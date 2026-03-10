Aragón es la comunidad en la que más comedores escolares sirven pescado azul: "Es vital en para el desarrollo cerebral"

Aragón lidera el consumo de pescado azul en los colegios. Así lo indica, al menos, el informe Comedores Escolares en España, que promovido por la organización pesquera Opromar y avalado por la Fundación Española de la Nutrición revela que es la comunidad con mayor porcentaje de comedores escolares que ofrecen este producto: un 74,4%. La región cumple así con la recomendación oficial mínima de tres raciones al mes mientras las cifras decaen en el resto de España, donde en cómputo global solo hay un 26% de cantinas que se ajusten a ella.

El estudio, que analiza 2.738 comedores de las 17 comunidades, expone que una gran mayoría de los colegios de España, casi el 80%, siguen la indicación de la Fundación Española de Nutrición de consumir entre 5 y 8 raciones de pescado al mes. Pero también son una gran mayoría los que suspenden en oferta del azul. Aragón se salva de este conjunto al cumplir con ambas recomendaciones a pesar de ser una comunidad sin litoral, tal y como apunta el informe y defienden desde la consejería de Educación, ya que según el último informe de Salud Pública sobre comedores escolares aragoneses un 98% sirven entre una y tres raciones de pescado a la semana.

Pero la situación de Aragón se enmarca dentro de un contexto nacional en el que el pescado azul tiene poco protagonismo en los menús de los centros educativos. Por eso, el informe señala puntos a mejorar en todos los comedores escolares de España, que van en línea del Real Decreto que aprobó el Gobierno Central en abril de 2025 para garantizar los menús saludables en los colegios, que recoge requisitos como incluir fruta y verdura fresca a diario, asegurar un mayor consumo de pescados, legumbres y cereales integrales o prohibir servir (o vender en cafeterías o máquinas expendedoras) bollería industrial, entre otros productos dañinos. Desde el Departamento de Educación recuerdan que la comunidad ya contemplaba antes de la norma estos condicionantes de calidad.

Los beneficios del pescado azul: un óptimo rendimiento escolar

Teresa Oliván Usieto, médica internista y nutricionista en Zaragoza, explica que los pescados azules "son ricos en ácidos grasos Omega-3, proteínas de alto valor biológico y vitaminas (sobre todo la D, con la importancia para el crecimiento óseo óptimo) y minerales como el yodo, con la importancia para el adecuado desarrollo tiroideo entre otros".

Los ácidos grasos Omega-3 son uno de los principales beneficios del pescado azul, ya que según explica la nutricionista son "vitales para el desarrollo del cerebro y el sistema nervioso" al contribuir a mejorar la memoria, la concentración y las habilidades cognitivas, unos aspectos que considera "clave en la etapa escolar". En concreto, el producto contiene DHA (ácido docosahexaenoico), un componente "clave" en las membranas celulares del cerebro que favorece el aprendizaje y la capacidad de atención.

"Puesto que el pescado azul es vital en el desarrollo cerebral, que sigue ocurriendo durante el periodo escolar, se puede extrapolar el uso del pescado azul en el óptimo rendimiento escolar", defiende la nutricionista, que apunta que consumir este producto también es importante "en el proceso de atención". Además, el producto contiene nutrientes que, explica la nutricionista, "contribuyen a reforzar las defensas y ayudan a prevenir enfermedades comunes en la infancia". También contiene proteínas y minerales como el calcio y el fósforo que "apoyan el desarrollo de huesos y músculos fuertes".

Estos y otros beneficios llevan a Oliván Usieto a argumentar que el consumo del pescado azul desde una edad temprana "ayuda a establecer hábitos alimenticios saludables que perdurarán en la vida adulta", y además reduce el riesgo de problemas cardiovasculares. Por eso, incide en la importancia de que se incluya en los menús escolares con mayor frecuencia, también en los de Aragón.

El precio como causa

La nutricionista vincula la predominancia del pescado blanco sobre el azul en los menús escolares al precio, entre otras causas, y explica que el consumo de uno y otro no es excluyente. "El pescado blanco, y más algunas especies que muchos desconocemos, tiene un costo económico reducido", señala. Por eso, remarca la importancia de que las familias, mientras insisten en que se mejore la selección de platos de los colegios, intenten suplementar en el domicilio las tomas recomendadas de pescado azul.

En esta línea, desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón explican que "como la calidad tiene un precio", incrementaron el presupuesto para comedores escolares hace dos años. Ello se debe a que ya entonces el Ejecutivo autonómico, adelantándose al Gobierno Central, introdujo en los pliegos de los comedores requisitos como que las empresas tengan que presentar menús con antelación, y estos estar preparados por un dietista colegiado, prohibir productos como el panga y limitar otros como procesados y frituras, o fijar la frecuencia con la que deben aportarse los distintos grupos de alimentos (en el caso del pescado, entre 1 y 3 veces a la semana), entre otros.

Así, en la provincia de Zaragoza incrementaron el contrato en más de 5 millones de euros para atender a estos nuevos estándares de calidad hasta alcanzar los 55,3. "Y todo ello sin incrementar el coste del menú para las familias, que se ha mantenido en 86 euros", matizan desde la consejería. El Ejecutivo aragonés expone que echó en falta que el Real Decreto del Gobierno Central, "tan pormenorizado y taxativo", no fuera acompañado de una memoria económica.

Los pescados más recomendados

Además de por el precio, Oliván Usieto comparte que en ocasiones es difícil ofrecer pescado azul en los comedores tanto por "palatabilidad" como por dificultad para ingerir según el producto. "Algunos son fáciles de consumir, pero otros como la sardina tienen un sabor que puede resultar desagradable para los escolares por su intensidad además de la difícil ingesta por la cantidad de espinas", indica. Sugiere opciones como el salmón o el atún por la facilidad en la ingesta por su sabor e incluso por el color rosado del salmón. "También podríamos introducir caballa por ser de menor intensidad en paladar que la sardina", apunta.

Con todo, la profesional incide en que es un producto beneficioso y desmiente los temores sin fundamentos sobre el riesgo de que todo el pescado azul contenga altas cantidades de mercurio al explicar que las especies más ricas en este metal tóxico, como son el tiburón o el atún rojo, "no son habituales en la dieta mediterránea y mucho menos en los comedores de los colegios". "Se debe tomar un consumo casi considerado excesivo, para ser nocivo. Las ventajas prevalecen sobre el mínimo riesgo del mercurio", asegura.

Con todos los datos sobre la mesa, el informe concluye que los comedores escolares del país se encuentran en "una encrucijada histórica" y el Real Decreto del Gobierno Central representa "una oportunidad sin precedentes" para transformar el sistema, pero insisten en que su éxito depende de una "intervención urgente" para paliar el déficit de pescado azul. Y Aragón ya está en marcha.