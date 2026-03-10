Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los concursos de acreedores se disparan un 83% en Aragón: hay un sector más golpeado

Zaragoza concentra la mayor parte de los procedimientos concursales y el comercio lidera las disoluciones empresariales, según las estadísticas de los dos primeros meses de 2026

Imagen de archivo de una terraza de bar cerrada.

Imagen de archivo de una terraza de bar cerrada. / MIGUEL ANGEL GRACIA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Aragón ha registrado 33 procedimientos concursales y 227 disoluciones empresariales en los dos primeros meses de 2026, lo que supone un aumento del 83% en los concursos respecto al mismo periodo del año anterior y un descenso del 6% en las disoluciones, según datos de Informa D&B.

Dentro de los procedimientos concursales, la mayoría corresponden a concursos de acreedores, que ascienden a 31 en la comunidad, un incremento del 121% frente al mismo periodo de 2025.

Además, desde enero se ha registrado un plan de reestructuración y un procedimiento especial para microempresas, ambos uno menos que el año anterior.

Por sectores, la hostelería concentra el mayor número de concursos en Aragón, con 11 casos, seguida por construcción y actividades inmobiliarias, con seis.

El procedimiento especial para microempresas se localiza también en hostelería, mientras que el plan de reestructuración corresponde al sector del comercio.

En cuanto a las disoluciones empresariales, el comercio encabeza las cifras con 53 sociedades disueltas, seguido por construcción y actividades inmobiliarias, con 51.

Por provincias, Zaragoza concentra la mayor parte de los procedimientos, con 24 concursos, un plan de reestructuración, un procedimiento especial y 162 disoluciones. En Huesca se contabilizan seis concursos y 39 disoluciones, mientras que en Teruel se registra un concurso y 26 disoluciones.

En el conjunto de España, durante los dos primeros meses del año se han contabilizado 1.032 procedimientos concursales, un 13% menos que en el mismo periodo de 2025, y 7.996 disoluciones empresariales, un 9% más.

Por comunidades autónomas, Cataluña lidera el número de concursos con 197, seguida de Madrid con 117 y Andalucía con 110. En el caso de las disoluciones, Madrid concentra el 24 % del total nacional, con 1.896 sociedades, por delante de Andalucía, con 1.361, y la Comunidad Valenciana, con 964.

