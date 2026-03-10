Jorge Pueyo, sobre los excargos de CHA fichados por Forestalia: "Nos parecerá mejor o peor, pero no ha afectado a que denunciemos sus comportamientos"

En pleno escándalo por las investigaciones de la Guardia Civil sobre una presunta trama de corrupción que afecta al gigante de las renovables aragonés, Forestalia, con varios cargos políticos del Ministerio para la Transición Ecológica y del Gobierno de Aragón en el punto de mira y las sospechas sobre los permisos concedidos para la construcción del Clúster Maestrazgo, el nuevo portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, Jorge Pueyo, ha analizado un escándalo que salpica a miembros de los Gobiernos en los que CHA también participó, entre 2015 y 2019, y ha valorado la contratación por parte de Forestalia de varios exmiembros de CHA. Con poca autocrítica a nivel de partido, ha situado esos fichajes en el terreno de las decisiones personales y ha defendido que ello no ha impedido que denunciaran comportamientos sospechosos que ahora investiga la Guardia Civil.

"Estamos contentos de que salga a la luz lo que veníamos denunciando desde el Congreso de los diputados", ha empezado Pueyo, que ha asegurado que desde CHA han denunciado "los casos de Forestalia" y que presionaron a los ministros de Sumar para que votarn en contra del proyecto en el Consejo de mInistros. "Había ya entonces indicios y la señora Alegría votó a favor", ha apostillado. Además, ha destacado su cercanía a algunas de las plataformas ciudadanas que han liderado el proceso, como la Plataforma en defensa de los paisajes de Teruel y ha anunciado que mañana convocarán una rueda de prensa en la que explicarán las nuevas iniciativas del partido en esta materia.

Preguntado por los varios excargos de CHA que han pasado a trabajar para Forestalia, Pueyo ha circunscrito estos casos en el ámbito de las decisiones personales de cada uno. "Por parte e CHA, las denuncias que hemos estado haciendo a Forestalia han sido completamente independientes de todo ello. Igual que hay trabajadores que pueden estar en cualquier tipo de empresas, que pueden estar en Forestalia u otras empresas, al final, CHA es una formación con casi 2.000 militantes y cada cual elige dónde trabajar", ha defendido Pueyo, que no ha hablado de puertas giratorias en estos casos.

"Nos parecerá mejor o peor, pero no ha afectado en ningún caso para que CHA deje de denunciar todos estos comportamientos, al contrario, hemos sido pioneros en muchos casos", ha defendido Pueyo, que ha relatado cómo junto a Paisajes de Teruel denunciaban comportamientos como que "muchos procedimientos donde había funcionarios que no estaban firmando directamente esos procedimientos; cómo las declaraciones de impacto ambiental con procedimientos exactamente iguales se daban a unos de los promotores y no al otro de los promotores y no entendíamos por qué".

Asimismo, ha recordado que denunciaron el caso del Clúster Maestrazgo y que han estado en contacto "con todas las asociaciones de Teruel". "Que al final dos personas decidan tomar una decisión personal en un caso o en otro, nos parecerá mejor o peor, pero en ningún caso CHA va a cejar en su empeño porque el extractivismo es una de las cuestiones que está matando Aragón", ha zanjado Pueyo.