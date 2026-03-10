Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso de David NavarroReal ZaragozaAtrapadas en la IndiaMundial de fútbol ZaragozaAyudas ViviendaPatrulla 'futbolera'
instagramlinkedin

El mejor vermut de España se elabora en Aragón y es también uno de los mejores del mundo

Elaborado en Barbastro, Cabecita Loca Premium se ha alzado con el galardón en los premios Verema, los 'Oscar del Vino' español

Vaso de vermut.

Vaso de vermut. / Kamila Maciejewska / Unsplash

Paula Marco

Zaragoza

Cabecita Loca Premium, vermut elaborado en Barbastro por Cabecita Loca Slow Drinks, ha sido reconocido como Mejor Vermut en los Premios Verema 2025, uno de los galardones más prestigiosos del sector en España, considerados por muchos como los 'Oscar del vino'.

Los Premios Verema se conceden mediante votación popular entre profesionales del sector, sumilleres, bodegueros y aficionados. En esta edición se han registrado más de 340.000 votos de profesionales, consumidores y usuarios, lo que convierte estos galardones en uno de los mayores reconocimientos de la comunidad vinícola en España.

El acto de entrega se celebrará este martes 10 de marzo durante la celebración de la Experiencia Verema Valencia. Junto a la bodega aragonesa, recibirán su galardón el resto de bodegas, vinos, restaurantes y profesionales distinguidos en la presente edición del certamen.

Vermut Cabecita Local Premium, elegido como el mejor de España.

Vermut Cabecita Local Premium, elegido como el mejor de España. / INSTAGRAM / CABECITA LOCA SLOW DRINKS

Un vermut reconocido en España y en todo el mundo

Cabecita Loca Premium es una bebida elaborado de forma artesanal, siguiendola receta tradicional. Parte de una base de vino blanco de calidad e inorpora más de 20 extractos naturales de hierbas, raíces, flores, especias y frutas. Entre ellos destaca la presencia de Artemisia absinthium, también conocida como ajenjo. Se presenta en una botella de vidrio de alta gama de 75 centilitros, con cierre de vidrio Vinolok. Tiene, además, versión sin alcohol.

Este vermut elaborado en Barbastro demuestra el potencial de esta zona de producción vitivinícola aragonesa en el panorama nacional e internacional. No es la primera vez que Cabecita Loca logra un reconocimiento de este nivel. Su vermut ya ha obtenido varias medallas de oro y el trofeo a Mejor Vermut en los premios International Wine Challenge de Londres, a lo largo de diferentes ediciones.

Palmarés de los premios

Junto al vermut aragonés, estos han sido los ganadores en todas las categorías de los Premios Verema 2025:

Noticias relacionadas

  • Bodega del Año: Bodegas Arzuaga Navarro
  • Mejor Trayectoria: Bodegas Martín Códax
  • Mejor Proyecto de Enoturismo: Bodegas CM Matarromera
  • Mejor Pequeño Productor: Pago de la Boticaria
  • Mejor Consejo Regulador: D.O. Valdeorras
  • Mejor Institución de Promoción del Vino: Burgos Alimenta
  • Personalidad del Mundo del Vino: Jesús Madrazo
  • Mejor Vino Tinto: Gran Reserva 904 2016 – La Rioja Alta
  • Mejor Vino Blanco: Izadi El Regalo Blanco 2022 – Bodegas Izadi
  • Mejor Vino Rosado: Elalba de Emilio Moro 2024 – Bodegas Emilio Moro
  • Mejor Vino Espumoso: Tantum Ergo Exclusive 2015 – Hispano+Suizas
  • Mejor Vino Generoso: Amontillado Ferris – Bodegas J. Ferris
  • Mejor Vino Dulce: De Alberto Dorado Dulce – Bodegas De Alberto
  • Vino Revelación: Carroa 2021 – Bodegas Protos
  • Mejor Vermut: Cabecita Loca Premium – Cabecita Loca Slow Drinks
  • Mejor Sumiller: Diego González Barbolla (Tiempos Líquidos)
  • Restaurante con Mejor Servicio del Vino: Atrio

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Zaragoza estrenará una nueva parada de bus en el mes de abril: sus líneas cuentan con más de 676.000 viajeros
  2. El 'otro' colegio de Natalia Chueca, un centro educativo concertado, católico y emblema de Zaragoza: 'Profesores implicados y formados
  3. Un grupo automovilístico italiano abrirá en Zaragoza su primer centro de operaciones en España
  4. Figari, el restaurante de Zaragoza donde probar calamares y guisos al estilo italiano: 'Se pueden hacer otras cosas que no sean pasta y pizza
  5. Nacho Rubio, el bombero de Zaragoza que saltó de la portada del calendario a los escenarios como 'stripper': 'Me encontraba con gente a la que conocía
  6. El chef de un restaurante de Zaragoza carga contra los que se quejan del precio de los menús: 'La gente no sabe lo que cuestan las cosas
  7. Una carnicería con más de 120 años de historia abre su propia hamburguesería en un pueblo de Zaragoza: 'Nos gusta mucho el barro
  8. David Blázquez, tras la nueva inversión milmillonaria de Amazon en Aragón: 'Hay alcaldes que reconocen que llevaban años esperando nuestra llamada

Los vinos de la DO Cariñena conquistan 16 medallas en el concurso internacional Mundus Vini

Los vinos de la DO Cariñena conquistan 16 medallas en el concurso internacional Mundus Vini

El mejor vermut de España se elabora en Aragón y es también uno de los mejores del mundo

El mejor vermut de España se elabora en Aragón y es también uno de los mejores del mundo

El Tribunal Supremo confirma los 26 años de cárcel contra el asesino machista de Villanueva de Gállego

El Tribunal Supremo confirma los 26 años de cárcel contra el asesino machista de Villanueva de Gállego

¿Aragón podría recuperar el viejo 'Toc Toc' y los sorteos de VPO en el futuro? La DGA responde al contundente informe de la Cámara de Cuentas

¿Aragón podría recuperar el viejo 'Toc Toc' y los sorteos de VPO en el futuro? La DGA responde al contundente informe de la Cámara de Cuentas

Una tarde 'futbolera' para la patrulla de la Guardia Civil de Daroca

Una tarde 'futbolera' para la patrulla de la Guardia Civil de Daroca

Pilar Alegría tira de núcleo duro y Jesús Morales y María Ariño serán portavoces adjuntos del PSOE en las Cortes de Aragón

Pilar Alegría tira de núcleo duro y Jesús Morales y María Ariño serán portavoces adjuntos del PSOE en las Cortes de Aragón

El Mundial de Fútbol 2030 calienta en Zaragoza: este es el plan de la FIFA para la visita de este martes a la ciudad y la nueva Romareda

El Mundial de Fútbol 2030 calienta en Zaragoza: este es el plan de la FIFA para la visita de este martes a la ciudad y la nueva Romareda

Bajan drásticamente los expedientes sancionadores por mal uso en las VPO de Aragón

Bajan drásticamente los expedientes sancionadores por mal uso en las VPO de Aragón
Tracking Pixel Contents