Merlin se suma a la ola de centros de datos en Zaragoza con una inversión de 1.600 millones

Zaragoza continúa consolidándose como uno de los nuevos polos de infraestructuras digitales del sur de Europa. La socimi Merlin Properties ha anunciado que desarrollará en esta ubicación un campus de centros de datos con una potencia conjunta de 150 megavatios (MW), dentro de un ambicioso plan inversor de 4.470 millones de euros hasta 2032 para ampliar su negocio en este sector.

El proyecto contempla la construcción de dos instalaciones de centros de datos en Zaragoza cuya puesta en marcha está prevista para el segundo semestre de 2031, según ha detallado la compañía durante su Día del Inversor en una presentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Otros proyectos en España

La iniciativa forma parte de la tercera fase del plan de crecimiento de Merlin en centros de datos, con el que pretende desarrollar 412 MW adicionales en diferentes ubicaciones. Además del nuevo campus en Zaragoza, la empresa ampliará su complejo de Bilbao en 162 MW y el de Lisboa en otros 100 MW.

Con este movimiento, Merlin se suma a la creciente concentración de proyectos de infraestructuras digitales que en los últimos años se están instalando en Aragón, atraídos por factores como la disponibilidad de suelo, la conexión con redes eléctricas de alta capacidad, el acceso a energías renovables y la posición logística estratégica del territorio.

La comunidad se ha convertido en uno de los principales destinos para este tipo de inversiones en España, con proyectos impulsados por grandes operadores tecnológicos, fondos internacionales y empreas locales vinculadas a las energías renovables que prevén desplegar varios campus de centros de datos en Zaragoza y su área metropolitana, principalmente, aunque también hay algún proyecto en Huesca y Teruel.

El auge del sector está vinculado al fuerte crecimiento del tráfico de datos, el desarrollo de servicios en la nube y la expansión de tecnologías como la inteligencia artificial, que requieren grandes infraestructuras de almacenamiento y procesamiento de información.

Nueva fase de inversión de Merlin

En el caso de Merlin, la compañía prevé financiar el desarrollo de esta nueva fase de su estrategia al 50% mediante ampliaciones de capital —con derecho preferente para los actuales accionistas— y el otro 50 % a través de deuda, principalmente con bonos verdes.

El plan permitirá a la socimi alcanzar en 2032 una capacidad operativa de 730 MW en centros de datos. Actualmente, sus instalaciones en Madrid, Barcelona y el País Vasco suman 58 MW equipados y listos para operar.

El negocio digital se ha convertido además en uno de los motores de crecimiento de la compañía. En 2025, Merlin disparó su beneficio hasta los 786,1 millones de euros, un 176% más que el año anterior, impulsado en gran parte por la revalorización de sus activos de centros de datos. Ese mismo ejercicio cerró con ingresos totales de 564,9 millones de euros, un 9,3 % más que en 2024.