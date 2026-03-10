CHA también se opondrá a la investidura de Jorge Azcón como presidente de Aragón
Su portavoz en las Cortes de Aragón, Jorge Pueyo, afirma que hará "oposición férrea" al PP, al PP con Vox o con Teruel Existe, en contra de las políticas "extractivistas" con Aragón
Sin cambios en el guion, Chunta Aragonesista se opondrá a la futura investidura de Jorge Azcón como presidente del Gobierno aragonés. Así se lo han trasladado su portavoz parlamentario, Jorge Pueyo, y la secretaria general de la formación, Isabel Lasobras, en la ronda de contactos mantenida esta mañana con la presidenta de las Cortes, la popular María Navarro.
"No apoyaremos al PP. Pactar con Azcón sería entregar Aragón a quien quiere destruir los principios básicos del Estatuto. En Aragón, Vox dice y hace lo que el PP piensa y calla", ha criticado Pueyo, que sí ha confirmado que espera un cambio de "talante" en la Presidencia de las Cortes de Aragón, que ha pasado de manos de Vox al PP.
El portavoz de CHA ha denunciado que "eL Gobierno de Aragón no ha ejecutado 299 millones de euros y la parálisis del Gobierno de Aragón puede provocar la pérdida de esos millones y a Azcón le da igual. Le da igual. Nos ha puesto a los pies de los caballos, ese Aragón imparable era mentira y ha resultado que lo que ha estado por encima de todo ha sido el PP".
Quiern fuera el cabeza de cartel de CHA, que se estrena como diputado autonómico en esta XII legislatura, ha asegurado que el mandato de las urnas para CHA es "clarísimo". "Nos encomendaron el pasado 8 de febrero hacer oposición al PP, y si se unen a Vox, hacer oposición al PP y a Vox, y si se unen a Teruel Existe, hacer oposición al PP, Vox y Teruel Existe", ha declarado.
Y ha enumerado, también, las políticas de derechas que le preocupa que puedan llegar a Aragón: "podemos ver que tengamos un trasvase, que se criminalice a las mujeres, que siguen privatizando y malvendiendo el territorio, con la educación y la sanidad cada día más en peligro". Por eso, ha avanzado que a la "oposición férrea" que planteará su partido desde el Parlamento aragonés, harán también una "oposición desde la calle". "Queremos ser una herramienta de sindicatos, las mareas… de todas las personas que quieren un Aragón mejor. Ser esa herramienta para derrocar el Gobierno de Azcón", ha insistido.
Además, ha criticado que "las decisiones que afetan a millones de personas de Aragón se tomen fuera de aquí", en referencia a las negociaciones que están manteniendo el PP y Vox en Madrid sobre la gobernabilidad en la comunidad autónoma. "Los aragoneses somos soberanos para decidir qué hacemos con nuestros recursos. Aragón no necesita tutelas y para eso estará CHA para defender los intereses de los aragoneses", ha concluido Pueyo.
