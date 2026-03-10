Huelga en Majorel Zaragoza contra su tercer ERE en dos años: “Basta de normalizar los despidos”

Un centenar de trabajadores de Majorel se ha concentrado este martes a las puertas del edificio del Trovador en Zaragoza para protestar contra el nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la empresa y reclamar que se frene lo que consideran una dinámica continuada de recortes de personal que se viene produciendo.

La movilización, convocada coincidiendo con la jornada de huelga impulsada por CGT, UGT y CCOO con el apoyo de OSTA y SOA, se ha celebrado bajo el lema “Se puede, se debe luchar contra los ERE”. La protesta ha tenido lugar a las 12.30 horas frente a la sede del contact center, uno de los principales centros del sector del telemárketing en la capital aragonesa.

El expediente abierto por la compañía —integrada en el grupo Teleperformance— se encuentra actualmente en fase de negociación con la representación sindical.

Protesta contra una cadena de ajustes

Durante la concentración, el comité de empresa recordó que desde la adquisición de Majorel por parte de Teleperformance se han producido seis expedientes de regulación de empleo en el conjunto del grupo en apenas dos años y medio. Esos procesos han supuesto la destrucción de cerca de un millar de puestos de trabajo, según los sindicatos.

En Zaragoza, donde la empresa mantiene una plataforma de atención telefónica con varios servicios, los ajustes se han centrado especialmente en departamentos de staff y en la estructura de producción.

“Ya van tres recortes en staff y estructura que nos están afectando”, señala el comité en un texto difundido durante la protesta. Los representantes de los trabajadores denuncian que la reducción de estos equipos está generando retrasos en gestiones internas, incidencias en nóminas y una mayor presión en el día a día de la plantilla.

Negociación encallada

La delegada de UGT en el comité de empresa de Zaragoza, Raquel Fernández, explicó durante la concentración que el actual proceso de negociación atraviesa un momento de bloqueo. “Ahora mismo estamos esperando más documentación para verificar si realmente se justifica la afectación que plantea la empresa”, señaló. El expediente prevé centenares de despidos en el conjunto del país y también alcanzaría a la plataforma zaragozana, donde hay previstas 30 extinciones de empleo.

Fernández subrayó además que el actual sería el tercer ajuste que afecta a los puestos de estructura en la ciudad. “Es un sector que ya está muy castigado. Es el tercer recorte en la misma categoría de trabajo y ya no queda tanta gente”, afirmó.

Los sindicatos cuestionan además que se planteen nuevos despidos mientras la empresa mantiene un elevado número de trabajadores contratados a través de empresas de trabajo temporal.

“Hoy son esos puestos, mañana puede ser cualquiera”

La concentración de este martes tenía también un mensaje dirigido al conjunto de la plantilla. El comité advierte de que la estrategia de ajustes puede terminar extendiéndose a otros colectivos dentro de la empresa. “Hoy son esos puestos. Mañana puede ser cualquiera”, señalaron.

La negociación del ERE continuará durante los próximos días en la mesa estatal entre la empresa y los sindicatos. El calendario de reuniones se prolongará hasta mediados de marzo, con la posibilidad de ampliar el periodo de consultas si ambas partes consideran que existe margen para acercar posiciones.