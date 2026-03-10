El mejor vermut de España se elabora en Aragón y es también uno de los mejores del mundo
Elaborado en Barbastro, Cabecita Loca Premium se ha alzado con el galardón en los premios Verema, los 'Oscar del Vino' español
Cabecita Loca Premium, vermut elaborado en Barbastro por Cabecita Loca Slow Drinks, ha sido reconocido como Mejor Vermut en los Premios Verema 2025, uno de los galardones más prestigiosos del sector en España, considerados por muchos como los 'Oscar del vino'.
Los Premios Verema se conceden mediante votación popular entre profesionales del sector, sumilleres, bodegueros y aficionados. En esta edición se han registrado más de 340.000 votos de profesionales, consumidores y usuarios, lo que convierte estos galardones en uno de los mayores reconocimientos de la comunidad vinícola en España.
El acto de entrega se celebrará este martes 10 de marzo durante la celebración de la Experiencia Verema Valencia. Junto a la bodega aragonesa, recibirán su galardón el resto de bodegas, vinos, restaurantes y profesionales distinguidos en la presente edición del certamen.
Un vermut reconocido en España y en todo el mundo
Cabecita Loca Premium es una bebida elaborado de forma artesanal, siguiendola receta tradicional. Parte de una base de vino blanco de calidad e inorpora más de 20 extractos naturales de hierbas, raíces, flores, especias y frutas. Entre ellos destaca la presencia de Artemisia absinthium, también conocida como ajenjo. Se presenta en una botella de vidrio de alta gama de 75 centilitros, con cierre de vidrio Vinolok. Tiene, además, versión sin alcohol.
Este vermut elaborado en Barbastro demuestra el potencial de esta zona de producción vitivinícola aragonesa en el panorama nacional e internacional. No es la primera vez que Cabecita Loca logra un reconocimiento de este nivel. Su vermut ya ha obtenido varias medallas de oro y el trofeo a Mejor Vermut en los premios International Wine Challenge de Londres, a lo largo de diferentes ediciones.
Palmarés de los premios
Junto al vermut aragonés, estos han sido los ganadores en todas las categorías de los Premios Verema 2025:
- Bodega del Año: Bodegas Arzuaga Navarro
- Mejor Trayectoria: Bodegas Martín Códax
- Mejor Proyecto de Enoturismo: Bodegas CM Matarromera
- Mejor Pequeño Productor: Pago de la Boticaria
- Mejor Consejo Regulador: D.O. Valdeorras
- Mejor Institución de Promoción del Vino: Burgos Alimenta
- Personalidad del Mundo del Vino: Jesús Madrazo
- Mejor Vino Tinto: Gran Reserva 904 2016 – La Rioja Alta
- Mejor Vino Blanco: Izadi El Regalo Blanco 2022 – Bodegas Izadi
- Mejor Vino Rosado: Elalba de Emilio Moro 2024 – Bodegas Emilio Moro
- Mejor Vino Espumoso: Tantum Ergo Exclusive 2015 – Hispano+Suizas
- Mejor Vino Generoso: Amontillado Ferris – Bodegas J. Ferris
- Mejor Vino Dulce: De Alberto Dorado Dulce – Bodegas De Alberto
- Vino Revelación: Carroa 2021 – Bodegas Protos
- Mejor Vermut: Cabecita Loca Premium – Cabecita Loca Slow Drinks
- Mejor Sumiller: Diego González Barbolla (Tiempos Líquidos)
- Restaurante con Mejor Servicio del Vino: Atrio
