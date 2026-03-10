Aragón recibió cerca de 3.700 reclamaciones de consumo en 2025: estas fueron las principales quejas de los usuarios

Aragón recibió en 2025 un total de 3.696 reclamaciones de consumo, un incremento del 3,18% respecto a 2024, cuando fueron 3.582. Así lo ha explicado en la presentación de la memoria anual la directora general de Protección de Consumidores y Usuarios, Inma de Francisco, que ha estado acompañada por la jefa de Servicio de Supervisión de Mercado, Nines Roca.

En la red de servicios de atención al consumidor de Aragón, se han atendido 47.555 demandas sobre consultas, denuncias, quejas y reclamaciones, tanto por irregularidades en la prestación de servicios y en la factura como por incumplimiento de contratos. Energía eléctrica, turismo, bancos, vivienda y telecomunicaciones son los sectores con mayor número de incidencias. El perfil más habitual de quienes han tramitado solicitudes es el de mujeres de entre 40 y 52 años, que realizan consultas presencialmente sobre información general y energía.

Un total de 5.248 demandas se atendieron directamente en los servicios de Consumo del Gobierno de Aragón, que coordina y cofinancia toda la red. De ellas, 2.188 fueron telefónicas, 2.108 de manera presencial y 952 por correo electrónico. El balance de datos se enmarca en la celebración, este domingo, del Día del Consumidor, que se conmemora con el lema “Avanzamos por tus derechos”.

Durante 2025, se han adherido 92 nuevas empresas a la Junta Arbitral de Consumo, que incluye ya 5.709 empresas en total. El año pasado, se han recibido 1.052 solicitudes de arbitraje, y se han resuelto 925 expedientes: 579 por laudo y 346 por mediación (37,41 %). De las estas solicitudes de arbitraje, 493 eran de los sectores de electricidad y gas, y 249 del sector de telecomunicaciones. De las reclamaciones o denuncias, 324 eran de los sectores de electricidad y gas y 254 del sector de telecomunicaciones. Un 17,20 % de las actuaciones totales son del sector de electricidad y gas y un 10,59 % del sector telecomunicaciones.

Más de 12.200 inspecciones

Se han realizado 12.274 actuaciones inspectoras, con 95 expedientes incoados. Ha habido 822 notificaciones por la red de alerta y se han intervenido 109.410 unidades en Aragón. De ellas, el 60,99% fueron juguetes, seguidos de los textiles, con un el 32,54% de las unidades intervenidas. En tercer lugar, figura el calzado, con el 4,57 % de los artículos.

Durante 2025, se han realizado 201 acciones formativas, en las que han participado 7.724 personas. En cuanto al Aula de Consumo, se celebraron diez sesiones. También se realizaron dos concursos escolares, “Consumópolis” y “Relatos para consumir en igualdad”, que sumaron 291 participantes. En la campaña “Educar para un consumo responsable”, dirigida al alumnado de Primaria, Secundaria, Bachillerato y grados de Formación Profesional, participaron 4.518 alumnos.