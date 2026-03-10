Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real ZaragozaNueva RomaredaCaso ForestaliaZaragozaJoaquín PalacínEstaciones de esquí
instagramlinkedin

Merlin se suma a la ola de centros de datos en Zaragoza con una inversión de 1.600 millones

La socimi del Ibex-35 eleva su apuesta por este sector con un nuevo campus tecnológico en Aragón formado por dos plantas de 150 megavatios de capacidad

Recreación del campus con dos centros de datos que Merlin Properties quiere impulsar en Zaragoza.

Recreación del campus con dos centros de datos que Merlin Properties quiere impulsar en Zaragoza. / Merlin Properties

Jorge Heras Pastor

Zaragoza

Zaragoza continúa consolidándose como uno de los nuevos polos de infraestructuras digitales del sur de Europa. La socimi Merlin Properties ha anunciado que desarrollará en esta ubicación un campus de centros de datos con una potencia conjunta de 150 megavatios (MW), dentro de un ambicioso plan inversor de 4.470 millones de euros hasta 2032 para ampliar su negocio en este sector.

El proyecto contempla la construcción de dos instalaciones de centros de datos en Zaragoza cuya puesta en marcha está prevista para el segundo semestre de 2031, según ha detallado la compañía durante su Día del Inversor en una presentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Otros proyectos en España

La iniciativa forma parte de la tercera fase del plan de crecimiento de Merlin en centros de datos, con el que pretende desarrollar 412 MW adicionales en diferentes ubicaciones. Además del nuevo campus en Zaragoza, la empresa ampliará su complejo de Bilbao en 162 MW y el de Lisboa en otros 100 MW.

Con este movimiento, Merlin se suma a la creciente concentración de proyectos de infraestructuras digitales que en los últimos años se están instalando en Aragón, atraídos por factores como la disponibilidad de suelo, la conexión con redes eléctricas de alta capacidad, el acceso a energías renovables y la posición logística estratégica del territorio.

La comunidad se ha convertido en uno de los principales destinos para este tipo de inversiones en España, con proyectos impulsados por grandes operadores tecnológicos, fondos internacionales y empreas locales vinculadas a las energías renovables que prevén desplegar varios campus de centros de datos en Zaragoza y su área metropolitana, principalmente, aunque también hay algún proyecto en Huesca y Teruel.

El auge del sector está vinculado al fuerte crecimiento del tráfico de datos, el desarrollo de servicios en la nube y la expansión de tecnologías como la inteligencia artificial, que requieren grandes infraestructuras de almacenamiento y procesamiento de información.

Nueva fase de inversión de Merlin

En el caso de Merlin, la compañía prevé financiar el desarrollo de esta nueva fase de su estrategia al 50% mediante ampliaciones de capital —con derecho preferente para los actuales accionistas— y el otro 50 % a través de deuda, principalmente con bonos verdes.

El plan permitirá a la socimi alcanzar en 2032 una capacidad operativa de 730 MW en centros de datos. Actualmente, sus instalaciones en Madrid, Barcelona y el País Vasco suman 58 MW equipados y listos para operar.

Noticias relacionadas y más

El negocio digital se ha convertido además en uno de los motores de crecimiento de la compañía. En 2025, Merlin disparó su beneficio hasta los 786,1 millones de euros, un 176% más que el año anterior, impulsado en gran parte por la revalorización de sus activos de centros de datos. Ese mismo ejercicio cerró con ingresos totales de 564,9 millones de euros, un 9,3 % más que en 2024.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Zaragoza estrenará una nueva parada de bus en el mes de abril: sus líneas cuentan con más de 676.000 viajeros
  2. El 'otro' colegio de Natalia Chueca, un centro educativo concertado, católico y emblema de Zaragoza: 'Profesores implicados y formados
  3. Un grupo automovilístico italiano abrirá en Zaragoza su primer centro de operaciones en España
  4. Figari, el restaurante de Zaragoza donde probar calamares y guisos al estilo italiano: 'Se pueden hacer otras cosas que no sean pasta y pizza
  5. Nacho Rubio, el bombero de Zaragoza que saltó de la portada del calendario a los escenarios como 'stripper': 'Me encontraba con gente a la que conocía
  6. El chef de un restaurante de Zaragoza carga contra los que se quejan del precio de los menús: 'La gente no sabe lo que cuestan las cosas
  7. Una carnicería con más de 120 años de historia abre su propia hamburguesería en un pueblo de Zaragoza: 'Nos gusta mucho el barro
  8. David Blázquez, tras la nueva inversión milmillonaria de Amazon en Aragón: 'Hay alcaldes que reconocen que llevaban años esperando nuestra llamada

El restaurante de un parque de Zaragoza anuncia su cierre definitivo: "Motivos ajenos a nuestra gestión"

El restaurante de un parque de Zaragoza anuncia su cierre definitivo: "Motivos ajenos a nuestra gestión"

El juez aplaza la vista sobre la paralización del Clúster del Maestrazgo

El juez aplaza la vista sobre la paralización del Clúster del Maestrazgo

Cierra el Burger King de Parque Venecia en Zaragoza y un nuevo supermercado abrirá en su lugar

Cierra el Burger King de Parque Venecia en Zaragoza y un nuevo supermercado abrirá en su lugar

Merlin se suma a la ola de centros de datos en Zaragoza con una inversión de 1.600 millones

Zaragoza y la nueva Romareda se afianzan como sede del Mundial 2030 tras la visita de la FIFA

Zaragoza y la nueva Romareda se afianzan como sede del Mundial 2030 tras la visita de la FIFA

Pilar Alegría pide al Gobierno de Aragón una "revisión inmediata" de los proyectos de Forestalia y el PP critica su "desfachatez"

Pilar Alegría pide al Gobierno de Aragón una "revisión inmediata" de los proyectos de Forestalia y el PP critica su "desfachatez"

Pilar Soto, presidenta de la Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón: "Hay que poner precios competitivos, que sean razonables y no excesivamente altos"

Pilar Soto, presidenta de la Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón: "Hay que poner precios competitivos, que sean razonables y no excesivamente altos"

El Gobierno de Aragón responde a la Cámara de Cuentas sobre las VPO: "No es correcto decir que no hay registros"

El Gobierno de Aragón responde a la Cámara de Cuentas sobre las VPO: "No es correcto decir que no hay registros"
Tracking Pixel Contents