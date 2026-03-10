Bajan drásticamente los expedientes sancionadores por mal uso en las VPO de Aragón

El informe de la Cámara de Cuentas sobre la situación de la vivienda protegida en Aragón detecta algunas mejoras en el funcionamiento del parque inmobiliario público que se concreta en la bajada drástica del número de sanciones que han surgido a raíz de las inspecciones realizadas en promociones de origen privado (ya que en el último año no hubo promociones públicas).

Según detalla el informe, las inspecciones previstas sobre el cumplimiento de los requisitos para acceder a una vivienda protegida y también sobre la utilización de las mismas como vivienda principal de los adjudicatarios culminaron con muchas menos sanciones que en años anteriores.

Así, en el caso del cumplimiento de los requisitos de ocupación de las viviendas protegidas, se pasó de un 32% de sanciones en el ejercicio de 2023 a solo 6,9% por incumplimientos en 2024. Más contundente es todavía la bajada del número de sanciones en las inspecciones sobre el uso habitual de las viviendas protegidas, que pasó nada menos que de un 55% en el año 2023, a un total de cero sanciones en el ejercicio 2024.

Por otro lado, el informe de la Cámara de Cuentas sobre la situación del parque público de vivienda en la comunidad analiza la evolución de la compra de viviendas por parte del Gobierno aragonés para incrementar precisamente ese parque de viviendas disponibles que permita descongestionar el mercado. Y detecta un camino ascendente desde que se plantearon los primeros objetivos, en 2023, hasta el último análisis de 2025.

Así, aunque entre 2023 y 2024 el ente fiscalizador detecta que apenas se cumplieron el "25%" de los objetivos de compra de viviendas, la situación cambió radicalmente en los dos primeros cuatrimestres de 2025. "Con la modificación de los parámetros de precio, en 2025 se ha incrementado el número de solicitudes, lo que parece refrendar que los datos iniciales no consideraron lo suficiente la situación de mercado para conseguir una oferta atrayente", indica el informe. "De acuerdo con los datos de las memorias del primer y segundo cuatrimestre de 2025, hasta el 30 de septiembre de ese año se recibieron un 49% más de solicitudes que en la convocatoria de 2023 y un 103% más que en la de 2024", añade.

De este modo, la Cámara celebra que "se ha paliado el error inicial, pero durante 2023 y 2024 el número de viviendas adquiridas fue insuficiente, aunque en términos globales este defecto se suple si finalmente el número de adquisiciones en 2025 permite llegar al objetivo final".