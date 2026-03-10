El Gobierno de Aragón ofrece plazas libres ante el cierre de la residencia de Pinseque para realojar a sus usuarios

El Gobierno de Aragón ha trasladado ya a la residencia Hogar 65-Fundación San Jorge de Pinseque un listado con las plazas libres en distintas residencias de toda la comunidad autónoma para facilitar el realojo de los usuarios que deberán buscar una alternativa de alojamiento y asistencia ante el cierre del centro, previsto para finales de este mes de marzo.

Según avanzó EL PERIÓDICO, la residencia de Pinseque cerrará sus puertas después de una denuncia por una presunta agresión sexual en el centro de un usuario a otra usuaria, y tras las denuncias de parte de las trabajadoras por problemas de higiene, falta de comida y deficiencias en el trato a los residentes.

El Departamento de Bienestar Social del Gobierno de Aragón que dirige ahora en funciones la consejera Carmen Susín mantiene abierto el expediente sancionador ante las deficiencias detectadas en el centro, y este se mantendrá abierto hasta que la residencia clausure sus puertas. Fuentes de la consejería señalan que su labor, ahora, es la de supervisar y acompañar a la empresa en este proceso de cierre, así como ofertar la disponibilidad de plazas en otros centros que pueda facilitar la reubicación de los usuarios en otros centros residenciales.

Por ahora, no han trascendido los datos de cuántos usuarios siguen siendo atendidos en la residencia Hogar 65-Fundación San Jorge ni de cuántos necesitarían ese traslado a otras residencias.

Tal y como concretaron fuentes del Departamento de Bienestar Social, desde la Secretaría General Técnica del departamento "supervisamos el proceso, pero el plan de cierre lo ejecuta la empresa, incluida la reubicación de residentes". En este caso, al no tratarse de un "cierre forzoso" obligado por el Ejecutivo aragonés, el proceso de cierre depende de la propiedad del centro, según han trasladado fuentes del Gobierno autonómico. Además, se ha facilitado el mencionado listado de centros inscritos en el Registro oficial y, por lo tanto, autorizados por el Gobierno de Aragón en los que hay disponibilidad de plazas.

Según los plazos que la propiedad trasladó a la plantilla, la residencia Hogar 65-Fundación San Jorge de Pinseque, de propiedad privada, tiene previsto cerrar sus instalaciones el próximo 31 de marzo.

Hace dos semanas, parte de la plantilla de la residencia hizo pública la denuncia por una agresión sexual cometida presuntamente por uno de los usuarios a otra usuaria, y denunciaron también presiones de la dirección para no comunicar dicha agresión. Además, las trabajadoras de la plantilla denunciaron falta de higiene, comida deficiente y atención sociosanitaria deficiente en este centro de mayores en el que residían más de 40 personas.

A raíz del expediente sancionador, la empresa comunicó a la plantilla la apertura de un expediente de regulación de empleo (ERE) por extinción de la actividad que supondrá el despido colectivo de todas sus trabajadoras.