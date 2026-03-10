Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El juez que investiga la causa de Forestalia aplaza la vista de medidas cautelares fijada para el viernes

El magistrado da un plazo de cinco días a las partes para que concreten quienes entienden que deberían ser citados a la vista de medidas cautelares y expresa su deseo de señalar, a la mayor brevedad posible, nuevo día para la vista

Imagen de archivo de la sede judicial de Teruel, donde están citadas las partes personadas en el 'caso Forestalia' este viernes a las 09.30 horas.

Imagen de archivo de la sede judicial de Teruel, donde están citadas las partes personadas en el 'caso Forestalia' este viernes a las 09.30 horas. / ÁNGEL DE CASTRO

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El juez instructor de las diligencias abiertas al grupo empresarial Forestalia ha remitido, al mediodía de hoy, una providencia a las partes personadas en la causa aplazando la vista de medidas cautelares fijada para el viernes.

El magistrado expresa en su providencia que “este instructor no está en disposición de determinar adecuadamente las partes que pudieren verse afectadas por la eventual adopción de medida cautelar que resulta del informe pericial (informe medioambiental de la UCOMA respecto al Clúster del Maestrazgo)".

Es por ello, continúa "que, atendiendo el escaso tiempo hasta la celebración de la vista, señalada para el día 13 de marzo de 2026 a las 9.30 horas de su mañana en Teruel, y con la finalidad de evitar que pudiera haber ausencias que provocaran la nulidad de lo actuado, con suspensión de la mentada vista, se acuerda dar traslado por cinco días a las partes personadas para que indiquen, con claridad y concreción, que personas físicas y/o jurídicas entienden que deberían ser citados a la vista de medidas cautelares".

"Ello se hace, en el bien entendido que tanto las acusaciones como los investigados son los que están en mejor disposición de aclarar dicho extremo, pues se escapa a este instructor la posibilidad de que haya contratos o negocios jurídicos con terceros que aquí se desconocen y, que finalmente pudieran verse afectados por la resolución que se dicte”, añade.

Por esta razón, el juez concede a las partes personadas un plazo de cinco días para que remitan sus escritos señalando qué personas físicas y/o jurídicas entienden que deberían ser citados a la vista de medidas cautelares. Y concluye que “verificado dicho trámite se señalará vista de medidas cautelares a la mayor brevedad”.

El juez que investiga la causa de Forestalia aplaza la vista de medidas cautelares fijada para el viernes

Chueca asegura que la nueva Romareda es "la joya de la corona" del Mundial 2030 y no renuncia a la final de la Copa del Rey

Zaragoza recupera el AVE directo a Sevilla dos meses después de la tragedia de Adamuz

El grado de Medicina en Teruel toma forma: publicado el primer contrato para llevar mobiliario a las aulas del hospital Obispo Polanco

Fernando Samper (Forestalia) declara como testigo en una denuncia de Teruel Existe contra la alcaldesa de Mosqueruela

Jorge Pueyo, sobre los excargos de CHA fichados por Forestalia: "Nos parecerá mejor o peor, pero no ha afectado a que denunciemos sus comportamientos"

La Fiscalía apoya la paralización del Clúster del Maestrazgo

El colegio de Utrillas estrena la reforma integral de su planta baja tras una inversión de más de 430.000 euros

