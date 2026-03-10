El Gobierno de Aragón responde a la Cámara de Cuentas sobre las VPO: "No es correcto decir que no hay registros"

El Gobierno de Aragón ha salido al paso del informe de fiscalización elaborado por la Cámara de Cuentas de Aragón en el que se constataba la ausencia de un registro oficial de las viviendas protegidas en Aragón. La directora general de Vivienda del Ejecutivo aragonés en funciones, María Pía Canals, ha defendido que "no es correcto decir que no hay registro", aunque se ha comprometido a mejorar la publicidad y visibilidad de las promociones.

Después del contundente informe del ente fiscalizador que ponía el foco en la falta de ese registro común y actualizado en el que aparezcan las viviendas de VPO disponibles en la comunidad, Canals ha ensalzado la labor desarrollada por el Gobierno de Aragón para impulsar la vivienda. "Ha sido este Gobierno a través de esta Dirección General el que ha conseguido desbloquear las autorizaciones y calificaciones de VPO", ha defendido Canals.

"Cuando llegué a la Dirección General me encontré con casi 800 viviendas pendientes de calificación o autorización, algunas de ellas con más de dos años de retraso, y en estos momentos están pendientes de ser calificadas provisionalmente dos promociones que entraron recientemente y que recibirán la necesaria calificación en breve para que 250 viviendas se incorporen al parque de VPO en Zaragoza", ha explicado.

La directora general ha recordado la actualización del módulo de vivienda protegida llevada a cabo en abril del pasado año, como causas de una "evidente mejora" del panorama de la VPO y que han conducido a que hoy en Aragón se estén construyendo 1.541 viviendas protegidas, 90 en Huesca capital y el resto en Zaragoza.

Sobre las consideraciones del informe de la Cámara de Cuentas, Canals ha incidido en la existencia de registros de las VPO que se promueven en Aragón, habida cuenta de que es su dirección general la encargada de autorizar, controlar e inspeccionar las viviendas protegidas que en ella se califican. "¿Que podrían estar más unificados o mejor estructurados? Quizá, pero existen, con ellos trabajamos y, por tanto, no es correcto decir que no hay registros de VPO en Aragón, los hay, son claros, completos y geográficamente detallados", ha defendido, llevándole la contraria al informe de la Cámara de Cuentas, que señalaba la falta de uniformidad en los criterios y que la documentación se estructuraba a través de hojas de Excel de los propios trabajadores del servicio.

Con todo, Canals ha asegurado que se está trabajando "en una plataforma de gestión para recopilar, unificar y explotar toda la información procedente de las aplicaciones históricas y vigentes de la dirección general en materia de VPO".

Y sobre el refuerzo de la planificación al que insta el órgano fiscalizador, Canals ha aludido al Plan Aragón Más Vivienda, dotado de 400 millones de inversión para un plazo de seis años y con el que se han impulsado en apenas dos años más de 3.000 viviendas públicas del alquiler asequible en las capitales, en el medio rural, las zonas turísticas y las áreas generadoras de empleo. "¿Hay mejor planificación que poner en marcha un plan para impulsar miles de viviendas en un corto espacio de tiempo?", se ha preguntado.

La DGA analizará la utilidad de crear un registro de solicitantes

En relación al registro de solicitantes de VPO que lleva suspendido desde 2013 porque dejó de ser operativo en aquel momento, la directora general ha señalado que se estudiará si conviene reactivarlo en base a criterios de utilidad y oportunidad y ha recordado que lleva inactivo 13 años sin que lo hayan recuperado los diferentes gobiernos.

"Si es conveniente, oportuno y útil volverlo a reactivar es una cuestión que vamos a analizar detenidamente", ha aseverado Canals, quien ha matizado las acusaciones de falta de publicidad de las promociones. "Que se puede mejorar en este aspecto lo acepto, pero no es correcto decir que esa información no existe o no es accesible, pues basta con poner en cualquier buscador ‘vivienda protegida de Aragón’ para que nos conduzca a una página web del Gobierno de Aragón donde se detallan todas y cada una de las promociones de VPO de venta y alquiler a lo largo y ancho de la geografía aragonesa", ha defendido.

Finalmente, sobre mejoras en la coordinación, María Pía Canals ha destacado el buen entendimiento y la colaboración con las diputaciones provinciales y los ayuntamientos para impulsar vivienda sobre suelos públicos. "Con quien ha sido imposible coordinarse en este aspecto es con el Gobierno de Pedro Sánchez y sus ministerios que no han querido cedernos suelo ocioso disponible para 2.000 viviendas más en la ciudad de Zaragoza", ha concluido.