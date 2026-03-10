Los concursos de acreedores se disparan un 83% en Aragón: hay un sector más golpeado

Aragón ha registrado 33 procedimientos concursales y 227 disoluciones empresariales en los dos primeros meses de 2026, lo que supone un aumento del 83% en los concursos respecto al mismo periodo del año anterior y un descenso del 6% en las disoluciones, según datos de Informa D&B.

Dentro de los procedimientos concursales, la mayoría corresponden a concursos de acreedores, que ascienden a 31 en la comunidad, un incremento del 121% frente al mismo periodo de 2025.

Además, desde enero se ha registrado un plan de reestructuración y un procedimiento especial para microempresas, ambos uno menos que el año anterior.

Por sectores, la hostelería concentra el mayor número de concursos en Aragón, con 11 casos, seguida por construcción y actividades inmobiliarias, con seis.

El procedimiento especial para microempresas se localiza también en hostelería, mientras que el plan de reestructuración corresponde al sector del comercio.

En cuanto a las disoluciones empresariales, el comercio encabeza las cifras con 53 sociedades disueltas, seguido por construcción y actividades inmobiliarias, con 51.

Por provincias, Zaragoza concentra la mayor parte de los procedimientos, con 24 concursos, un plan de reestructuración, un procedimiento especial y 162 disoluciones. En Huesca se contabilizan seis concursos y 39 disoluciones, mientras que en Teruel se registra un concurso y 26 disoluciones.

En el conjunto de España, durante los dos primeros meses del año se han contabilizado 1.032 procedimientos concursales, un 13% menos que en el mismo periodo de 2025, y 7.996 disoluciones empresariales, un 9% más.

Noticias relacionadas

Por comunidades autónomas, Cataluña lidera el número de concursos con 197, seguida de Madrid con 117 y Andalucía con 110. En el caso de las disoluciones, Madrid concentra el 24 % del total nacional, con 1.896 sociedades, por delante de Andalucía, con 1.361, y la Comunidad Valenciana, con 964.