, por lo que el efecto de la subvención se ha reducido", concluye la Cámara de Cuentas que presiden Jesús María Royo.

Posteriormente a la concesión de estas ayudas, la Cámara de Cuentas destaca también que "no hay constancia de que se haya llevado a cabo ningún seguimiento o evaluación de los efectos del otorgamiento de estas subvenciones y del grado de consecución de los objetivos previstos en el Plan y la finalidad concreta de estas ayudas".

Ayudas de hasta 18.000 euros

Por otro lado, la Cámara de Cuentas señala que "es más recomendable utilizar el régimen de concurrencia y determinar otros criterios objetivos", en lugar del criterio del orden de llegada de la solicitud, previsto en estas ayudas. "Especialmente si en la convocatoria se pretende cumplir con el principio de igualdad de género y atender a la vulnerabilidad económica y social, como indica el baremo de la cuantía a percibir establecido, aspectos a los que el criterio fecha no puede dar cobertura", expresa el informe.

El análisis de las ayudas otorgadas finalmente para la compra de vivienda protegida revela que, de los 93 adjudicatarios, 26 personas recibieron 7.500 euros de subvención; 16 personas, 15.000 euros de subvención; otras seis personas recibieron 16.000 euros de subvención; otras dos, la cuantía máxima de 18.000 euros; y el resto, más de 40 personas, distintas cuantías de ayuda entre un mínimo de 5.200 euros y un máximo de 14.000.