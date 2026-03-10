¿Aragón podría recuperar el viejo 'Toc Toc' y los sorteos de VPO en el futuro? La DGA responde al contundente informe de la Cámara de Cuentas

El Gobierno de Aragón ha recibido el informe de la Cámara de Cuentas sobre la aplicación de las políticas de vivienda en la comunidad y aclara algunas de las cuestiones clave poniendo el acento en que el control y la supervisión del cumplimiento de la legalidad está garantizado pese a las cuestiones que señala esta fiscalización de 2023 y 2024. Por ejemplo que, con respecto al registro de vivienda protegida de Aragón, «popularmente conocido como Toc Toc», funcionó entre mediados de 2004 y 2012 y que entonces «estar inscrito era un requisito indispensable para optar a una VPO a través de sorteo, especialmente durante el boom de promociones en zonas como Valdespartera». Pero que dejó de funcionar en junio de 2013, la DGA «decidió suprimir esta obligatoriedad porque el mercado había cambiado y este se había convertido en una traba burocrática más que en una ayuda, dado el alto estoc de viviendas sin vender en aquel momento».

Fue entonces cuando el modelo cambió «y se permitió a los promotores vender las viviendas directamente a quienes cumplieran los requisitos legales, siendo estos supervisados por la Dirección General de Vivienda, sin pasar por un sorteo centralizado». Y actualmente lo que se mantiene es «un registro de solicitantes de vivienda protegida cuya obligatoriedad está suspendida». Sin embargo, aclara que «en la compraventa de VPO se autoriza el modelo de contrato en cada promoción y se visa cada uno de esos contratos para comprobar que cumple los requisitos de acceso» y además que «existe un plan anual para comprobar que esa vivienda es de primera residencia».

«En el caso de que se quiera alquilar por cambio justificado de municipio, por cambios sobrevenidos en el estado civil o por situaciones familiares concretas, requiere autorización expresa de la Dirección General de Vivienda», así como «en el caso de que se quiera vender una VPO en propiedad, que ha de ser bajo precio de VPO a otro demandante que cumpla requisitos». «En definitiva, no se requiere un registro de solicitantes para controlar el parque de vivienda protegida y que esta vaya a quien tiene que ir. Otra cosa es que durante un periodo se decidiera crear un registro de solicitantes y adjudicarlas por sorteo o que se decidiera hacerlo en un futuro». Una opción que ahora no está sobre la mesa.

Aunque en una de sus alegaciones presentadas al informe de la Cámara de Cuentas subraya sobre la inexistencia de un registro de VPO que el hecho de «que no exista un registro 'ad hoc' no implica que no haya un control y una cuantificación de las promociones de VPO, habida cuenta que es la Dirección General de Vivienda la que otorga las calificaciones provisionales y definitivas". Además, se expone que "para el ejercicio 2026 y siguientes se está poniendo en marcha una nueva plataforma de gestión que recopile, unifique y explote toda la información procedente de las aplicaciones históricas y vigentes de la Dirección General de Vivienda», añade.

Otros resultados positivos

Respecto al resto del informe de la Cámara de Cuentas, desde la DGA se señala que «recoge aspectos francamente positivos», como es el «éxito en ejecución del PRTR», ya que «Aragón destaca en el programa de construcción de viviendas en alquiler social eficientes: se concedieron 27,9 millones de euros en subvenciones, con planificación de hitos precisos (como la fecha de inicio de obras, certificaciones del 50% y 80%, y finalización en junio de 2026)». «Se ha pagado el 67,63% de este programa (19,59 millones) ya, hay 8 obras terminadas (40 viviendas) y 4 al 90% (pendiente verificación final)», detallaron las fuentes oficiales.

También destacan que Suelo y Vivienda de Aragón (SVA) asumió con éxito la gestión de siete ayuntamientos que corrían el riesgo de no finalizar las obras, licitando 146 viviendas, con bajo riesgo de incumplimiento. Y en las adquisiciones del plan estatal obtuvo 53 viviendas en 2023-2024 (5,45 millones de euros, el 25,5% del total), todas cumpliendo requisitos de precio, accesibilidad y habitabilidad. «Ademas se destaca que se produjeron ajustes en 2025 (con la subida del precio de adquisición hasta los 1.950 €/m², desde los 1.500 €/m2 que eran al inicio) y así se triplicaron las solicitudes», con «un incremento del 103% con respecto a 2024, y siendo 118 total».

