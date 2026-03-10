Las estaciones de esquí de Aragón encaran su final de temporada: estas son las fechas de cierre en las pistas del Pirineo y de Teruel
Las estaciones de Aramón y el binomio Astún-Candanchú han experimentado unos meses marcados por las intensas nevadas durante el invierno que les han llevado a ofrecer espesores de nieve inéditos en mucho tiempo
Las estaciones de esquí del Pirineo y de la cordillera de Teruel comienzan a encarar la recta final de una temporada que ha sido magnífica en cuanto al número de pistas y kilómetros disponibles. Las continuas nevadas desde finales de diciembre han hecho que se haya llegado a niveles inéditos en muchos años, hasta el punto que tanto Formigal como Candanchú han llegado a colarse entre las estaciones con mayores espesores de nieve del mundo.
Ya empezó de cara la campaña con la apertura de las pistas de Formigal y Astún el último sábado de noviembre, una semana antes del puente de la Constitución, una fecha que suele ser el objetivo de los complejos del Pirineo para inaugurar el año de nieve. En esta ocasión, solo Javalambre (en Teruel) permaneció cerrada tras el fin de semana del 6 y 7 de diciembre de las 7 estaciones de esquí en Aragón.
Serán precisamente las pistas de Teruel en Valdelinares y Javalambre las primeras que pondrán final a la campaña 2025-26, previsto para el domingo 22 de marzo, según adelanta el portal especializado Infonieve. Este martes, el espesor de nieve se encuentra en mínimos de la temporada, con 65 y 55 centímetros en su cota máxima respectivamente y de 25 y 20 centímetros en su mínimo. Eso sí, prácticamente todas sus pistas y remontes están abiertas.
Cuándo cierran las pistas del Pirineo
Más semanas le quedan a los complejos en el Pirineo de Aragón. Las estaciones de Aramón continúan con unas cifras que permiten ofrecer a los amantes de los deportes de nieve una experiencia inmejorable. Formigal y Panticosa, con 300 y 280 centímetros de espesor máximo y entre 130 y 80 centímetros, continúan en máximos de la temporada y de los últimos años que marcaron a inicios de febrero. Cerler, por su parte, presenta espesores de entre 260 y 115 centímetros.
Estas tres estaciones tienen previsto cerrar el 5 de abril, según Infonieve.
El binomio Astún-Candanchú mantiene sin desvelar cuándo finalizará su temporada. En estos momentos, la primera mantiene todos sus remontes abiertos, con espesores entre 255 y 185 centímetros, mientras que Candanchú continúa con un grosor de nieve máximo en sus cotas más altas de la temporada, pero con 14 disponibles de los 22 que ofrece y 49 de sus 57 pistas abiertas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Zaragoza estrenará una nueva parada de bus en el mes de abril: sus líneas cuentan con más de 676.000 viajeros
- El 'otro' colegio de Natalia Chueca, un centro educativo concertado, católico y emblema de Zaragoza: 'Profesores implicados y formados
- Un grupo automovilístico italiano abrirá en Zaragoza su primer centro de operaciones en España
- Figari, el restaurante de Zaragoza donde probar calamares y guisos al estilo italiano: 'Se pueden hacer otras cosas que no sean pasta y pizza
- Nacho Rubio, el bombero de Zaragoza que saltó de la portada del calendario a los escenarios como 'stripper': 'Me encontraba con gente a la que conocía
- El chef de un restaurante de Zaragoza carga contra los que se quejan del precio de los menús: 'La gente no sabe lo que cuestan las cosas
- Una carnicería con más de 120 años de historia abre su propia hamburguesería en un pueblo de Zaragoza: 'Nos gusta mucho el barro
- David Blázquez, tras la nueva inversión milmillonaria de Amazon en Aragón: 'Hay alcaldes que reconocen que llevaban años esperando nuestra llamada