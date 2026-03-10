Aragón amplía el cribado de cáncer de colon hasta los 74 años y llama a la población a participar: “El diagnóstico precoz salva vidas”

El Gobierno de Aragón ampliará a partir de abril el programa de cribado de cáncer de colon para incluir a personas de hasta 74 años. Hasta ahora la prueba estaba dirigida a la población de entre 50 y 69 años, pero con esta medida se incorporarán por primera vez al programa las personas de entre 70 y 74 años. En este sentido, durante la presentación de esta ampliación, los profesionales asistentes han recordado que “el diagnóstico precoz salva vidas”.

El objetivo es claro: detectar el cáncer en fases tempranas y aumentar las posibilidades de curación. De hecho, se ha insistido en que el diagnóstico precoz es una de las herramientas más eficaces para reducir la mortalidad de esta enfermedad.

El cáncer colorrectal es uno de los tumores más frecuentes. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2022 se registraron casi dos millones de nuevos casos en el mundo y cerca de 930.000 fallecimientos.

En Aragón, durante 2024 se diagnosticaron 1.290 casos de cáncer colorrectal, lo que supone casi el 15% de todos los tumores detectados en la comunidad. Además, 466 personas fallecieron por esta causa.

Se trata, de hecho, del cáncer más diagnosticado en la comunidad, por delante incluso del de próstata y del de mama.

Prueba sencilla y no invasiva

El programa de cribado se basa en un test de sangre oculta en heces, una prueba sencilla que permite detectar pequeñas cantidades de sangre no visibles a simple vista. Las personas que entran en el cribado recibirán una carta y deberán acudir a su centro de salud para recoger el kit de la prueba. Tras realizarla en casa, se entregará nuevamente en el centro sanitario para su análisis.

Si el resultado es negativo, el proceso se repite cada dos años. Si es positivo, el siguiente paso es la realización de una colonoscopia para confirmar el diagnóstico.

El doctor Ángel Lanas, jefe de servicio de Digestivo del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, ha explicado que la mayoría de los resultados positivos no corresponden a un cáncer. “Solo entre el 3,5% y el 4,5% de las personas con un test positivo tienen finalmente un cáncer”, ha indicado.

Sin embargo, en cerca de la mitad de los casos se detectan pólipos, lesiones que pueden evolucionar hacia un tumor con el paso del tiempo. “La gran ventaja de la colonoscopia es que permite diagnosticar y tratar al mismo tiempo, porque esos pólipos pueden eliminarse durante la prueba y evitar que se conviertan en un cáncer”, ha señalado.

Los especialistas insisten en que la participación en el cribado es fundamental, ya que cuando el cáncer se detecta en fases tempranas las probabilidades de curación son muy elevadas.

En los casos diagnosticados gracias al cribado, los tumores suelen encontrarse en estadios iniciales, sin metástasis ni afectación ganglionar, lo que permite tratamientos mucho más eficaces. “En estos casos, el tratamiento puede ser curativo en alrededor del 90% de los pacientes”, ha apuntado Lanas.

El gran reto: aumentar la participación

Uno de los principales desafíos de este programa sanitario es aumentar la participación ciudadana. En Aragón actualmente ronda el 40%, cuando los expertos consideran que debería superar el 70% para maximizar su impacto en salud pública. Durante 2025 se invitó a participar a unas 247.000 personas y se realizaron cerca de 90.000 pruebas.

Con la ampliación del programa, se prevé invitar a unas 42.000 personas más pertenecientes al grupo de edad entre 70 y 74 años. Desde el Departamento de Sanidad y las entidades colaboradoras, como la Asociación Española contra el Cáncer, se están impulsando campañas informativas y acciones de sensibilización para mejorar estas cifras.

La población total en la comunidad de personas entre 70 y 74 años ronda las 66.000, pero no todas recibirán la carta porque existen criterios de exclusión, como haberse realizado una colonoscopia reciente con resultado normal o estar en seguimiento médico por otras patologías del colon.

El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ha expuesto que Aragón es una de las primeras comunidades autónomas en implantar esta ampliación, pese a que el Sistema Nacional de Salud había fijado un plazo de hasta cinco años para aplicarla. “Queremos animar a toda la ciudadanía aragonesa a participar cuando reciban la carta de invitación. Es una prueba sencilla, no invasiva y que puede salvar vidas”, subrayó.

Por su parte, la directora general de Salud Pública, Nuria Gayán, ha recordado que una parte importante de estos tumores se podría evitar con hábitos de vida saludables. “Hasta el 70% de los cánceres colorrectales están relacionados con factores modificables, como la alimentación, el sedentarismo, el tabaquismo o el consumo de alcohol”, ha dicho.

Una dieta rica en fibra, frutas, verduras y cereales integrales, junto con la práctica regular de ejercicio físico y el mantenimiento de un peso adecuado, contribuyen a reducir el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer.

El mensaje que lanzan los profesionales sanitarios es claro: participar en el cribado es un gesto sencillo que puede marcar la diferencia. Porque, como recuerdan los especialistas, detectar el cáncer de colon a tiempo no solo mejora los tratamientos: también salva vidas.