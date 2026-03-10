El Gran Hotel del Balneario de Panticosa abrirá de forma ininterrumpida durante todo el año

El Gran Hotel del Balneario de Panticosa, uno de los edificios más emblemáticos del Pirineo aragonés, permanecerá abierto de manera ininterrumpida durante todo el año. Con esta decisión, el establecimiento refuerza su apuesta por un modelo de apertura continua y por una oferta de alta calidad pensada para ser disfrutada en cualquier estación del año.

Inaugurado en 1895, el Gran Hotel forma parte del patrimonio histórico del Balneario de Panticosa y ha sido recientemente distinguido con la categoría de Hotel Monumento, un reconocimiento que únicamente ostentan tres establecimientos en todo Aragón y que pone en valor su relevancia arquitectónica, histórica y cultural.

El edificio conserva su fachada original y la esencia que lo ha convertido en un referente del termalismo y la hospitalidad en España, ofreciendo una experiencia que aúna historia, elegancia y un entorno natural único en pleno Pirineo.

Merece una mención especial el exclusivo Espacio Termal del Gran Hotel, un enclave singular concebido para la relajación y el bienestar, donde los huéspedes pueden disfrutar de tratamientos y experiencias en un ambiente de carácter único.

En el ámbito gastronómico, el Restaurante El Lago reabre sus puertas al público todos los viernes y sábados con una propuesta de menú degustación diseñada y ejecutada por el chef Rubén Pertusa. Una propuesta de autor que apuesta por el producto, la creatividad y la técnica, y que se consolida como uno de los grandes atractivos de la experiencia en el Balneario. El restaurante se ubica, además, en un enclave privilegiado, con vistas al Ibón de Baños, aportando un valor añadido al conjunto de la experiencia culinaria.

Con estas novedades, el Gran Hotel y el Balneario de Panticosa consolidan su posicionamiento como un destino de referencia donde patrimonio, bienestar, gastronomía y naturaleza se integran para ser disfrutados durante todo el año.