El emotivo gesto de la presidenta de las Cortes con Joaquín Palacín y CHA

Emotivo gesto de la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, con el presidente de CHA fallecido el pasado jueves, Joaquín Palacín, y con sus compañeros de partido. Aprovechando la ronda de contactos de la presidenta con los grupos parlamentarios para elegir al futuro presidente de Aragón, ha trasladado un detalle en condolencia con toda la familia aragonesista por la reciente muerte del político aragonesista.

Se trata de un álbum de fotos y un vídeo que resume en imágenes la trayectoria del político del Alto Aragón en el Parlamento aragonés. El cuaderno de imágenes recopila los mejores momentos de Palacín en las Cortes, prometiendo el cargo como diputado, participando en las distintas comisioines de las que formó parte, compartiendo conversaciones con otros diputados de otros partidos y de su misma formación política, o en actividades culturales e institucionales del propio Parlamento aragonés.

Navarro ha hecho entrega del álbum de fotos en memoria de Joaquín Palacín a Jorge Pueyo e Isabel Lasobras. / CORTES DE ARAGÓN

Son imágenes que recopilan su paso por todas las áreas en el Parlamento aragonés y responsabilidades de Gobierno de Palacín, desde que tuvo un papel protagonista en la política aragonesa desde la VIII legislatura y hasta la última en la que tomó parte, la XII.

Noticias relacionadas

El portavoz de CHA, Jorge Pueyo, ha agradecido en aragonés el gesto de la presidenta de las Cortes de Aragón y su recuerdo a Joaquín Palacín, a quien ha considerado en múltiples ocasiones su padre político.