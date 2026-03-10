El emotivo gesto de la presidenta de las Cortes con Joaquín Palacín y CHA
La presidenta de las Cortes, María Navarro, regala un libro y un vídeo recopilatorio del paso de Palacín, presidente de CHA fallecido el pasado jueves, por el Parlamento aragonés
Emotivo gesto de la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, con el presidente de CHA fallecido el pasado jueves, Joaquín Palacín, y con sus compañeros de partido. Aprovechando la ronda de contactos de la presidenta con los grupos parlamentarios para elegir al futuro presidente de Aragón, ha trasladado un detalle en condolencia con toda la familia aragonesista por la reciente muerte del político aragonesista.
Se trata de un álbum de fotos y un vídeo que resume en imágenes la trayectoria del político del Alto Aragón en el Parlamento aragonés. El cuaderno de imágenes recopila los mejores momentos de Palacín en las Cortes, prometiendo el cargo como diputado, participando en las distintas comisioines de las que formó parte, compartiendo conversaciones con otros diputados de otros partidos y de su misma formación política, o en actividades culturales e institucionales del propio Parlamento aragonés.
Son imágenes que recopilan su paso por todas las áreas en el Parlamento aragonés y responsabilidades de Gobierno de Palacín, desde que tuvo un papel protagonista en la política aragonesa desde la VIII legislatura y hasta la última en la que tomó parte, la XII.
El portavoz de CHA, Jorge Pueyo, ha agradecido en aragonés el gesto de la presidenta de las Cortes de Aragón y su recuerdo a Joaquín Palacín, a quien ha considerado en múltiples ocasiones su padre político.
- Zaragoza estrenará una nueva parada de bus en el mes de abril: sus líneas cuentan con más de 676.000 viajeros
- El 'otro' colegio de Natalia Chueca, un centro educativo concertado, católico y emblema de Zaragoza: 'Profesores implicados y formados
- Un grupo automovilístico italiano abrirá en Zaragoza su primer centro de operaciones en España
- Figari, el restaurante de Zaragoza donde probar calamares y guisos al estilo italiano: 'Se pueden hacer otras cosas que no sean pasta y pizza
- Nacho Rubio, el bombero de Zaragoza que saltó de la portada del calendario a los escenarios como 'stripper': 'Me encontraba con gente a la que conocía
- El chef de un restaurante de Zaragoza carga contra los que se quejan del precio de los menús: 'La gente no sabe lo que cuestan las cosas
- Una carnicería con más de 120 años de historia abre su propia hamburguesería en un pueblo de Zaragoza: 'Nos gusta mucho el barro
- David Blázquez, tras la nueva inversión milmillonaria de Amazon en Aragón: 'Hay alcaldes que reconocen que llevaban años esperando nuestra llamada