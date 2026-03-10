Pilar Alegría pide al Gobierno de Aragón una "revisión inmediata" de los proyectos de Forestalia y el PP critica su "desfachatez"

Las reacciones de los partidos al escándalo de presunta corrupción en la empresa de renovables Forestalia se van sucediendo en Aragón y a escala nacional. Este martes, la portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, ha registrado una solicitud para obtener copia de todos los expedientes e informes sobre los proyectos iniciados por Forestalia o sus filiales emitidos por el Gobierno de Aragón, al que reclama una "revisión de oficio inmediata" de todos ellos. Además, desde Sumar, han pedido al Gobierno central suspender cautelarmente todos los proyectos de la empresa.

La solicitud de información y de revisión de los proyectos por parte de Pilar Alegría, portavoz socialista en el Parlamento aragonés, llega una semana después de que la investigación de la Guardia Civil provocara la detención de seis personas en Madrid y Zaragoza por su presunta vinculación con una trama de corrupción relacionada con el grupo Forestalia, entre otras su propietario, Fernando Samper, y el exdirector general de Calidad Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica y Medio Ambiente (MITECO), Eugenio Domínguez.

En la documentación presentada ante el registro de las Cortes de Aragón, Alegría solicita al Gobierno de Aragón copia de todos los expedientes e informes que haya emitido en relación con proyectos iniciados por Forestalia y que "inicie de forma inmediata una revisión de oficio de todos los documentos relativos a Forestalia y sus filiales sobre renovables, sobre su proyecto de centros de datos, denominado "Búfalo", y de otra índole desde el inicio de su actividad hasta la actualidad". Un inicio de su actividad que incluye a los dos Gobiernos presididos por el socialista Javier Lambán, primero con CHA (entre 2015- 2019) y, después, con el cuatripartito (2019-2023) junto al PAR, Podemos y CHA.

"En aras de la máxima transparencia, se solicita que se haga pública en estas Cortes de Aragón dicha revisión", afirma Alegría en la solicitud registrada en el Parlamento aragonés.

Ana Marín, portavoz del PP en las Cortes en la nueva legislatura. / CORTES DE ARAGÓN

Desde el PP no han tardado en reaccionar a la petición del PSOE y su portavoz, Ana Marín, ha denunciado la "desfachatez" de Pilar Alegría por solicitar información de un asunto cuyos permisos "se otorgaron siendo ella ni más ni menos que ministra portavoz del Gobierno de España que lo autorizaba". "Así que parece que la persona que hoy puede tener más información de lo que se hizo desde el Gobierno de España es, precisamente, ella", ha defendido Marín.

Marín ha expresado que "parece que la señora Alegría quiere ignorar la verdad: que el proyecto del Clúster del Maestrazgo depende administrativamente del Gobierno de España y que los cargos investigados en esta presunta trama son cargos del PSOE y del Ministerio de Transición Ecológica" y le ha pedido la misma "velocidad" para pedirle explicaciones a su excompañera de Gobierno, la exvicepresidenta Teresa Ribera, y al Gobierno de España.

"Le recordamos a Pilar Alegría que la revisión fundamental es la que plantea la investigación policial y judicial sobre los expedientes tramitados por el Gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno socialista de Aragón de Javier Lambán apoyado por el CHA, Podemos y PAR", ha concluido Marín.

Y la respuesta por parte del PSOE tampoco tardó en llegar: "quien no tiene nada que ocultar no se molesta por una petición de información. Desde el PSOE estaremos siempre dispuestos a colaborar en pro de la transparencia y la información". Fuentes del partido han incidido en que "pedir expedientes no es un ejercicio de cinismo, sino de responsabilidad política". "Revisar de oficio todos los expedientes sería un ejercicio de transparencia para que la ciudadanía conozca la gestión en relación con estos proyectos", han defendido fuentes socialistas.

Así, han considerado que "el Gobierno de Aragón tiene la obligación de facilitar toda la información y de revisar todas aquellas actuaciones administrativas que estén bajo su ámbito, exactamente igual que cualquier otra administración", sin entrar a valorar las responsabilidades concretas del Consejo de Ministros respecto al Clúster Maestrazgo ni del anterior Gobierno de Aragón.

El diputado de Compromís, Alberto Ibáñez Mezquita, este martes en el Congreso de los Diputados. / E. PRESS

Sumar pide suspender licencias a Forestalia

Por otro lado, el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha anunciado este martes que su formación va a la presentar una proposición no de ley en la que plantea al Gobierno que suspenda cauterlamente las licencias otorgadas a Forestalia mientras se investiga la presunta trama de corrupción por la que ha sido detenido el ex subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica Eugenio Domínguez Collado.

Este ex alto cargo fue detenido en el marco de la investigación por el presunto apaño de permisos medioambientales del que se habría beneficiado el empresario zaragozano Fernando Samper, presidente de Forestalia, para conseguir la polémica aprobación de los parques de energías renovables del Clúster Maestrazgo.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja Ibáñez ha explicado que han redactado esta iniciativa en colaboración con Chunta Aragonesista, formación integrada en Sumar que hasta hace unas semanas tenía representación en el Congreso a través del ahora diputado en las Cortes de Aragón Jorge Pueyo.

Ibáñez ha recalcado que es necesaria una "aceleración de la apuesta por las renovables y la descarbonización". "China es el camino y urge ir más rápido --ha dicho--, pero no puede ser que la descarbonización y la apuesta de las renovables suponga tramas de corrupción".

En este punto, ha exigido que se investigue la supuesta trama en la que estaría implicado Domínguez por "haber facilitado que se trafique con los informes de impacto ambiental", particularmente con los del Clúster del Maestrazgo, que afecta mayoritariamente a Aragón, pero también en Castellón, y que mientras dure esa investigación se suspendan todas las licencias otorgadas a Forestalia.