La DGA también remarca que «los planes de inspección reflejan progresos claros» en el cumplimiento de los requisitos de ocupación de las viviendas protegidas, ya que «mejoró drásticamente, pasando de sanciones del 32% en 2023 a 6,9% en 2024». Y que el uso como residencia habitual alcanzó 100% en 2024 (0% sanciones frente al 55% en 2023).

Por otra parte, desde la DGA también subrayan que el gasto en vivienda creció un 70% (pasando de 29 a 49 millones en los principales capítulos de gasto, priorizando programas clave, y «se han producido pagos anticipados ágiles a entidades fiables como SVA y Zaragoza Vivienda (100% en casos completos), garantizando fluidez operativa».

Otras alegaciones de la DGA

Sobre otros aspectos del informe, la Dirección General de Vivienda presentó una serie de alegaciones a otras cuestiones que les afeaba en su análisis pormenorizado. Primero, en relación a la ejecución del Programa 6 de fondos europeos para incrementar el parque público de vivienda con alquiler social o asequible en edificios energéticamente eficientes, «dice el informe que no se planificó bien el programa y el Gobierno de Aragón alega su disposición para asumir proyectos que no hubieran sido ejecutados por los ayuntamientos, incluyéndolos así en el Programa Más Vivienda, Mejor Turismo del Plan Aragón Más Vivienda».

La DGA también responde a la falta de procedimiento para identificar y elegir el suelo público que se aduce asegurando que «para las concesiones demaniales destinados a viviendas públicas se están utilizando suelos públicos propiedad de la administración autonómica y de las entidades locales, siempre de común acuerdo entre el Gobierno de Aragón y los ayuntamientos. Es decir, sí se ha actuado para identificar y movilizar suelo para impulsar vivienda pública sobre él», replica.

Respecto a la falta de visibilización en la planificación del Plan Aragón Más Vivienda que se expone en el informe de la Cámara de Cuentas, que impide su análisis y la trazabilidad de las actuaciones llevadas a cabo, advierte, desde el Departamento se alega que «se han desarrollado programas para favorecer el acceso a una vivienda digna, que se plasman en las sucesivas órdenes para ayudas al alquiler, a vivienda protegida, a viviendas públicas municipales, concesiones sobre suelo público para la construcción de viviendas en régimen de alquiler y ayudas para la reconstrucción de vivienda en situaciones catastróficas». Y considera que esa visibilización «la otorga la publicación de estas órdenes en el BOA y que no hay impedimento para su análisis y trazabilidad».

Sobre el reparo que la Cámara de Cuentas pone «al procedimiento de concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones para la compra de VPO», la DGA contesta que «este procedimiento evita tener que esperar a que se haya terminado el plazo de presentación de solicitudes y, por consiguiente, la concesión de la ayuda es más rápida y ágil». Igualmente, sobre el reparo al programa de ayuda a promotores de VPO, el informe destaca que «no todos los promotores presentaron una memoria de actuación», a lo que la DGA replica que «esa memoria quedó debidamente justificada con las actuaciones administrativas que constan en los expedientes, de tal manera que presentaron individualmente los documentos que conforman dicha memoria. Es decir, en vez de entregare compilados se presentaron de manera individual, siendo idéntico el resultado».

Vivienda también responde a la Cámara de Cuentas sobre alguno de los expedientes de concesión de ayuda para la compra de vivienda protegida relativos a personas con discapacidad o menores a cargo detectados en los que afirma que se tuvieron en cuenta los ingresos brutos en lugar de la base imponible resultante de las reducciones que hace Hacienda para estos colectivos. «Desde Vivienda se aduce que en estos casos la normativa autonómica permite flexibilizar los límites para acceder a ayudas de vivienda protegida cuando concurran circunstancias sociales que justifiquen la excepción». Y sobre la petición de más transparencia de las promociones de VPO, la DGA señala que «ya se muestra en el Portal del Gobierno de Aragón información sobre las promociones de vivienda protegida de Aragón en alquiler o en venta que están en marcha».