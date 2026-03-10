Las estaciones de esquí de Aragón encaran su final de temporada: estas son las fechas de cierre en las pistas del Pirineo y de Teruel

Las estaciones de esquí del Pirineo y de la cordillera de Teruel comienzan a encarar la recta final de una temporada que ha sido magnífica en cuanto al número de pistas y kilómetros disponibles. Las continuas nevadas desde finales de diciembre han hecho que se haya llegado a niveles inéditos en muchos años, hasta el punto que tanto Formigal como Candanchú han llegado a colarse entre las estaciones con mayores espesores de nieve del mundo.

Ya empezó de cara la campaña con la apertura de las pistas de Formigal y Astún el último sábado de noviembre, una semana antes del puente de la Constitución, una fecha que suele ser el objetivo de los complejos del Pirineo para inaugurar el año de nieve. En esta ocasión, solo Javalambre (en Teruel) permaneció cerrada tras el fin de semana del 6 y 7 de diciembre de las 7 estaciones de esquí en Aragón.

Serán precisamente las pistas de Teruel en Valdelinares y Javalambre las primeras que pondrán final a la campaña 2025-26, previsto para el domingo 22 de marzo, según adelanta el portal especializado Infonieve. Este martes, el espesor de nieve se encuentra en mínimos de la temporada, con 65 y 55 centímetros en su cota máxima respectivamente y de 25 y 20 centímetros en su mínimo. Eso sí, prácticamente todas sus pistas y remontes están abiertas.

Una pista de la estación de esquí de Astún / EUROPA PRESS

Cuándo cierran las pistas del Pirineo

Más semanas le quedan a los complejos en el Pirineo de Aragón. Las estaciones de Aramón continúan con unas cifras que permiten ofrecer a los amantes de los deportes de nieve una experiencia inmejorable. Formigal y Panticosa, con 300 y 280 centímetros de espesor máximo y entre 130 y 80 centímetros, continúan en máximos de la temporada y de los últimos años que marcaron a inicios de febrero. Cerler, por su parte, presenta espesores de entre 260 y 115 centímetros.

Estas tres estaciones tienen previsto cerrar el 5 de abril, según Infonieve.

El binomio Astún-Candanchú mantiene sin desvelar cuándo finalizará su temporada. En estos momentos, la primera mantiene todos sus remontes abiertos, con espesores entre 255 y 185 centímetros, mientras que Candanchú continúa con un grosor de nieve máximo en sus cotas más altas de la temporada, pero con 14 disponibles de los 22 que ofrece y 49 de sus 57 pistas abiertas.